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Новости Видео Война
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Сегодня Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 391-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений полномасштабной войны - боев на севере нашего государства, которые привели к бегству оккупанта. Именно 21 марта прошлого года завершилась битва за Мощун - маленькое село в Киевской области, которое стало первым большим шагом нашего государства к победе в этой войне.

Были и другие шаги. Сражение за Гостомель. Бои за Ирпень. Бои в Черниговской и Сумской областях. Битва за Змеиный. Жестокое противостояние на юге Украины и уникальная наша оборонная операция, вернувшая свободу Харьковщине.

Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героическом сражении за Донбасс, в котором неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем противостояние на юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция самых дальновидных крыс государства-террориста.

Наша уверенность в победе Украины, наше видение свободного будущего для нашего государства, украинский героизм, поразивший мир – все это родилось именно там. В городах-героях украинского севера, украинского востока, украинского юга. В #МістаГероїв, чей характер ни на секунду не подчинился оккупанту даже тогда, когда оккупант пришел в их дома.

Все вместе мы возвращаем Украине Украину. Все вместе мы защищаем и наше будущее, и наше достоинство, и нашу свободу, и нашу историю", – сказал Зеленский.

Смотрите также: Битва за Мощун стала поворотным моментом нашей борьбы. Удержав это село, мы защитили столицу, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20343)


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Топ комментарии
+27
2 квітня вже оголосили Днем звільнення Київщини. Учителям вже роз'яснено що і як робити на 2 квітня. Характерно що пишуть про таке читачі не з самого Києва, а з області.

Певно в Києві влада цю тему піднімати боїться, після провальних для неї виборів мера, і після ходи порохоботів через центр столиці, знає ЗЕботва що вона почує від киян.

Ну що влада? За язика ніхто не тягнув. Хочеш день звільнення Київщини? Ми тобі влаштуємо "день звільнення". От не хотів піднімати цю тему, але тепер засяду і напишу про те хто НЕ провів евакуацію Бучі та Бородянки і тим кинув її на розтерзання ворогу. Про те ЯК 72-а бригада проривалася до позицій на березі ріки Ірпінь через охоплений панікою Київ вже після початку вторгнення. Про битву на Мощуні. Про Гостомель який обороняли строковики. Особливо, про те як Зеленський не втік - і що собою являв тоді центр Києва з якого він не втік.

Я ду-у-у-уже багато можу розповісти. А завершиться війна - я ще й книжки про це напишу. Я - і мої товариші. Ми постараємрося.

Зеленський хоче залишитися в історії? Він в неї вляпається. В криваву.
Д.Вовнянко.
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21.03.2023 23:12
+17
Скоро буде 4 роки, як виборці ЗЄ, надіслали ***** запрошення для вторгнення, обравши "какая разніца" та "нужно просто пірістать стрєлять".
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22.03.2023 00:23
+15
Я ж Невтік! Мівіну жер заради країни.
І за це отеє НАТО дало "Джавеліни"!
Ну Баканов десь пропав, що ж тепер із того?
Дякуйте, що я Невтік, досить вам і цього.
Це минулий президент війну не закінчив.
А я ж, раптом ви не знали, зовсім-зовсім інший.
І ментально, і фізично зовсім відрізняюсь,
І в гріхах своїх і зраді ніколи не каюсь.
Розігнав я олігархів і закрив канали,
Щоби любі українці правдоньки не знали.
Бо навіщо ж їм та "правда"? Вона - не на часі.
Краще до мого портрета сходіть на причастя.
В общем, славний президент з мене получився.
І Татаров і Єрмак в цьому побожився.
Мене хвалить марахвон і Верховна Рада.
Ну кому якеє діло чи була та зрада?
Навіть Київ я зумів деокупувати.
Хто ж мені тепер Чонгаром сміє докоряти???
Вам сказав же Арестович - "проіпав", буває...
Наче в кожного із вас вже гріхів немає?
Переможний я в усьому і батько солдату,
за цінами в закупівлях переплюнув НАТО.
То ж хвали мене усяк - з мала й до велика!
Хай гримить по всіх краях слава Боневтіка!!!
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21.03.2023 23:54
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Боневтік Вперший.
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21.03.2023 23:10 Ответить
Пройби святкували вчора?

