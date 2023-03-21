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Новини Відео Війна
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Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 391 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни – боїв на півночі нашої держави, які призвели до втечі окупанта. Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун – маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги в цій війні.

Були й інші такі кроки. Битва за Гостомель. Бої за Ірпінь. Боротьба на Чернігівщині й Сумщині. Битва за Зміїний. Жорстоке протистояння на півдні України й унікальна наша оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині.

Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазовʼї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста.

Наша впевненість у перемозі України, наше бачення вільного майбутнього для нашої держави, український героїзм, який вразив світ, – усе це народилося саме там. У містах-героях української Півночі, українського Сходу, українського Півдня. У #МістаГероїв, чий характер ані на секунду не підкорився окупанту навіть тоді, коли окупант прийшов до їхніх домівок.

Усі разом ми повертаємо Україні Україну. Усі разом ми захищаємо і наше майбутнє, і нашу гідність, і нашу свободу, і нашу історію", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Битва за Мощун стала поворотним моментом нашої боротьби. Втримавши це село, ми захистили столицю, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23810)


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Топ коментарі
+27
2 квітня вже оголосили Днем звільнення Київщини. Учителям вже роз'яснено що і як робити на 2 квітня. Характерно що пишуть про таке читачі не з самого Києва, а з області.

Певно в Києві влада цю тему піднімати боїться, після провальних для неї виборів мера, і після ходи порохоботів через центр столиці, знає ЗЕботва що вона почує від киян.

Ну що влада? За язика ніхто не тягнув. Хочеш день звільнення Київщини? Ми тобі влаштуємо "день звільнення". От не хотів піднімати цю тему, але тепер засяду і напишу про те хто НЕ провів евакуацію Бучі та Бородянки і тим кинув її на розтерзання ворогу. Про те ЯК 72-а бригада проривалася до позицій на березі ріки Ірпінь через охоплений панікою Київ вже після початку вторгнення. Про битву на Мощуні. Про Гостомель який обороняли строковики. Особливо, про те як Зеленський не втік - і що собою являв тоді центр Києва з якого він не втік.

Я ду-у-у-уже багато можу розповісти. А завершиться війна - я ще й книжки про це напишу. Я - і мої товариші. Ми постараємрося.

Зеленський хоче залишитися в історії? Він в неї вляпається. В криваву.
Д.Вовнянко.
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21.03.2023 23:12
+17
Скоро буде 4 роки, як виборці ЗЄ, надіслали ***** запрошення для вторгнення, обравши "какая разніца" та "нужно просто пірістать стрєлять".
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22.03.2023 00:23
+15
Я ж Невтік! Мівіну жер заради країни.
І за це отеє НАТО дало "Джавеліни"!
Ну Баканов десь пропав, що ж тепер із того?
Дякуйте, що я Невтік, досить вам і цього.
Це минулий президент війну не закінчив.
А я ж, раптом ви не знали, зовсім-зовсім інший.
І ментально, і фізично зовсім відрізняюсь,
І в гріхах своїх і зраді ніколи не каюсь.
Розігнав я олігархів і закрив канали,
Щоби любі українці правдоньки не знали.
Бо навіщо ж їм та "правда"? Вона - не на часі.
Краще до мого портрета сходіть на причастя.
В общем, славний президент з мене получився.
І Татаров і Єрмак в цьому побожився.
Мене хвалить марахвон і Верховна Рада.
Ну кому якеє діло чи була та зрада?
Навіть Київ я зумів деокупувати.
Хто ж мені тепер Чонгаром сміє докоряти???
Вам сказав же Арестович - "проіпав", буває...
Наче в кожного із вас вже гріхів немає?
Переможний я в усьому і батько солдату,
за цінами в закупівлях переплюнув НАТО.
То ж хвали мене усяк - з мала й до велика!
Хай гримить по всіх краях слава Боневтіка!!!
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21.03.2023 23:54
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Боневтік Вперший.
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21.03.2023 23:10 Відповісти
Пройби святкували вчора?

.
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22.03.2023 00:54 Відповісти
2 квітня вже оголосили Днем звільнення Київщини. Учителям вже роз'яснено що і як робити на 2 квітня. Характерно що пишуть про таке читачі не з самого Києва, а з області.

Певно в Києві влада цю тему піднімати боїться, після провальних для неї виборів мера, і після ходи порохоботів через центр столиці, знає ЗЕботва що вона почує від киян.

Ну що влада? За язика ніхто не тягнув. Хочеш день звільнення Київщини? Ми тобі влаштуємо "день звільнення". От не хотів піднімати цю тему, але тепер засяду і напишу про те хто НЕ провів евакуацію Бучі та Бородянки і тим кинув її на розтерзання ворогу. Про те ЯК 72-а бригада проривалася до позицій на березі ріки Ірпінь через охоплений панікою Київ вже після початку вторгнення. Про битву на Мощуні. Про Гостомель який обороняли строковики. Особливо, про те як Зеленський не втік - і що собою являв тоді центр Києва з якого він не втік.

Я ду-у-у-уже багато можу розповісти. А завершиться війна - я ще й книжки про це напишу. Я - і мої товариші. Ми постараємрося.

