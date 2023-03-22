Вночі безпілотники запускали з Брянської області, - Повітряні сили
У ніч на 22 березня 2023 року близько 23.30 російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед-136/131".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили України.
"Загалом зафіксовано пуски 21 ворожого БПЛА з північного боку (Брянська область РФ).
Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України та інших складових Сил Збройних Сил України знищено 16 із 21 ударних БпЛА, переважно в зоні відповідальності повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України", - йдеться в повідомленні.
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Отже, безпілотники з "брянської області" безперешкодно пролетіли Чернігівську, Київську, Житомирську та Рівненську області і долетіли до Хмельницької.
ППО цих областей у той час, очевидно, спало (правда, було повідомлення, що в Київській області були збиті всі "шахеди", але в Ігната це неспівпадіння не викликають когнитивного діссонанса).
Цікаво, на яких ідіотів розрахована ця історія про "брянську область"?