.
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22.03.2023 00:54 Ответить
2 квітня вже оголосили Днем звільнення Київщини. Учителям вже роз'яснено що і як робити на 2 квітня. Характерно що пишуть про таке читачі не з самого Києва, а з області.

Певно в Києві влада цю тему піднімати боїться, після провальних для неї виборів мера, і після ходи порохоботів через центр столиці, знає ЗЕботва що вона почує від киян.

Ну що влада? За язика ніхто не тягнув. Хочеш день звільнення Київщини? Ми тобі влаштуємо "день звільнення". От не хотів піднімати цю тему, але тепер засяду і напишу про те хто НЕ провів евакуацію Бучі та Бородянки і тим кинув її на розтерзання ворогу. Про те ЯК 72-а бригада проривалася до позицій на березі ріки Ірпінь через охоплений панікою Київ вже після початку вторгнення. Про битву на Мощуні. Про Гостомель який обороняли строковики. Особливо, про те як Зеленський не втік - і що собою являв тоді центр Києва з якого він не втік.

Я ду-у-у-уже багато можу розповісти. А завершиться війна - я ще й книжки про це напишу. Я - і мої товариші. Ми постараємрося.

Зеленський хоче залишитися в історії? Він в неї вляпається. В криваву.
Д.Вовнянко.
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21.03.2023 23:12 Ответить
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21.03.2023 23:16 Ответить
Він в неї вже вляпався.
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21.03.2023 23:46 Ответить
декламатор декламитует...
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21.03.2023 23:19 Ответить
Зе Ссанич Цезарь: "пришел, увидел, подебил!"
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21.03.2023 23:23 Ответить
А про шашличькі забув сказать
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21.03.2023 23:26 Ответить
а ось нарешті і святкування... . і на тих святкуваннях бути тобі головним персонажем - кловуном, в червоному.
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21.03.2023 23:29 Ответить
У фірменному зеленому
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22.03.2023 00:31 Ответить
Уже слышали героическую историю как Люська Арестович удвох с татаровым отстояли Банковую, сбивая русские самолеты плевками и уничтожая русские танки пламенем из дупы. А Дерьмак им патроны подносил.
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21.03.2023 23:30 Ответить
Навколо ОПи преЗЄка вся Банкова в руїнах і досі смердять трупи 100 чеченських ДРГ 😢
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22.03.2023 00:58 Ответить
та то скумбрія протухла і розмочена в теплій водичці мівіна забродила)))
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22.03.2023 03:22 Ответить
спляшем камаринсого в костюмах розовых зайцев?
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21.03.2023 23:30 Ответить
камаринского
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21.03.2023 23:33 Ответить
Вже святкує ? 🤬 Усі проблеми вирішені і ворог втік і більше не намагається воювать? Усі воїни вдягнені, нагодовані і забезпечені зброєю і аммуніцею?
Зе-нелох вже приміряє шкуру невбитого ублюдочного ведмедя !
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21.03.2023 23:31 Ответить
Може ще всетаки неначасі відзначати будь-які перемоги?

