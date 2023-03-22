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Новости Война
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Российское наступление под Бахмутом начинает ослабевать, - британская разведка

бахмут,зсу

Защитники Украины контратакуют силы РФ под Бахмутом Донецкой области, хотя угроза оцепления города с севера и юга все еще сохраняется.

Об этом сообщает разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что в последние дни украинские силы инициируют локальные контратаки к западу от города. Это может ослабить давление на находящийся под угрозой маршрут поставки по трассе H32.

По данным британской разведки, вокруг центра города продолжаются бои, и украинская оборона остается под угрозой оцепления с севера и юга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сырский о боях за Бахмут: Враги пытаются продвинуться из окрестностей в центр города, но Силы обороны уничтожают их 24/7. ФОТО

"Однако существует реальная вероятность того, что наступление российских войск на город теряет прежнюю ограниченную динамику, отчасти из-за того, что некоторые подразделения Минобороны России были переброшены в другие сектора", - говорится в сообщении.

Великобритания (4919) разведка (4168) Бахмут (1601)


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Хотели брать Берлин и штурмовать Ла-Манш, но в горле застряли Бахмут с Угледаром.
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22.03.2023 10:19 Ответить
дочекайтеся висновку "інституту вивчення телеграму"(с))
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22.03.2023 10:21 Ответить
Без змін і просять вибачення за помилки.
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22.03.2023 10:29 Ответить
Там реально не все райдужно зараз.
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22.03.2023 10:27 Ответить
еще мы отбили район самолета,кацы сейчас там в обороне в лесопосадке) на одном из флангов,блог военного с под бахмута,новость за вчера за утро.
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22.03.2023 10:40 Ответить
Досить об'єктивний ресурс:

https://www.youtube.com/watch?v=eiFmd4GDKjM

https://www.youtube.com/watch?v=eiFmd4GDKjM https://www.youtube.com/watch?v=3SrML7RTNfw&t=322s

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22.03.2023 10:52 Ответить
 
 