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Новини Агресія Росії проти України
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Масштабну повітряну тривогу оголошували в Україні (оновлено)

тривога,повітряна

18 березня о 9.08 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Тривогу оголосили через зліт винищувача-носія гіперзвукових ракет "Кинджал", МіГ-31К.

Станом на 11.20 повітряну тривогу скасували у всіх областях,  окрім Луганської, Донецької та АР Крим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ряді областей України оголошено повітряну тривогу - росіяни запустили шахеди

Автор: 

Україна (5987) повітряна тривога (944)


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Коли цих мразот збивати почнуть...
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18.03.2023 09:13 Відповісти
Коли хоча б не боятимуться посла з Білорусі забрати.... Бояться збивати!
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18.03.2023 09:14 Відповісти
Чем? Оно взлетает за сто км от границы.
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18.03.2023 10:39 Відповісти
Хто?! Український посол у бульбарусії?!
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18.03.2023 12:44 Відповісти
Гребана ********..
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18.03.2023 09:29 Відповісти
А що, ще пари дронів, які сядуть на фюзеляж цього пепелацу, немає?
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18.03.2023 09:45 Відповісти
 
 