Ночью украинские военные уничтожили 16 "Шахедов", – Генштаб

Ночью 22 марта во время воздушной атаки врага украинские защитники уничтожили 16 из 21 российских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Этой ночью, 22 марта, противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА "Шахед-136". По предварительной информации, 16 дронов из 21 были уничтожены нашими защитниками", - говорится в сообщении.

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