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Прем’єр Японії Кісіда закликав Путіна негайно припинити агресію проти України

кісіда

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав президента РФ Володимира Путіна прислухатися до позиції глобальної міжнародної спільноти і негайно припинити агресію проти України.

Про це він заявив ввечері 21 березня на на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Під час саміту "Групи семи", який я провів минулого місяця, і під час ухвалення резолюції Генасамблеї ООН, яку підтримала 141 країна, Росію закликали негайно повністю вивести війська з України. Я ще раз закликаю президента Путіна прислухатися до такої позиції глобальної міжнародної спільноти і негайно припинити агресію на території України", - сказав Кісіда.

Читайте: Японія виділить $30 млн на нелетальне озброєння і $470 млн на сектор енергетики України

Він зазначив, що Японія послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а завдяки солідарності між нашими країнами двостороння співпраця поглиблюється і розширюється.

"Ми поділяємо фундаментальні цінності і сьогодні домовилися про підвищення рівня наших відносин до особливого глобального партнерства", - зазначив прем’єр-міністр Японії.

Також читайте: Україна і Японія підписали заяву про особливе глобальне партнерство

Автор: 

путін (23750) Японія (1197) Кісіда (64)


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Топ коментарі
+8
А клоуны в Украине выбрали бенину обезьянку в 2019
Так кто больший клоун ?
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22.03.2023 09:53
+6
Досить уже закликати людожера не їсти людей. У Японії є гарна нагода випробувати свої найпередовіші технології зі знищення кацапського біосміття в Україні.
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22.03.2023 09:36
+4
Як ці пустопорожні заклики до ***** осточортіли.
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22.03.2023 09:37
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Досить уже закликати людожера не їсти людей. У Японії є гарна нагода випробувати свої найпередовіші технології зі знищення кацапського біосміття в Україні.
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22.03.2023 09:36 Відповісти
Та зараз. Вони тільки дали бабла на нелетальну зброю і трансформатори. Електрошокером багато не знищиш.
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22.03.2023 09:40 Відповісти
Такі заяви лише на користь. Вони дають чіткий сигнал кожному американському та європейському політику, посадовцю та виборцю, що проти росії весь світ і тому ція заяви необхідні, бо дехто ще страждає трампізмом та шольцює і зайвий раз переконати їх, що проти цілого світу не попреш не буде зайвим
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22.03.2023 09:50 Відповісти
от Південна Корея не соромиться надавати військову допомогу
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22.03.2023 09:54 Відповісти
Як ці пустопорожні заклики до ***** осточортіли.
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22.03.2023 09:37 Відповісти
Где все эти клоуны были в 14м году? И все эти годы?
Не видели не знали не понимали? Пиарщики дешёвые бл....
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22.03.2023 09:48 Відповісти
А клоуны в Украине выбрали бенину обезьянку в 2019
Так кто больший клоун ?
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22.03.2023 09:53 Відповісти
а що скаже його величність Імператор??
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22.03.2023 09:48 Відповісти
Тими закликами про припинення війни нікого не здивувати..Це все одно що виражати, озабочєнность. ляпнув тай втік
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22.03.2023 09:52 Відповісти
Як можна вмовляти радіо, щоб воно замовкло, просто треба зламати.
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22.03.2023 10:05 Відповісти
Я розумію, що вони повинні якось реагувати і щось казати, щоб була ясна їх позиція і ставлення до певних подій, і щиро дякую, що вони хоча б не на стороні *****, як Китай, але виглядає це так безпорадньо...
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22.03.2023 10:05 Відповісти
:..... І зробити собі харакірі.
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22.03.2023 10:59 Відповісти
Це сцикливе лайно не Гітлер.
Воно хоче жити.
Навіть коли його будуть арештовувати, воно засцить накладати на себе руки.
Мерзенний гнійний хробак, що пожер (на наше щастя) 1/8 суші.
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22.03.2023 11:18 Відповісти
Не зробить.Воно обнулилося щоби довічно правити..Но є надія,що його оточеня,зробить те саме що колись сталося с Джугашвілі..
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22.03.2023 20:14 Відповісти
 
 