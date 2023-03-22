Зеленський обговорив російську агресію з президентом Чилі Боричем
Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з президентом Чилі Габрієлем Боричем обговорив шляхи протидії агресії, яку росія чинить проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у відеозверненні.
"Щойно говорив із президентом Чилі, це була хороша розмова. Оновили бачення нашими державами актуальної ситуації в міжнародних відносинах. Я поінформував пана президента про те, як саме росія продовжує свою агресію. Поінформував і про те, як ми можемо протидіяти російському терору, протидіяти успішно", - сказав Зеленський.
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+6 Urs
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+5 vuiko dobrui
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+3 Sophia-Maria Duglass #550966
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