Россияне ударили по жилому дому в Запорожье. ВИДЕО+ФОТО
Российские захватчики ударили по жилому дому в Запорожье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В сети сообщают о попадании в жилой дом.
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