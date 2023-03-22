Зеленский обсудил российскую агрессию с президентом Чили Боричем
Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Чили Габриэлем Боричем обсудил пути противодействия агрессии, которую Россия совершает против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в видеообращении.
"Только что говорил с президентом Чили, это был хороший разговор. Обновили видение нашими государствами актуальной ситуации в международных отношениях. Я проинформировал господина президента о том, как именно Россия продолжает свою агрессию. Проинформировал и о том, как мы можем противодействовать российскому террору, противодействовать успешно", – сказал Зеленский.
Топ комментарии
+6 Urs
показать весь комментарий22.03.2023 01:38
+5 vuiko dobrui
показать весь комментарий22.03.2023 05:07
+3 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий22.03.2023 05:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ПІДКАЗКА- столиця Бразилії БРАЗИЛІА була побудована на голому місці земель
серрадо. Прекрасний архитектор Оскар Немейер був ідеологом того будівництва. Досвід Бразилії в будівництві нових міст , та застройці міст на побережье може згодитись і для України
ЗАПРОСИТИ ТРЕБА ДО УКРАЇНИ БРАЗИЛЬСКИХ
АРХИТЕКТОРІВ І БУДИВЕЛЬНИКІВ - показати що зробили кацапи
https://youtu.be/BYU88r1OoUk
виникае питання - правозахисники зробили фонд типа КНИГИ ПАМЬЯТИ , щоб зібрати ФІО погибших у подвалах українців- громадян України . Свідчення людей. ЦЕ ВСЕ Для ГААЗІ.