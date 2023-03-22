Россияне ударили по жилому дому в Запорожье. ВИДЕО+ФОТО

Российские захватчики ударили по жилому дому в Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сети сообщают о попадании в жилой дом.

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