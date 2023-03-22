Росіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТО

Російські загарбники вдарили по житловому будинку в Запоріжжі.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У мережі повідомляють про влучання у житловий будинок.

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