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Новости Агрессия России против Украины
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Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине (обновлено)

тривога,повітряна

18 марта в 9:08 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Тревогу объявили из-за взлета истребителя-носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал", МиГ-31К.

По состоянию на 11:20 воздушную тревогу отменили во всех областях, кроме Луганской, Донецкой и АР Крым.

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Украина (45040) воздушная тревога (816)


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Коли цих мразот збивати почнуть...
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18.03.2023 09:13 Ответить
Коли хоча б не боятимуться посла з Білорусі забрати.... Бояться збивати!
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18.03.2023 09:14 Ответить
Чем? Оно взлетает за сто км от границы.
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18.03.2023 10:39 Ответить
Хто?! Український посол у бульбарусії?!
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18.03.2023 12:44 Ответить
Гребана ********..
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18.03.2023 09:29 Ответить
А що, ще пари дронів, які сядуть на фюзеляж цього пепелацу, немає?
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18.03.2023 09:45 Ответить
 
 