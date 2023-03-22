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Новости Война
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По всей Украине объявлена воздушная тревога (обновлено)

тривога,повітряна

В Украине объявили воздушную тревогу. В Беларуси взлетал МиГ-31.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Тревогу объявили из-за взлета МиГ-31К ВВС РФ, являющегося потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

По состоянию на 11:15 тревога отменена во всех регионах, кроме Луганской и Запорожской областей и АР Крым.

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Украина (44912) воздушная тревога (774)


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Не могут уже успокоить етот миг31, как успокоили Тушку с РЛС?
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22.03.2023 09:22 Ответить
ІПСО
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22.03.2023 09:23 Ответить
Як завжди коли я зібрався кудись іти.
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22.03.2023 09:34 Ответить
 
 