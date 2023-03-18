Масштабну повітряну тривогу оголошували в Україні (оновлено)

18 березня о 9.08 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Тривогу оголосили через зліт винищувача-носія гіперзвукових ракет "Кинджал", МіГ-31К.

Станом на 11.20 повітряну тривогу скасували у всіх областях, окрім Луганської, Донецької та АР Крим.

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