Российское наступление под Бахмутом начинает ослабевать, - британская разведка

Защитники Украины контратакуют силы РФ под Бахмутом Донецкой области, хотя угроза оцепления города с севера и юга все еще сохраняется.

Об этом сообщает разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что в последние дни украинские силы инициируют локальные контратаки к западу от города. Это может ослабить давление на находящийся под угрозой маршрут поставки по трассе H32.

По данным британской разведки, вокруг центра города продолжаются бои, и украинская оборона остается под угрозой оцепления с севера и юга.

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"Однако существует реальная вероятность того, что наступление российских войск на город теряет прежнюю ограниченную динамику, отчасти из-за того, что некоторые подразделения Минобороны России были переброшены в другие сектора", - говорится в сообщении.