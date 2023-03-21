Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 391 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни – боїв на півночі нашої держави, які призвели до втечі окупанта. Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун – маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги в цій війні.
Були й інші такі кроки. Битва за Гостомель. Бої за Ірпінь. Боротьба на Чернігівщині й Сумщині. Битва за Зміїний. Жорстоке протистояння на півдні України й унікальна наша оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині.
Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазовʼї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста.
Наша впевненість у перемозі України, наше бачення вільного майбутнього для нашої держави, український героїзм, який вразив світ, – усе це народилося саме там. У містах-героях української Півночі, українського Сходу, українського Півдня. У #МістаГероїв, чий характер ані на секунду не підкорився окупанту навіть тоді, коли окупант прийшов до їхніх домівок.
Усі разом ми повертаємо Україні Україну. Усі разом ми захищаємо і наше майбутнє, і нашу гідність, і нашу свободу, і нашу історію", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Певно в Києві влада цю тему піднімати боїться, після провальних для неї виборів мера, і після ходи порохоботів через центр столиці, знає ЗЕботва що вона почує від киян.
Ну що влада? За язика ніхто не тягнув. Хочеш день звільнення Київщини? Ми тобі влаштуємо "день звільнення". От не хотів піднімати цю тему, але тепер засяду і напишу про те хто НЕ провів евакуацію Бучі та Бородянки і тим кинув її на розтерзання ворогу. Про те ЯК 72-а бригада проривалася до позицій на березі ріки Ірпінь через охоплений панікою Київ вже після початку вторгнення. Про битву на Мощуні. Про Гостомель який обороняли строковики. Особливо, про те як Зеленський не втік - і що собою являв тоді центр Києва з якого він не втік.
Я ду-у-у-уже багато можу розповісти. А завершиться війна - я ще й книжки про це напишу. Я - і мої товариші. Ми постараємрося.
Зеленський хоче залишитися в історії? Він в неї вляпається. В криваву.
Д.Вовнянко.
Зе-нелох вже приміряє шкуру невбитого ублюдочного ведмедя !
Чи вже не терпиться, щоб скоріше забули про шашличькі?
І за це отеє НАТО дало "Джавеліни"!
Ну Баканов десь пропав, що ж тепер із того?
Дякуйте, що я Невтік, досить вам і цього.
Це минулий президент війну не закінчив.
А я ж, раптом ви не знали, зовсім-зовсім інший.
І ментально, і фізично зовсім відрізняюсь,
І в гріхах своїх і зраді ніколи не каюсь.
Розігнав я олігархів і закрив канали,
Щоби любі українці правдоньки не знали.
Бо навіщо ж їм та "правда"? Вона - не на часі.
Краще до мого портрета сходіть на причастя.
В общем, славний президент з мене получився.
І Татаров і Єрмак в цьому побожився.
Мене хвалить марахвон і Верховна Рада.
Ну кому якеє діло чи була та зрада?
Навіть Київ я зумів деокупувати.
Хто ж мені тепер Чонгаром сміє докоряти???
Вам сказав же Арестович - "проіпав", буває...
Наче в кожного із вас вже гріхів немає?
Переможний я в усьому і батько солдату,
за цінами в закупівлях переплюнув НАТО.
То ж хвали мене усяк - з мала й до велика!
Хай гримить по всіх краях слава Боневтіка!!!
Вони чекали поки з"їдять Пороха.
Краще мівіну жувати ніж всіляку хрінь кожного вечора торочити.
и ведь найдутся дебилы (кого Война не зацепила, разве, что как зерителя на прикольном ******** марафоне) и поддержат "праздник"