Зеленський хоче залишитися в історії? Він в неї вляпається. В криваву.
Д.Вовнянко.
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21.03.2023 23:12 Відповісти
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21.03.2023 23:16 Відповісти
Він в неї вже вляпався.
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21.03.2023 23:46 Відповісти
декламатор декламитует...
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21.03.2023 23:19 Відповісти
Зе Ссанич Цезарь: "пришел, увидел, подебил!"
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21.03.2023 23:23 Відповісти
А про шашличькі забув сказать
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21.03.2023 23:26 Відповісти
а ось нарешті і святкування... . і на тих святкуваннях бути тобі головним персонажем - кловуном, в червоному.
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21.03.2023 23:29 Відповісти
У фірменному зеленому
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22.03.2023 00:31 Відповісти
Уже слышали героическую историю как Люська Арестович удвох с татаровым отстояли Банковую, сбивая русские самолеты плевками и уничтожая русские танки пламенем из дупы. А Дерьмак им патроны подносил.
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21.03.2023 23:30 Відповісти
Навколо ОПи преЗЄка вся Банкова в руїнах і досі смердять трупи 100 чеченських ДРГ 😢
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22.03.2023 00:58 Відповісти
та то скумбрія протухла і розмочена в теплій водичці мівіна забродила)))
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22.03.2023 03:22 Відповісти
спляшем камаринсого в костюмах розовых зайцев?
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21.03.2023 23:30 Відповісти
камаринского
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21.03.2023 23:33 Відповісти
Вже святкує ? 🤬 Усі проблеми вирішені і ворог втік і більше не намагається воювать? Усі воїни вдягнені, нагодовані і забезпечені зброєю і аммуніцею?
Зе-нелох вже приміряє шкуру невбитого ублюдочного ведмедя !
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21.03.2023 23:31 Відповісти
Може ще всетаки неначасі відзначати будь-які перемоги?

Чи вже не терпиться, щоб скоріше забули про шашличькі?
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21.03.2023 23:36 Відповісти
Вирішив Зеля здрипать, прибіг у Жуляни, а там вже генерал Кривонос мастило на злітну полосу налив, щоб кацапський десант не приземлився. Здрипати не вдалося і став Зеля Боневтіком. А проти Кривоноса справу відкрили.
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21.03.2023 23:39 Відповісти
Кому война а кому відзначати!!
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21.03.2023 23:40 Відповісти
Кому гинутиза Україну, а кому салютувати про перемоги
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22.03.2023 00:00 Відповісти
а шо там по 16му лютого,його вже не треба відмічати чи ще треба.бо я щось в непонятках?
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21.03.2023 23:42 Відповісти
прогундосить можно любую перемогу...
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21.03.2023 23:45 Відповісти
А день розмінування Чонгару ще не призначив Днем воз'єднання з Кримом?
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21.03.2023 23:51 Відповісти
Це святкували вчора, наприкінці лютого
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22.03.2023 00:59 Відповісти
Люди гинуть, а зелена пи#дота вже святкує. 🤢
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21.03.2023 23:52 Відповісти
Я ж Невтік! Мівіну жер заради країни.
І за це отеє НАТО дало "Джавеліни"!
Ну Баканов десь пропав, що ж тепер із того?
Дякуйте, що я Невтік, досить вам і цього.
Це минулий президент війну не закінчив.
А я ж, раптом ви не знали, зовсім-зовсім інший.
І ментально, і фізично зовсім відрізняюсь,
І в гріхах своїх і зраді ніколи не каюсь.
Розігнав я олігархів і закрив канали,
Щоби любі українці правдоньки не знали.
Бо навіщо ж їм та "правда"? Вона - не на часі.
Краще до мого портрета сходіть на причастя.
В общем, славний президент з мене получився.
І Татаров і Єрмак в цьому побожився.
Мене хвалить марахвон і Верховна Рада.
Ну кому якеє діло чи була та зрада?
Навіть Київ я зумів деокупувати.
Хто ж мені тепер Чонгаром сміє докоряти???
Вам сказав же Арестович - "проіпав", буває...
Наче в кожного із вас вже гріхів немає?
Переможний я в усьому і батько солдату,
за цінами в закупівлях переплюнув НАТО.
То ж хвали мене усяк - з мала й до велика!
Хай гримить по всіх краях слава Боневтіка!!!
показати весь коментар
21.03.2023 23:54 Відповісти
Скоро буде 4 роки, як виборці ЗЄ, надіслали ***** запрошення для вторгнення, обравши "какая разніца" та "нужно просто пірістать стрєлять".
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22.03.2023 00:23 Відповісти
Точно так-с -запрошення для вторгнення.
Вони чекали поки з"їдять Пороха.
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22.03.2023 00:33 Відповісти
А день позорных поражений, когда были просраны без боя территории размером в среднюю европейскую страну, отмечать не сильно хотел?
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22.03.2023 01:17 Відповісти
А про звільнення Херсону не згадав бо не встиг у кадр попасти? - Україну від рашистів звільняти - це не відосіки знімати!
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22.03.2023 02:08 Відповісти
Якби не Зєлєбєняче шобло, то вже більше року нудтлися б, незнаючи що нам відзначати. Так шо, може з цього приводу на шашлички?
Краще мівіну жувати ніж всіляку хрінь кожного вечора торочити.
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22.03.2023 02:57 Відповісти
кто-то другой, кто с совестью и честью, - мог бы просто застрелиться (за ВСЁ), а этот устраивает новый "гастрольный тур на костях и салюты в свою честь"..
и ведь найдутся дебилы (кого Война не зацепила, разве, что как зерителя на прикольном ******** марафоне) и поддержат "праздник"
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22.03.2023 06:49 Відповісти
боневтік янелохмнесорокдва чуден... неужели оно думает, что своими видосиками оно сотрет с памяти десятки тысяч погибших и миллионы уехавших... что оно падло курит и жрет... скорее бы уже обкурился или обожрался...
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22.03.2023 07:05 Відповісти
Йди з миром брехло зелене, бо від тебе мутить. 🤢👽
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22.03.2023 07:31 Відповісти
А этому лишь бы ,что отмечать!
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22.03.2023 08:02 Відповісти
це піпець....
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22.03.2023 11:55 Відповісти
 
 