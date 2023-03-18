Масштабная воздушная тревога объявлена в Украине (обновлено)

18 марта в 9:08 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Тревогу объявили из-за взлета истребителя-носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал", МиГ-31К.

По состоянию на 11:20 воздушную тревогу отменили во всех областях, кроме Луганской, Донецкой и АР Крым.

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