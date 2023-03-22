По всей Украине объявлена воздушная тревога (обновлено)
В Украине объявили воздушную тревогу. В Беларуси взлетал МиГ-31.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Тревогу объявили из-за взлета МиГ-31К ВВС РФ, являющегося потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
По состоянию на 11:15 тревога отменена во всех регионах, кроме Луганской и Запорожской областей и АР Крым.
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