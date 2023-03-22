Атака "шахедов" в Киевской области: трое погибших, семеро раненых

В Киевской области в результате ночной атаки дронами поврежден гражданский объект, три человека погибли и семеро получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщает Киевская областная военная администрация.

"В результате ночной атаки дронами в Киевской области поврежден гражданский объект. Сейчас известно о 3 погибших и 7 раненых. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

На месте работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

По состоянию на 05:50 пожар был локализован, отметили в КОВА.

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Как сообщалось, ночью 22 марта над Киевом было обнаружено и уничтожено около 8 враждебных БПЛА типа Shahed.