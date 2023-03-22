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Новости Война
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Россияне ударили по жилому дому в Запорожье. ВИДЕО+ФОТО

Российские захватчики ударили по жилому дому в Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сети сообщают о попадании в жилой дом.

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Запорожье (2645) обстрел (26872)


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Топ комментарии
+20
Мабудь військова база, судячи з дитячого майданчика...падли, щоб вже всі повиздихали
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22.03.2023 12:53
+18
Кацапи, щоб ви здохли
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22.03.2023 12:50
+6
Ось вам "мір" на умовах Китая та рашки...
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22.03.2023 13:01
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Я вже знаю де це.
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22.03.2023 12:49 Ответить
Да все уже знают((
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22.03.2023 12:52 Ответить
Мабудь військова база, судячи з дитячого майданчика...падли, щоб вже всі повиздихали
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22.03.2023 12:53 Ответить
Я якраз був на базарі. Одній жінці подзвонила знайома і сказала куди бахнуло.
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22.03.2023 12:56 Ответить
В будинку поруч у покрівлі торчить ще одна... не спрацювала.
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22.03.2023 13:12 Ответить
І слава Богу!
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22.03.2023 13:26 Ответить
Кацапи, щоб ви здохли
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22.03.2023 12:50 Ответить
якщо б в нас було більше дронів, можна було б налагодити цілодобове полювання на цю техніку, яка стріляє по будинках..., але тільки сьогодні читала, що державі наразі не вигідно, щоб у нас було більше своїх бойових дронів...
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22.03.2023 12:58 Ответить
Можно делать со старых кукрузников беспилотники. грузить туда взрывчатку и бочки с отработанным ядерным топливом. И на расею. куда нибудь да прилетит. правда гейропейцы и пендосы не одобрят такие методы
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22.03.2023 13:05 Ответить
скорее всего смерчи или другое рзсо,так как разрушения не такие большие
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22.03.2023 13:01 Ответить
Ось вам "мір" на умовах Китая та рашки...
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22.03.2023 13:01 Ответить
Андрофаги
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22.03.2023 13:04 Ответить
Ржищев, Запоріжжя. Наволочь пішла ва-банк?
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22.03.2023 13:06 Ответить
Який вабанк? Гніди роблять це з початку великої війни.
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22.03.2023 13:11 Ответить
тю, с чего бы,запор всегда под ударом,ржишев да чтото новое,знакомые края,отстроиться все,4х пиплов жаль но такова судьба от нее не убежишь,должен ты умереть в такой то день знач умрешь,сколько бы не старался упетлять от судьбы и смерти,эти все попытки смешны.
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22.03.2023 13:13 Ответить
Пока не будем иметь ракеты дальностью 1000+ км для адекватного ответа такое будетбесконечно. Поражает инфантильность запада в не желании реально помочь! Или они думают что украинцы бессмертные и их ещё не тошнит от своих европейских ценостях?
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22.03.2023 13:12 Ответить
Ну да, выходит нужно было делать ставку на руцкий мир и идти вместе с орками громить гейропу.
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22.03.2023 13:39 Ответить
Причём тут что вы написали особенно упоминание о русском мире??
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22.03.2023 13:44 Ответить
на одной чаше весов "Европейские ценности" на второй "Руцкий мир". Выходит, что ****** и те и те. Одни что напали на нас, другие, что помогают так себе, чисто на ********...
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22.03.2023 13:56 Ответить
а мы в белом пальто стоим красивіе
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22.03.2023 14:02 Ответить
Нас практически обстреливают 24/7 и последние два дня гражданские дома Запорожье, Одесса и помощь должна быть реальная а не чайными ложками. Украина отдала третий ядерный потенциал под гарантии безопасности! И воюет Украина один на один!
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22.03.2023 14:03 Ответить
а хто за нас буде воювати, якщо ми не можемо, або не хочемо, дивна позиція..., в кожній державі свої інтереси, ніхто нам не заважав не довіряти обіцянкам та самим піклуватися про свою безпеку...
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22.03.2023 14:18 Ответить
А за нас никто воюет речь идёт о помощи оружием у нас как у 22 армии мира де факто не могло быть столько оружия сколько у 2 армии мира.
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22.03.2023 14:27 Ответить
кучма, где то притаился...у него пора бы уже спросить....
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22.03.2023 14:40 Ответить
Злобний, мстливий бункерний ЩУР! Це не людина, це гірше худоби.
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22.03.2023 15:37 Ответить
 
 