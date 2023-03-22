По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

В Україні оголошували повітряну тривогу. У Білорусі злітав МіГ-31.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Тривогу оголосили через зліт МіГ-31К ВПС РФ, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал".

Станом на 11.15 тривогу скасовано у всіх регіонах, окрім Луганської та Запорізької областей та АР Крим.

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