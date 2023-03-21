Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 391 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни – боїв на півночі нашої держави, які призвели до втечі окупанта. Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун – маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги в цій війні.

Були й інші такі кроки. Битва за Гостомель. Бої за Ірпінь. Боротьба на Чернігівщині й Сумщині. Битва за Зміїний. Жорстоке протистояння на півдні України й унікальна наша оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині.

Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазовʼї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста.

Наша впевненість у перемозі України, наше бачення вільного майбутнього для нашої держави, український героїзм, який вразив світ, – усе це народилося саме там. У містах-героях української Півночі, українського Сходу, українського Півдня. У #МістаГероїв, чий характер ані на секунду не підкорився окупанту навіть тоді, коли окупант прийшов до їхніх домівок.

Усі разом ми повертаємо Україні Україну. Усі разом ми захищаємо і наше майбутнє, і нашу гідність, і нашу свободу, і нашу історію", - сказав Зеленський.

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