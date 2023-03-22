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Росіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТО

Російські загарбники вдарили по житловому будинку в Запоріжжі.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У мережі повідомляють про влучання у житловий будинок.

Також читайте: Вибух пролунав у Запоріжжі під час повітряної тривоги

Автор: 

Запоріжжя (2258) обстріл (28196)


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Топ коментарі
+20
Мабудь військова база, судячи з дитячого майданчика...падли, щоб вже всі повиздихали
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22.03.2023 12:53
+18
Кацапи, щоб ви здохли
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22.03.2023 12:50
+6
Ось вам "мір" на умовах Китая та рашки...
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22.03.2023 13:01
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Я вже знаю де це.
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22.03.2023 12:49 Відповісти
Да все уже знают((
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22.03.2023 12:52 Відповісти
Мабудь військова база, судячи з дитячого майданчика...падли, щоб вже всі повиздихали
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22.03.2023 12:53 Відповісти
Я якраз був на базарі. Одній жінці подзвонила знайома і сказала куди бахнуло.
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22.03.2023 12:56 Відповісти
В будинку поруч у покрівлі торчить ще одна... не спрацювала.
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22.03.2023 13:12 Відповісти
І слава Богу!
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22.03.2023 13:26 Відповісти
Кацапи, щоб ви здохли
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22.03.2023 12:50 Відповісти
якщо б в нас було більше дронів, можна було б налагодити цілодобове полювання на цю техніку, яка стріляє по будинках..., але тільки сьогодні читала, що державі наразі не вигідно, щоб у нас було більше своїх бойових дронів...
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22.03.2023 12:58 Відповісти
Можно делать со старых кукрузников беспилотники. грузить туда взрывчатку и бочки с отработанным ядерным топливом. И на расею. куда нибудь да прилетит. правда гейропейцы и пендосы не одобрят такие методы
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22.03.2023 13:05 Відповісти
скорее всего смерчи или другое рзсо,так как разрушения не такие большие
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22.03.2023 13:01 Відповісти
Ось вам "мір" на умовах Китая та рашки...
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22.03.2023 13:01 Відповісти
Андрофаги
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22.03.2023 13:04 Відповісти
Ржищев, Запоріжжя. Наволочь пішла ва-банк?
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22.03.2023 13:06 Відповісти
Який вабанк? Гніди роблять це з початку великої війни.
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22.03.2023 13:11 Відповісти
тю, с чего бы,запор всегда под ударом,ржишев да чтото новое,знакомые края,отстроиться все,4х пиплов жаль но такова судьба от нее не убежишь,должен ты умереть в такой то день знач умрешь,сколько бы не старался упетлять от судьбы и смерти,эти все попытки смешны.
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22.03.2023 13:13 Відповісти
Пока не будем иметь ракеты дальностью 1000+ км для адекватного ответа такое будетбесконечно. Поражает инфантильность запада в не желании реально помочь! Или они думают что украинцы бессмертные и их ещё не тошнит от своих европейских ценостях?
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22.03.2023 13:12 Відповісти
Ну да, выходит нужно было делать ставку на руцкий мир и идти вместе с орками громить гейропу.
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22.03.2023 13:39 Відповісти
Причём тут что вы написали особенно упоминание о русском мире??
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22.03.2023 13:44 Відповісти
на одной чаше весов "Европейские ценности" на второй "Руцкий мир". Выходит, что ****** и те и те. Одни что напали на нас, другие, что помогают так себе, чисто на ********...
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22.03.2023 13:56 Відповісти
а мы в белом пальто стоим красивіе
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22.03.2023 14:02 Відповісти
Нас практически обстреливают 24/7 и последние два дня гражданские дома Запорожье, Одесса и помощь должна быть реальная а не чайными ложками. Украина отдала третий ядерный потенциал под гарантии безопасности! И воюет Украина один на один!
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22.03.2023 14:03 Відповісти
а хто за нас буде воювати, якщо ми не можемо, або не хочемо, дивна позиція..., в кожній державі свої інтереси, ніхто нам не заважав не довіряти обіцянкам та самим піклуватися про свою безпеку...
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22.03.2023 14:18 Відповісти
А за нас никто воюет речь идёт о помощи оружием у нас как у 22 армии мира де факто не могло быть столько оружия сколько у 2 армии мира.
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22.03.2023 14:27 Відповісти
кучма, где то притаился...у него пора бы уже спросить....
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22.03.2023 14:40 Відповісти
Злобний, мстливий бункерний ЩУР! Це не людина, це гірше худоби.
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22.03.2023 15:37 Відповісти
 
 