По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)
В Україні оголошували повітряну тривогу. У Білорусі злітав МіГ-31.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Тривогу оголосили через зліт МіГ-31К ВПС РФ, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".
Станом на 11.15 тривогу скасовано у всіх регіонах, окрім Луганської та Запорізької областей та АР Крим.
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