Атака "шахедов" в Киевской области: трое погибших, семеро раненых
В Киевской области в результате ночной атаки дронами поврежден гражданский объект, три человека погибли и семеро получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Киевская областная военная администрация.
"В результате ночной атаки дронами в Киевской области поврежден гражданский объект. Сейчас известно о 3 погибших и 7 раненых. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
На месте работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
По состоянию на 05:50 пожар был локализован, отметили в КОВА.
Как сообщалось, ночью 22 марта над Киевом было обнаружено и уничтожено около 8 враждебных БПЛА типа Shahed.
Топ комментарии
+7 Виталий Танчик #518988
показать весь комментарий22.03.2023 09:18
+5 Виталий Танчик #518988
показать весь комментарий22.03.2023 09:30
+4 юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий22.03.2023 09:23
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як повідомили у ДСНС, внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням у м. Ржищів Київської області.
Зазначається, що о 06:50 пожежі ліквідували на площі 330 кв.м.
За даними ДСНС, станом на 07:00 загинуло 3 особи, травмовані 2 особи та врятовано 1 особу, ймовірно під завалами перебуває 4 особи.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/22/7394509/ https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/22/7394509/
Чому "найвялічнєшій боневтік" й досі не організував можливість відповідати тим самим рашистам (удар на удар)? Рік пройшов.... може вже час відкласти любимі відосікі й зайнятися справами.....