Зеленський обговорив російську агресію з президентом Чилі Боричем

Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з президентом Чилі Габрієлем Боричем обговорив шляхи протидії агресії, яку росія чинить проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Щойно говорив із президентом Чилі, це була хороша розмова. Оновили бачення нашими державами актуальної ситуації в міжнародних відносинах. Я поінформував пана президента про те, як саме росія продовжує свою агресію. Поінформував і про те, як ми можемо протидіяти російському терору, протидіяти успішно", - сказав Зеленський.

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