Премьер Японии Кисида призвал Путина немедленно прекратить агрессию против Украины

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал президента РФ Владимира Путина прислушаться к позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию против Украины.

Об этом он заявил вечером 21 марта на совместной, с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время саммита "Группы семи", который я провел в прошлом месяце, и при принятии резолюции Генассамблеи ООН, которую поддержала 141 страна, Россию призвали немедленно полностью вывести войска из Украины. Я еще раз призываю президента Путина прислушаться к такой позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию на территории Украины", – сказал Кисида.

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Он отметил, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а благодаря солидарности между странами двустороннее сотрудничество углубляется и расширяется.

"Мы разделяем фундаментальные ценности и сегодня договорились о повышении уровня наших отношений к особому глобальному партнерству", – отметил премьер-министр Японии.

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