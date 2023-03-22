Російський наступ під Бахмутом починає слабшати, - британська розвідка

Захисники України контратакують сили РФ під Бахмутом Донецької області, хоч загроза оточення міста з півночі та півдня все ще зберігається.

Про це доповідає розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться, що останніми днями українські сили ініціюють локальні контратаки на захід від міста. Це може послабити тиск на маршрут постачання по трасі H32, який перебуває під загрозою.

За даними британської розвідки, навколо центру міста триваю бої, і українська оборона залишається під загрозою оточення з півночі та півдня.

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"Проте існує реальна ймовірність того, що наступ російських військ на місто втрачає колишню обмежену динаміку, частково через те, що деякі підрозділи Міноборони Росії були перекинуті в інші сектори", - йдеться в повідомленні.