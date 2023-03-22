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Новини Війна
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Атака "шахедів" на Київщині: троє загиблих, семеро поранених

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

У Київській області внаслідок нічної атаки дронами пошкоджено цивільний об’єкт, троє людей загинули і семеро дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Інформація уточнюється", - ідеться в повідомленні.

На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога.

Станом на 05:50 пожежа локалізована, зауважили в КОВА.

Також читайте: Уночі українські військові знищили 16 "Шахедів", – Генштаб

Як повідомлялося, вночі 22 березня над Києвом були виявлені та знищені близько 8 ворожих БПЛА типу Shahed.

Автор: 

Київська область (4003) жертви (1777) атака (336) дрони (4620)


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Топ коментарі
+7
Відверто кажучи мені зовсім не подобається що інформація про цю нічну атаку дронами весь час змінюється, то "усі позбивали", принаймні на Київщині, та "жертв не має", до наявності руйнувань та загиблих з постраждалими. Особисто в мене це викликає недовіру до офіційної інформації та спонукає піддавати її сумніву!!!
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22.03.2023 09:18
+5
У цьому ніхто не сумнівається, і подібне було б глупо, але коли тобі надають недостовірну інформацію, а потім дізнаєшся що все гірше аніж казали спочатку, то так починаєш відноситись до усього і зневірюватись. Так я казав і про бравурні заяви Арестовіча з самого початку відкритого нападу Рашки, і не розумів з якого будуна хтось від його тупих висловлювань був у захваті, та називав його "ліками від занепокоєння". Як не крути, а краще одразу казати гірку правду, бо розчарування після переможних реляцій має набагато гірші наслідки для настрою суспільства і готовності до опору агресору!!!
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22.03.2023 09:30
+4
Відверто кажучи це не іграшкова війна, і ворог у нас дуже серйозний та жорстокий.
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22.03.2023 09:23
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От %;?*%!!! Чув вночі мабуть саме ті шахеди.
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22.03.2023 08:55 Відповісти
А какая разница, если люди погибли ?
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22.03.2023 09:00 Відповісти
16 із 21 збили
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22.03.2023 09:06 Відповісти
В гуртожиток попав.
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22.03.2023 09:19 Відповісти
Який, нафіг, збил ?!!! Чотири прильоти!
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22.03.2023 09:44 Відповісти
вы на приколе? шахед несет 50 кг взывчатого вещества, разлет в радиусе 100 метров
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22.03.2023 10:36 Відповісти
Троє людей загинули та ще 7 дістали поранення у результаті нічної атаки росіян на місто Ржищів у Київській області, пошкоджені гуртожитки, під завалами шукають ще 4 людей.

Як повідомили у ДСНС, внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням у м. Ржищів Київської області.

Зазначається, що о 06:50 пожежі ліквідували на площі 330 кв.м.

За даними ДСНС, станом на 07:00 загинуло 3 особи, травмовані 2 особи та врятовано 1 особу, ймовірно під завалами перебуває 4 особи.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/22/7394509/ https://www.pravda.com.ua/news/2023/03/22/7394509/

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22.03.2023 09:08 Відповісти
Блдь, якась тварюка навела. Де СБУ?
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22.03.2023 09:13 Відповісти
і це не донеччина і не Харків, це тут під носом поклонніки русскага міра
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22.03.2023 09:15 Відповісти
Відверто кажучи мені зовсім не подобається що інформація про цю нічну атаку дронами весь час змінюється, то "усі позбивали", принаймні на Київщині, та "жертв не має", до наявності руйнувань та загиблих з постраждалими. Особисто в мене це викликає недовіру до офіційної інформації та спонукає піддавати її сумніву!!!
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22.03.2023 09:18 Відповісти
Відверто кажучи це не іграшкова війна, і ворог у нас дуже серйозний та жорстокий.
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22.03.2023 09:23 Відповісти
У цьому ніхто не сумнівається, і подібне було б глупо, але коли тобі надають недостовірну інформацію, а потім дізнаєшся що все гірше аніж казали спочатку, то так починаєш відноситись до усього і зневірюватись. Так я казав і про бравурні заяви Арестовіча з самого початку відкритого нападу Рашки, і не розумів з якого будуна хтось від його тупих висловлювань був у захваті, та називав його "ліками від занепокоєння". Як не крути, а краще одразу казати гірку правду, бо розчарування після переможних реляцій має набагато гірші наслідки для настрою суспільства і готовності до опору агресору!!!
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22.03.2023 09:30 Відповісти
У нас ворог непросто серйозний,а просто на всю голову ..ОБНУТИЙ!!!
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22.03.2023 10:46 Відповісти
Доки на 5 шахедів у відповідь не буде летіти 15-50 дронів (з ракетами те саме) рашисти не зупиняться!!! Війна не час для толерастів.
Чому "найвялічнєшій боневтік" й досі не організував можливість відповідати тим самим рашистам (удар на удар)? Рік пройшов.... може вже час відкласти любимі відосікі й зайнятися справами.....
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22.03.2023 09:48 Відповісти
Доки не буде ударів по москві, бидло маса кацапії буде гаряче одобрямс дії свого недофюдера. Все зміниться ,коли в московські ліжка ,серед ночі ,прилетять нежданчики.
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22.03.2023 10:08 Відповісти
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22.03.2023 10:18 Відповісти
Ось він "мирний план" Китаю.
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22.03.2023 10:30 Відповісти
 
 