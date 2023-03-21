Сегодня Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 391-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Украина начала отмечать первую годовщину первых победных сражений полномасштабной войны - боев на севере нашего государства, которые привели к бегству оккупанта. Именно 21 марта прошлого года завершилась битва за Мощун - маленькое село в Киевской области, которое стало первым большим шагом нашего государства к победе в этой войне.
Были и другие шаги. Сражение за Гостомель. Бои за Ирпень. Бои в Черниговской и Сумской областях. Битва за Змеиный. Жестокое противостояние на юге Украины и уникальная наша оборонная операция, вернувшая свободу Харьковщине.
Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героическом сражении за Донбасс, в котором неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем противостояние на юге, которое возобновит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция самых дальновидных крыс государства-террориста.
Наша уверенность в победе Украины, наше видение свободного будущего для нашего государства, украинский героизм, поразивший мир – все это родилось именно там. В городах-героях украинского севера, украинского востока, украинского юга. В #МістаГероїв, чей характер ни на секунду не подчинился оккупанту даже тогда, когда оккупант пришел в их дома.
Все вместе мы возвращаем Украине Украину. Все вместе мы защищаем и наше будущее, и наше достоинство, и нашу свободу, и нашу историю", – сказал Зеленский.
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Певно в Києві влада цю тему піднімати боїться, після провальних для неї виборів мера, і після ходи порохоботів через центр столиці, знає ЗЕботва що вона почує від киян.
Ну що влада? За язика ніхто не тягнув. Хочеш день звільнення Київщини? Ми тобі влаштуємо "день звільнення". От не хотів піднімати цю тему, але тепер засяду і напишу про те хто НЕ провів евакуацію Бучі та Бородянки і тим кинув її на розтерзання ворогу. Про те ЯК 72-а бригада проривалася до позицій на березі ріки Ірпінь через охоплений панікою Київ вже після початку вторгнення. Про битву на Мощуні. Про Гостомель який обороняли строковики. Особливо, про те як Зеленський не втік - і що собою являв тоді центр Києва з якого він не втік.
Я ду-у-у-уже багато можу розповісти. А завершиться війна - я ще й книжки про це напишу. Я - і мої товариші. Ми постараємрося.
Зеленський хоче залишитися в історії? Він в неї вляпається. В криваву.
Д.Вовнянко.
Зе-нелох вже приміряє шкуру невбитого ублюдочного ведмедя !
Чи вже не терпиться, щоб скоріше забули про шашличькі?
І за це отеє НАТО дало "Джавеліни"!
Ну Баканов десь пропав, що ж тепер із того?
Дякуйте, що я Невтік, досить вам і цього.
Це минулий президент війну не закінчив.
А я ж, раптом ви не знали, зовсім-зовсім інший.
І ментально, і фізично зовсім відрізняюсь,
І в гріхах своїх і зраді ніколи не каюсь.
Розігнав я олігархів і закрив канали,
Щоби любі українці правдоньки не знали.
Бо навіщо ж їм та "правда"? Вона - не на часі.
Краще до мого портрета сходіть на причастя.
В общем, славний президент з мене получився.
І Татаров і Єрмак в цьому побожився.
Мене хвалить марахвон і Верховна Рада.
Ну кому якеє діло чи була та зрада?
Навіть Київ я зумів деокупувати.
Хто ж мені тепер Чонгаром сміє докоряти???
Вам сказав же Арестович - "проіпав", буває...
Наче в кожного із вас вже гріхів немає?
Переможний я в усьому і батько солдату,
за цінами в закупівлях переплюнув НАТО.
То ж хвали мене усяк - з мала й до велика!
Хай гримить по всіх краях слава Боневтіка!!!
Вони чекали поки з"їдять Пороха.
Краще мівіну жувати ніж всіляку хрінь кожного вечора торочити.
и ведь найдутся дебилы (кого Война не зацепила, разве, что как зерителя на прикольном ******** марафоне) и поддержат "праздник"