Премьер Японии Кисида призвал Путина немедленно прекратить агрессию против Украины
Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал президента РФ Владимира Путина прислушаться к позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию против Украины.
Об этом он заявил вечером 21 марта на совместной, с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во время саммита "Группы семи", который я провел в прошлом месяце, и при принятии резолюции Генассамблеи ООН, которую поддержала 141 страна, Россию призвали немедленно полностью вывести войска из Украины. Я еще раз призываю президента Путина прислушаться к такой позиции глобального международного сообщества и немедленно прекратить агрессию на территории Украины", – сказал Кисида.
Он отметил, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а благодаря солидарности между странами двустороннее сотрудничество углубляется и расширяется.
"Мы разделяем фундаментальные ценности и сегодня договорились о повышении уровня наших отношений к особому глобальному партнерству", – отметил премьер-министр Японии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не видели не знали не понимали? Пиарщики дешёвые бл....
Так кто больший клоун ?
Воно хоче жити.
Навіть коли його будуть арештовувати, воно засцить накладати на себе руки.
Мерзенний гнійний хробак, що пожер (на наше щастя) 1/8 суші.