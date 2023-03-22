Ночью украинские военные уничтожили 16 "Шахедов", – Генштаб
Ночью 22 марта во время воздушной атаки врага украинские защитники уничтожили 16 из 21 российских беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.
"Этой ночью, 22 марта, противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА "Шахед-136". По предварительной информации, 16 дронов из 21 были уничтожены нашими защитниками", - говорится в сообщении.
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