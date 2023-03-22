Атака "шахедів" на Київщині: троє загиблих, семеро поранених
У Київській області внаслідок нічної атаки дронами пошкоджено цивільний об’єкт, троє людей загинули і семеро дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
"Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Інформація уточнюється", - ідеться в повідомленні.
На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога.
Станом на 05:50 пожежа локалізована, зауважили в КОВА.
Як повідомлялося, вночі 22 березня над Києвом були виявлені та знищені близько 8 ворожих БПЛА типу Shahed.
Топ коментарі
+7 Виталий Танчик #518988
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+5 Виталий Танчик #518988
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+4 юрий Шмалько #512164
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Як повідомили у ДСНС, внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням у м. Ржищів Київської області.
Зазначається, що о 06:50 пожежі ліквідували на площі 330 кв.м.
За даними ДСНС, станом на 07:00 загинуло 3 особи, травмовані 2 особи та врятовано 1 особу, ймовірно під завалами перебуває 4 особи.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/22/7394509/ https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/22/7394509/
Чому "найвялічнєшій боневтік" й досі не організував можливість відповідати тим самим рашистам (удар на удар)? Рік пройшов.... може вже час відкласти любимі відосікі й зайнятися справами.....