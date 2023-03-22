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Премьер Японии Кисида призвал Путина немедленно прекратить агрессию против Украины

кісіда

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал президента РФ Владимира Путина прислушаться к позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию против Украины.

Об этом он заявил вечером 21 марта на совместной, с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время саммита "Группы семи", который я провел в прошлом месяце, и при принятии резолюции Генассамблеи ООН, которую поддержала 141 страна, Россию призвали немедленно полностью вывести войска из Украины. Я еще раз призываю президента Путина прислушаться к такой позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию на территории Украины", – сказал Кисида.

Также смотрите: Зеленский встретился с премьером Японии Кисидой. ВIДЕО

Он отметил, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а благодаря солидарности между странами двустороннее сотрудничество углубляется и расширяется.

"Мы разделяем фундаментальные ценности и сегодня договорились о повышении уровня наших отношений к особому глобальному партнерству", – отметил премьер-министр Японии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Япония подписали заявление об особом глобальном партнерстве

путин (31203) Япония (1307) Кисида (41)


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Топ комментарии
+8
А клоуны в Украине выбрали бенину обезьянку в 2019
Так кто больший клоун ?
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22.03.2023 09:53
+6
Досить уже закликати людожера не їсти людей. У Японії є гарна нагода випробувати свої найпередовіші технології зі знищення кацапського біосміття в Україні.
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22.03.2023 09:36
+4
Як ці пустопорожні заклики до ***** осточортіли.
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22.03.2023 09:37
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Досить уже закликати людожера не їсти людей. У Японії є гарна нагода випробувати свої найпередовіші технології зі знищення кацапського біосміття в Україні.
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22.03.2023 09:36 Ответить
Та зараз. Вони тільки дали бабла на нелетальну зброю і трансформатори. Електрошокером багато не знищиш.
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22.03.2023 09:40 Ответить
Такі заяви лише на користь. Вони дають чіткий сигнал кожному американському та європейському політику, посадовцю та виборцю, що проти росії весь світ і тому ція заяви необхідні, бо дехто ще страждає трампізмом та шольцює і зайвий раз переконати їх, що проти цілого світу не попреш не буде зайвим
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22.03.2023 09:50 Ответить
от Південна Корея не соромиться надавати військову допомогу
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22.03.2023 09:54 Ответить
Як ці пустопорожні заклики до ***** осточортіли.
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22.03.2023 09:37 Ответить
Где все эти клоуны были в 14м году? И все эти годы?
Не видели не знали не понимали? Пиарщики дешёвые бл....
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22.03.2023 09:48 Ответить
А клоуны в Украине выбрали бенину обезьянку в 2019
Так кто больший клоун ?
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22.03.2023 09:53 Ответить
а що скаже його величність Імператор??
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22.03.2023 09:48 Ответить
Тими закликами про припинення війни нікого не здивувати..Це все одно що виражати, озабочєнность. ляпнув тай втік
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22.03.2023 09:52 Ответить
Як можна вмовляти радіо, щоб воно замовкло, просто треба зламати.
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22.03.2023 10:05 Ответить
Я розумію, що вони повинні якось реагувати і щось казати, щоб була ясна їх позиція і ставлення до певних подій, і щиро дякую, що вони хоча б не на стороні *****, як Китай, але виглядає це так безпорадньо...
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22.03.2023 10:05 Ответить
:..... І зробити собі харакірі.
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22.03.2023 10:59 Ответить
Це сцикливе лайно не Гітлер.
Воно хоче жити.
Навіть коли його будуть арештовувати, воно засцить накладати на себе руки.
Мерзенний гнійний хробак, що пожер (на наше щастя) 1/8 суші.
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22.03.2023 11:18 Ответить
Не зробить.Воно обнулилося щоби довічно правити..Но є надія,що його оточеня,зробить те саме що колись сталося с Джугашвілі..
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22.03.2023 20:14 Ответить
 
 