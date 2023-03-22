Ночью беспилотники запускали из Брянской области, - Воздушные силы
В ночь на 22 марта 2023 года около 23.30 российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа "Шахед-136/131".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы Украины.
"В общей сложности зафиксированы пуски 21 вражеского БПЛА с северной стороны (Брянская область РФ).
Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и других составляющих Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены 16 из 21 ударных БПЛА, преимущественно в зоне ответственности воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины", - говорится в сообщении.
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Отже, безпілотники з "брянської області" безперешкодно пролетіли Чернігівську, Київську, Житомирську та Рівненську області і долетіли до Хмельницької.
ППО цих областей у той час, очевидно, спало (правда, було повідомлення, що в Київській області були збиті всі "шахеди", але в Ігната це неспівпадіння не викликають когнитивного діссонанса).
Цікаво, на яких ідіотів розрахована ця історія про "брянську область"?