Атака "шахедів" на Київщині: троє загиблих, семеро поранених

У Київській області внаслідок нічної атаки дронами пошкоджено цивільний об’єкт, троє людей загинули і семеро дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Інформація уточнюється", - ідеться в повідомленні.

На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога.

Станом на 05:50 пожежа локалізована, зауважили в КОВА.

Також читайте: Уночі українські військові знищили 16 "Шахедів", – Генштаб

Як повідомлялося, вночі 22 березня над Києвом були виявлені та знищені близько 8 ворожих БПЛА типу Shahed.