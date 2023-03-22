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Новини Війна
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Російський наступ під Бахмутом починає слабшати, - британська розвідка

бахмут,зсу

Захисники України контратакують сили РФ під Бахмутом Донецької області, хоч загроза оточення міста з півночі та півдня все ще зберігається.

Про це доповідає розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться, що останніми днями українські сили ініціюють локальні контратаки на захід від міста. Це може послабити тиск на маршрут постачання по трасі H32, який перебуває під загрозою.

За даними британської розвідки, навколо центру міста триваю бої, і українська оборона залишається під загрозою оточення з півночі та півдня.

Читайте: Сирський про бої за Бахмут: Вороги намагаються просунутися з околиць до центру міста, але Сили оборони знищують їх 24/7. ФОТО

"Проте існує реальна ймовірність того, що наступ російських військ на місто втрачає колишню обмежену динаміку, частково через те, що деякі підрозділи Міноборони Росії були перекинуті в інші сектори", - йдеться в повідомленні.

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Велика Британія (5541) розвідка (3854) Бахмут (1559)


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Хотели брать Берлин и штурмовать Ла-Манш, но в горле застряли Бахмут с Угледаром.
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22.03.2023 10:19 Відповісти
дочекайтеся висновку "інституту вивчення телеграму"(с))
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22.03.2023 10:21 Відповісти
Без змін і просять вибачення за помилки.
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22.03.2023 10:29 Відповісти
Там реально не все райдужно зараз.
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22.03.2023 10:27 Відповісти
еще мы отбили район самолета,кацы сейчас там в обороне в лесопосадке) на одном из флангов,блог военного с под бахмута,новость за вчера за утро.
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22.03.2023 10:40 Відповісти
Досить об'єктивний ресурс:

https://www.youtube.com/watch?v=eiFmd4GDKjM

https://www.youtube.com/watch?v=eiFmd4GDKjM https://www.youtube.com/watch?v=3SrML7RTNfw&t=322s

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22.03.2023 10:52 Відповісти
 
 