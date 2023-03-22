Обстрел многоэтажки в Запорожье: Известно об одном погибшем человеке

В результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье известно об одном погибшем.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, один пострадавший человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб. По обновленной информации, сейчас в больницах находится 25 человек. 3 человека - в тяжелом состоянии, 19 - в среднем, 3 - в легком (из них двое детей)" , – рассказал он.

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