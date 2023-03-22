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Новини
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Зеленський обговорив російську агресію з президентом Чилі Боричем

зеленський

Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з президентом Чилі Габрієлем Боричем обговорив шляхи протидії агресії, яку росія чинить проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Щойно говорив із президентом Чилі, це була хороша розмова. Оновили бачення нашими державами актуальної ситуації в міжнародних відносинах. Я поінформував пана президента про те, як саме росія продовжує свою агресію. Поінформував і про те, як ми можемо протидіяти російському терору, протидіяти успішно", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та президент Чилі Борич обговорили участь чилійських спеціалістів у розмінуванні України

Автор: 

Зеленський (23667) Чилі (31)


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Топ коментарі
+6
Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект запрещающий россиянам и белорусам подавать заявления на гражданство, а также покупать недвижимость.
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22.03.2023 01:38
+5
воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!







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22.03.2023 05:07
+3
І ще про зруйновані міста . Дивилась учора відео як рушать Мариупіль -Тела людей заливают хлоркой и бетоном! Ужасы Мариуполя
https://youtu.be/BYU88r1OoUk

виникае питання - правозахисники зробили фонд типа КНИГИ ПАМЬЯТИ , щоб зібрати ФІО погибших у подвалах українців- громадян України . Свідчення людей. ЦЕ ВСЕ Для ГААЗІ.
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22.03.2023 05:00
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Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект запрещающий россиянам и белорусам подавать заявления на гражданство, а также покупать недвижимость.
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22.03.2023 01:38 Відповісти
Литва в прижученні кацапів зробила більше, чим ми самі
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22.03.2023 06:15 Відповісти
це називається питає комуніст комуніста: "комуніст какова ваша профєссія?"
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22.03.2023 01:46 Відповісти
Бразилия теж цикава краина. Але іі треба зробити дружньою для України

ПІДКАЗКА- столиця Бразилії БРАЗИЛІА була побудована на голому місці земель
серрадо. Прекрасний архитектор Оскар Немейер був ідеологом того будівництва. Досвід Бразилії в будівництві нових міст , та застройці міст на побережье може згодитись і для України
ЗАПРОСИТИ ТРЕБА ДО УКРАЇНИ БРАЗИЛЬСКИХ
АРХИТЕКТОРІВ І БУДИВЕЛЬНИКІВ - показати що зробили кацапи
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22.03.2023 04:50 Відповісти
І ще про зруйновані міста . Дивилась учора відео як рушать Мариупіль -Тела людей заливают хлоркой и бетоном! Ужасы Мариуполя
https://youtu.be/BYU88r1OoUk

виникае питання - правозахисники зробили фонд типа КНИГИ ПАМЬЯТИ , щоб зібрати ФІО погибших у подвалах українців- громадян України . Свідчення людей. ЦЕ ВСЕ Для ГААЗІ.
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22.03.2023 05:00 Відповісти
воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!







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22.03.2023 05:07 Відповісти
Мені здається зарано ви до наступних виборів почали компанію.
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22.03.2023 06:59 Відповісти
тепер весь кіздеж називаеться обговорення
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22.03.2023 06:25 Відповісти
надо срочно избрать президента Антарктиды и поручить проведение первого телефонного разговора несостоявшемуся лауреату Оскара янелохмнесорокдва...
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22.03.2023 06:27 Відповісти
У Чилі повинен бути порох до снарядів .
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22.03.2023 07:19 Відповісти
 
 