Чи вже не терпиться, щоб скоріше забули про шашличькі?
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21.03.2023 23:36 Ответить
Вирішив Зеля здрипать, прибіг у Жуляни, а там вже генерал Кривонос мастило на злітну полосу налив, щоб кацапський десант не приземлився. Здрипати не вдалося і став Зеля Боневтіком. А проти Кривоноса справу відкрили.
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21.03.2023 23:39 Ответить
Кому война а кому відзначати!!
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21.03.2023 23:40 Ответить
Кому гинутиза Україну, а кому салютувати про перемоги
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22.03.2023 00:00 Ответить
а шо там по 16му лютого,його вже не треба відмічати чи ще треба.бо я щось в непонятках?
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21.03.2023 23:42 Ответить
прогундосить можно любую перемогу...
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21.03.2023 23:45 Ответить
А день розмінування Чонгару ще не призначив Днем воз'єднання з Кримом?
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21.03.2023 23:51 Ответить
Це святкували вчора, наприкінці лютого
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22.03.2023 00:59 Ответить
Люди гинуть, а зелена пи#дота вже святкує. 🤢
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21.03.2023 23:52 Ответить
Я ж Невтік! Мівіну жер заради країни.
І за це отеє НАТО дало "Джавеліни"!
Ну Баканов десь пропав, що ж тепер із того?
Дякуйте, що я Невтік, досить вам і цього.
Це минулий президент війну не закінчив.
А я ж, раптом ви не знали, зовсім-зовсім інший.
І ментально, і фізично зовсім відрізняюсь,
І в гріхах своїх і зраді ніколи не каюсь.
Розігнав я олігархів і закрив канали,
Щоби любі українці правдоньки не знали.
Бо навіщо ж їм та "правда"? Вона - не на часі.
Краще до мого портрета сходіть на причастя.
В общем, славний президент з мене получився.
І Татаров і Єрмак в цьому побожився.
Мене хвалить марахвон і Верховна Рада.
Ну кому якеє діло чи була та зрада?
Навіть Київ я зумів деокупувати.
Хто ж мені тепер Чонгаром сміє докоряти???
Вам сказав же Арестович - "проіпав", буває...
Наче в кожного із вас вже гріхів немає?
Переможний я в усьому і батько солдату,
за цінами в закупівлях переплюнув НАТО.
То ж хвали мене усяк - з мала й до велика!
Хай гримить по всіх краях слава Боневтіка!!!
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21.03.2023 23:54 Ответить
Скоро буде 4 роки, як виборці ЗЄ, надіслали ***** запрошення для вторгнення, обравши "какая разніца" та "нужно просто пірістать стрєлять".
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22.03.2023 00:23 Ответить
Точно так-с -запрошення для вторгнення.
Вони чекали поки з"їдять Пороха.
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22.03.2023 00:33 Ответить
А день позорных поражений, когда были просраны без боя территории размером в среднюю европейскую страну, отмечать не сильно хотел?
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22.03.2023 01:17 Ответить
А про звільнення Херсону не згадав бо не встиг у кадр попасти? - Україну від рашистів звільняти - це не відосіки знімати!
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22.03.2023 02:08 Ответить
Якби не Зєлєбєняче шобло, то вже більше року нудтлися б, незнаючи що нам відзначати. Так шо, може з цього приводу на шашлички?
Краще мівіну жувати ніж всіляку хрінь кожного вечора торочити.
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22.03.2023 02:57 Ответить
кто-то другой, кто с совестью и честью, - мог бы просто застрелиться (за ВСЁ), а этот устраивает новый "гастрольный тур на костях и салюты в свою честь"..
и ведь найдутся дебилы (кого Война не зацепила, разве, что как зерителя на прикольном ******** марафоне) и поддержат "праздник"
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22.03.2023 06:49 Ответить
боневтік янелохмнесорокдва чуден... неужели оно думает, что своими видосиками оно сотрет с памяти десятки тысяч погибших и миллионы уехавших... что оно падло курит и жрет... скорее бы уже обкурился или обожрался...
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22.03.2023 07:05 Ответить
Йди з миром брехло зелене, бо від тебе мутить. 🤢👽
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22.03.2023 07:31 Ответить
А этому лишь бы ,что отмечать!
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22.03.2023 08:02 Ответить
це піпець....
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22.03.2023 11:55 Ответить
 
 