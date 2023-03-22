Уночі українські військові знищили 16 "Шахедів", – Генштаб

Уночі 22 березня, під час повітряної атаки ворога, українські захисники знищили 16 з 21 російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА "Шахед-136". За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 було знищено нашими захисниками", - ідеться в повідомленні.

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