Прем’єр Японії Кісіда закликав Путіна негайно припинити агресію проти України
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав президента РФ Володимира Путіна прислухатися до позиції глобальної міжнародної спільноти і негайно припинити агресію проти України.
Про це він заявив ввечері 21 березня на на спільній з президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Під час саміту "Групи семи", який я провів минулого місяця, і під час ухвалення резолюції Генасамблеї ООН, яку підтримала 141 країна, Росію закликали негайно повністю вивести війська з України. Я ще раз закликаю президента Путіна прислухатися до такої позиції глобальної міжнародної спільноти і негайно припинити агресію на території України", - сказав Кісіда.
Він зазначив, що Японія послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а завдяки солідарності між нашими країнами двостороння співпраця поглиблюється і розширюється.
"Ми поділяємо фундаментальні цінності і сьогодні домовилися про підвищення рівня наших відносин до особливого глобального партнерства", - зазначив прем’єр-міністр Японії.
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Не видели не знали не понимали? Пиарщики дешёвые бл....
Так кто больший клоун ?
Воно хоче жити.
Навіть коли його будуть арештовувати, воно засцить накладати на себе руки.
Мерзенний гнійний хробак, що пожер (на наше щастя) 1/8 суші.