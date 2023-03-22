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Уночі українські військові знищили 16 "Шахедів", – Генштаб

дрони,шахед

Уночі 22 березня, під час повітряної атаки ворога, українські захисники знищили 16 з 21 російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у  зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА "Шахед-136". За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 було знищено нашими захисниками", - ідеться в повідомленні.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6484) знищення (7135) дрони (4620)


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Топ коментарі
+4
Як офіцер ППО сухопутних військ в далекому минулому (комплекс "Круг"), з упевненістю можу сказати, що ефективність нашої ППО країни дуже висока. Дуже хотілось би 100% ураження цілей, але цього не може бути навіть чисто математично. Важко собі уявити, якою складною повинна бути математична формула для обчислення вірогідної ефективності ППО.
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22.03.2023 08:44
+3
Це добре. Але коли вже ми будемо завдавати таких самих масованих ударів дронами по ворогу?
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22.03.2023 07:37
+3
Продивилася світлину від Залужного про діяльність ППО. Тільки Повага,Надія і оптимізм. Хлопці знають свою справу.
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22.03.2023 08:31
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Це добре. Але коли вже ми будемо завдавати таких самих масованих ударів дронами по ворогу?
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22.03.2023 07:37 Відповісти
В порівнянні з їхніми ударами це як слону дробина. Треба масові і частіше.
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22.03.2023 08:57 Відповісти
А Джанкой?
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22.03.2023 08:06 Відповісти
А що Джанкой? Теж без світла сидить, як ми сиділи?
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22.03.2023 08:59 Відповісти
А підгорілі ватні дупи не рахуються?
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22.03.2023 14:35 Відповісти
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22.03.2023 16:00 Відповісти
Пуйло приступив до виконання першого пункту«китайського мирного плану»
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22.03.2023 07:49 Відповісти
Атаки шахедами рашисти використовують для виявлення ППО. Але як її можна виявити із-за поребрика? Тому повітряна тривога повинна стати гарячою порою ловлі зрадників. А під час атаки з повітря саме шахедів потрібно працювати не скільки ППО, скільки поліції та пильним громадянам, бо зрадники тоді виявляють себе, як ніколи
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22.03.2023 07:52 Відповісти
Ви фото бачили? Протидронові бригади це не дороге ППО, навіть не знаю чи ці бригади окремі види діяльності від ППО. Напишу навіть більше, деякі непомітні містечка мають такі бригади. Наєв писав про ці бригади
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22.03.2023 08:00 Відповісти
ППО не може бути не дорогою, навіть якщо дрони збивають з кулеметів, але, нажаль, доводиться використовувати і дорогі ракети. І ці бригади дорогі ще й тим, що для нас дороге життя цих бійців, до яких завдяки зрадниками слідом за шахедами можуть прилетіти ворожі ракети
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22.03.2023 08:04 Відповісти
Будь ласка, без пафосу. Ви прекрасно знаєте мою позицію відносно війни, жертв і решта. На сьогодні ,при наявності наданої допомоги для захисту від мопедів, не потрібно писати про ракети,бо анулюєте цим якість і професіоналізм протидронових бригад
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22.03.2023 08:09 Відповісти
Я погоджуюсь з Вами, але не факт, що весь повітряний простір великих просторів України покривають ці бригади, а дрони не можна не збивати і тому те, що треба рятувати життя людей від дронів будь-якими засобами аж ніяк не нівелює професіоналізм цих бригад та значення їх створення. І пильність ніколи не завадить при боротьбі з дронами будь-якими засобами
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22.03.2023 09:17 Відповісти
Ми багато чого не знаємо,але в цьому випадку найкраще, менше зрадників буде. Усе буде Україна
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22.03.2023 10:28 Відповісти
Продивилася світлину від Залужного про діяльність ППО. Тільки Повага,Надія і оптимізм. Хлопці знають свою справу.
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22.03.2023 08:31 Відповісти
Як офіцер ППО сухопутних військ в далекому минулому (комплекс "Круг"), з упевненістю можу сказати, що ефективність нашої ППО країни дуже висока. Дуже хотілось би 100% ураження цілей, але цього не може бути навіть чисто математично. Важко собі уявити, якою складною повинна бути математична формула для обчислення вірогідної ефективності ППО.
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22.03.2023 08:44 Відповісти
 
 