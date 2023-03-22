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Новости Война
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Атака "шахедов" в Киевской области: трое погибших, семеро раненых

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

В Киевской области в результате ночной атаки дронами поврежден гражданский объект, три человека погибли и семеро получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Киевская областная военная администрация.

"В результате ночной атаки дронами в Киевской области поврежден гражданский объект. Сейчас известно о 3 погибших и 7 раненых. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

На месте работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

По состоянию на 05:50 пожар был локализован, отметили в КОВА.

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Как сообщалось, ночью 22 марта над Киевом было обнаружено и уничтожено около 8 враждебных БПЛА типа Shahed.

Киевская область (4114) жертвы (2056) атака (371) дроны (3841)


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Топ комментарии
+7
Відверто кажучи мені зовсім не подобається що інформація про цю нічну атаку дронами весь час змінюється, то "усі позбивали", принаймні на Київщині, та "жертв не має", до наявності руйнувань та загиблих з постраждалими. Особисто в мене це викликає недовіру до офіційної інформації та спонукає піддавати її сумніву!!!
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22.03.2023 09:18
+5
У цьому ніхто не сумнівається, і подібне було б глупо, але коли тобі надають недостовірну інформацію, а потім дізнаєшся що все гірше аніж казали спочатку, то так починаєш відноситись до усього і зневірюватись. Так я казав і про бравурні заяви Арестовіча з самого початку відкритого нападу Рашки, і не розумів з якого будуна хтось від його тупих висловлювань був у захваті, та називав його "ліками від занепокоєння". Як не крути, а краще одразу казати гірку правду, бо розчарування після переможних реляцій має набагато гірші наслідки для настрою суспільства і готовності до опору агресору!!!
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22.03.2023 09:30
+4
Відверто кажучи це не іграшкова війна, і ворог у нас дуже серйозний та жорстокий.
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22.03.2023 09:23
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От %;?*%!!! Чув вночі мабуть саме ті шахеди.
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22.03.2023 08:55 Ответить
А какая разница, если люди погибли ?
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22.03.2023 09:00 Ответить
16 із 21 збили
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22.03.2023 09:06 Ответить
В гуртожиток попав.
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22.03.2023 09:19 Ответить
Який, нафіг, збил ?!!! Чотири прильоти!
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22.03.2023 09:44 Ответить
вы на приколе? шахед несет 50 кг взывчатого вещества, разлет в радиусе 100 метров
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22.03.2023 10:36 Ответить
Троє людей загинули та ще 7 дістали поранення у результаті нічної атаки росіян на місто Ржищів у Київській області, пошкоджені гуртожитки, під завалами шукають ще 4 людей.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням у м. Ржищів Київської області.

Зазначається, що о 06:50 пожежі ліквідували на площі 330 кв.м.

За даними ДСНС, станом на 07:00 загинуло 3 особи, травмовані 2 особи та врятовано 1 особу, ймовірно під завалами перебуває 4 особи.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/22/7394509/ https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/22/7394509/

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22.03.2023 09:08 Ответить
Блдь, якась тварюка навела. Де СБУ?
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22.03.2023 09:13 Ответить
і це не донеччина і не Харків, це тут під носом поклонніки русскага міра
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22.03.2023 09:15 Ответить
Відверто кажучи мені зовсім не подобається що інформація про цю нічну атаку дронами весь час змінюється, то "усі позбивали", принаймні на Київщині, та "жертв не має", до наявності руйнувань та загиблих з постраждалими. Особисто в мене це викликає недовіру до офіційної інформації та спонукає піддавати її сумніву!!!
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22.03.2023 09:18 Ответить
Відверто кажучи це не іграшкова війна, і ворог у нас дуже серйозний та жорстокий.
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22.03.2023 09:23 Ответить
У цьому ніхто не сумнівається, і подібне було б глупо, але коли тобі надають недостовірну інформацію, а потім дізнаєшся що все гірше аніж казали спочатку, то так починаєш відноситись до усього і зневірюватись. Так я казав і про бравурні заяви Арестовіча з самого початку відкритого нападу Рашки, і не розумів з якого будуна хтось від його тупих висловлювань був у захваті, та називав його "ліками від занепокоєння". Як не крути, а краще одразу казати гірку правду, бо розчарування після переможних реляцій має набагато гірші наслідки для настрою суспільства і готовності до опору агресору!!!
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22.03.2023 09:30 Ответить
У нас ворог непросто серйозний,а просто на всю голову ..ОБНУТИЙ!!!
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22.03.2023 10:46 Ответить
Доки на 5 шахедів у відповідь не буде летіти 15-50 дронів (з ракетами те саме) рашисти не зупиняться!!! Війна не час для толерастів.
Чому "найвялічнєшій боневтік" й досі не організував можливість відповідати тим самим рашистам (удар на удар)? Рік пройшов.... може вже час відкласти любимі відосікі й зайнятися справами.....
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22.03.2023 09:48 Ответить
Доки не буде ударів по москві, бидло маса кацапії буде гаряче одобрямс дії свого недофюдера. Все зміниться ,коли в московські ліжка ,серед ночі ,прилетять нежданчики.
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22.03.2023 10:08 Ответить
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22.03.2023 10:18 Ответить
Ось він "мирний план" Китаю.
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22.03.2023 10:30 Ответить
 
 