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Зеленский обсудил российскую агрессию с президентом Чили Боричем

зеленський

Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Чили Габриэлем Боричем обсудил пути противодействия агрессии, которую Россия совершает против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Только что говорил с президентом Чили, это был хороший разговор. Обновили видение нашими государствами актуальной ситуации в международных отношениях. Я проинформировал господина президента о том, как именно Россия продолжает свою агрессию. Проинформировал и о том, как мы можем противодействовать российскому террору, противодействовать успешно", – сказал Зеленский.

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Зеленский (20210) Чили (41)


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Топ комментарии
+6
Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект запрещающий россиянам и белорусам подавать заявления на гражданство, а также покупать недвижимость.
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22.03.2023 01:38
+5
воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!







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22.03.2023 05:07
+3
І ще про зруйновані міста . Дивилась учора відео як рушать Мариупіль -Тела людей заливают хлоркой и бетоном! Ужасы Мариуполя
https://youtu.be/BYU88r1OoUk

виникае питання - правозахисники зробили фонд типа КНИГИ ПАМЬЯТИ , щоб зібрати ФІО погибших у подвалах українців- громадян України . Свідчення людей. ЦЕ ВСЕ Для ГААЗІ.
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22.03.2023 05:00
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Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект запрещающий россиянам и белорусам подавать заявления на гражданство, а также покупать недвижимость.
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22.03.2023 01:38 Ответить
Литва в прижученні кацапів зробила більше, чим ми самі
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22.03.2023 06:15 Ответить
це називається питає комуніст комуніста: "комуніст какова ваша профєссія?"
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22.03.2023 01:46 Ответить
Бразилия теж цикава краина. Але іі треба зробити дружньою для України

ПІДКАЗКА- столиця Бразилії БРАЗИЛІА була побудована на голому місці земель
серрадо. Прекрасний архитектор Оскар Немейер був ідеологом того будівництва. Досвід Бразилії в будівництві нових міст , та застройці міст на побережье може згодитись і для України
ЗАПРОСИТИ ТРЕБА ДО УКРАЇНИ БРАЗИЛЬСКИХ
АРХИТЕКТОРІВ І БУДИВЕЛЬНИКІВ - показати що зробили кацапи
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22.03.2023 04:50 Ответить
І ще про зруйновані міста . Дивилась учора відео як рушать Мариупіль -Тела людей заливают хлоркой и бетоном! Ужасы Мариуполя
https://youtu.be/BYU88r1OoUk

виникае питання - правозахисники зробили фонд типа КНИГИ ПАМЬЯТИ , щоб зібрати ФІО погибших у подвалах українців- громадян України . Свідчення людей. ЦЕ ВСЕ Для ГААЗІ.
показать весь комментарий
22.03.2023 05:00 Ответить
воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!







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22.03.2023 05:07 Ответить
Мені здається зарано ви до наступних виборів почали компанію.
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22.03.2023 06:59 Ответить
тепер весь кіздеж називаеться обговорення
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22.03.2023 06:25 Ответить
надо срочно избрать президента Антарктиды и поручить проведение первого телефонного разговора несостоявшемуся лауреату Оскара янелохмнесорокдва...
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22.03.2023 06:27 Ответить
У Чилі повинен бути порох до снарядів .
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22.03.2023 07:19 Ответить
 
 