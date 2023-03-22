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Новини Війна
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

тривога,повітряна

В Україні оголошували повітряну тривогу. У Білорусі злітав МіГ-31.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Тривогу оголосили через зліт МіГ-31К ВПС РФ, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".

Станом на 11.15 тривогу скасовано у всіх регіонах, окрім Луганської та Запорізької областей та АР Крим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі 22 березня у Києві та області оголосили повітряну тривогу через атаку безпілотників

Автор: 

Україна (5861) повітряна тривога (901)


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Не могут уже успокоить етот миг31, как успокоили Тушку с РЛС?
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22.03.2023 09:22 Відповісти
ІПСО
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22.03.2023 09:23 Відповісти
Як завжди коли я зібрався кудись іти.
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22.03.2023 09:34 Відповісти
 
 