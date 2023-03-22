Зеленский обсудил российскую агрессию с президентом Чили Боричем

Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Чили Габриэлем Боричем обсудил пути противодействия агрессии, которую Россия совершает против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Только что говорил с президентом Чили, это был хороший разговор. Обновили видение нашими государствами актуальной ситуации в международных отношениях. Я проинформировал господина президента о том, как именно Россия продолжает свою агрессию. Проинформировал и о том, как мы можем противодействовать российскому террору, противодействовать успешно", – сказал Зеленский.

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