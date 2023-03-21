Сегодня Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 391-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений полномасштабной войны - боев на севере нашего государства, которые привели к бегству оккупанта. Именно 21 марта прошлого года завершилась битва за Мощун - маленькое село в Киевской области, которое стало первым большим шагом нашего государства к победе в этой войне.

Были и другие шаги. Сражение за Гостомель. Бои за Ирпень. Бои в Черниговской и Сумской областях. Битва за Змеиный. Жестокое противостояние на юге Украины и уникальная наша оборонная операция, вернувшая свободу Харьковщине.

Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героическом сражении за Донбасс, в котором неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем противостояние на юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция самых дальновидных крыс государства-террориста.

Наша уверенность в победе Украины, наше видение свободного будущего для нашего государства, украинский героизм, поразивший мир – все это родилось именно там. В городах-героях украинского севера, украинского востока, украинского юга. В #МістаГероїв, чей характер ни на секунду не подчинился оккупанту даже тогда, когда оккупант пришел в их дома.

Все вместе мы возвращаем Украине Украину. Все вместе мы защищаем и наше будущее, и наше достоинство, и нашу свободу, и нашу историю", – сказал Зеленский.

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