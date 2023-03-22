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Новости Война
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Обстрел многоэтажки в Запорожье: Известно об одном погибшем человеке

запоріжжя

В результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Запорожье известно об одном погибшем.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, один пострадавший человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб. По обновленной информации, сейчас в больницах находится 25 человек. 3 человека - в тяжелом состоянии, 19 - в среднем, 3 - в легком (из них двое детей)" , – рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар по Запорожью: 18 пострадавших, в том числе двое детей, - горсовет. ФОТОрепортаж

Запорожье (2645) смерть (9211)


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Топ комментарии
+5
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22.03.2023 14:06
+5
Може мої слова будуть здаватися цинічними, але...
Зважаючи на безсилу злобу цих атак на цивільну забудову (вночі по Київщині і ця по Запоріжжю), йухло не отримав від Сі того, чого хтів. А, може, навіть отримав "люлєй".
"Вялікій гєапалітік" й надалі заганяє себе у глухий кут, з якого вихід або у Гаагу, або ратицями вперед
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22.03.2023 14:25
+4
По відео порахував: ракета десь 7,25 м довжиною, приблизно пройшла відстань 21 м на відео за 2 кадри, тобто за 0,066сек, відповідно швидкість ракети перед влучанням - десь 320 м/с. А такі цілі можна збивати за допомогою ППО навіть, а не ПРО. З висоти 20 км, якщо їх запускають по балістичній траекторії, як Точка-У, то вона буде летіти аж хвилину з такою швидкістю, або менше, якщо врахувати, що вона відносно швидко тормозиться атмосферою. Але секунд 30-40 вона точно летить. Треба рахувати по формулам це, для балістичних цілей, щоб точно вирахувати. Тому навіть з NASAMS чи з IRIS-T таку ціль можна перехопити, вона не заходить на ціль на швидкоксті 1,5 км/с, яка у неї умовно кажучи на марші. Швидкість реакції у NASAMS щось близько 10 секуд, відповідно, якщо правильно розмістити радар як AN/MPQ-64 Sentinel, в якого кут огляду щось до 55 градусів, то часу реакції вистачить, щоб перехопити таку ціль, особливо якщо це буде NASAMS3.

Тому нехай ствалять в Запоріжжі NASAMS3 чи з IRIS-T і збивають їх і не розповідають байки, що їх збити не можна, якщо для Запоріжжя їм шкода буде поставити Patriot PAC-3 MSE, чи SAMP/T, які точно будуть нам потрібні, коли буде відбуватися контрнаступ і Запоріжжя почнуть обстрілювати ще більше, поки триватиме наша артпідготовка перед наступом, щоб кошмарити насленні в більшій мірі. І поки кілометрів на 40 не відкинуть с-300 від тих місць, звідки вони здійснюють запуски по Запоріжжю. Навіть HAWK останніх версій, модернізовних по програмі ILM вистачить. Головне, щоб радар йшов з ними правильний, як наприклад AN/MPQ-64 Sentinel.
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22.03.2023 14:08
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22.03.2023 14:06 Ответить
По відео порахував: ракета десь 7,25 м довжиною, приблизно пройшла відстань 21 м на відео за 2 кадри, тобто за 0,066сек, відповідно швидкість ракети перед влучанням - десь 320 м/с. А такі цілі можна збивати за допомогою ППО навіть, а не ПРО. З висоти 20 км, якщо їх запускають по балістичній траекторії, як Точка-У, то вона буде летіти аж хвилину з такою швидкістю, або менше, якщо врахувати, що вона відносно швидко тормозиться атмосферою. Але секунд 30-40 вона точно летить. Треба рахувати по формулам це, для балістичних цілей, щоб точно вирахувати. Тому навіть з NASAMS чи з IRIS-T таку ціль можна перехопити, вона не заходить на ціль на швидкоксті 1,5 км/с, яка у неї умовно кажучи на марші. Швидкість реакції у NASAMS щось близько 10 секуд, відповідно, якщо правильно розмістити радар як AN/MPQ-64 Sentinel, в якого кут огляду щось до 55 градусів, то часу реакції вистачить, щоб перехопити таку ціль, особливо якщо це буде NASAMS3.

Тому нехай ствалять в Запоріжжі NASAMS3 чи з IRIS-T і збивають їх і не розповідають байки, що їх збити не можна, якщо для Запоріжжя їм шкода буде поставити Patriot PAC-3 MSE, чи SAMP/T, які точно будуть нам потрібні, коли буде відбуватися контрнаступ і Запоріжжя почнуть обстрілювати ще більше, поки триватиме наша артпідготовка перед наступом, щоб кошмарити насленні в більшій мірі. І поки кілометрів на 40 не відкинуть с-300 від тих місць, звідки вони здійснюють запуски по Запоріжжю. Навіть HAWK останніх версій, модернізовних по програмі ILM вистачить. Головне, щоб радар йшов з ними правильний, як наприклад AN/MPQ-64 Sentinel.
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22.03.2023 14:08 Ответить
Судя по взрыву и по той ракете,которая торчит в на крыше дома,не уверен,что это ракета от С-300. Больше похоже на реактивный снаряд от Смерча(что-то близкое к Химарсам). А вот можно ли сбивать вышеперечисленными системами ПРО эти снаряды,увы,не знаю.
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22.03.2023 14:19 Ответить
Це ракета 5В55К (В-500К) /5В55КД з комплексу с-300 і вона дуже незручна для ППОшних комплексів, бо працюе в режимі з частковою підсвіткою і як ракета класу земля-земля. І йдут вони по низькій трєкторії, як для ППОшної ракети. Але питання організації насиченого засобами ППО захисту міста з влади не знімає.
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22.03.2023 15:21 Ответить
Уже определили,чем стреляли,это был комплекс РСЗО Торнадо-С(Тот же Смерч). Как я и предполагал,взрыв по видео был не от С-300,да и само разрушение домов не типичное для С-300. К тому в одном из домов торчит не взорванный такой же снаряд,гораздо тоньше С-300. Так что,это были реактивные снаряды и смогут ли перечисленные выше ПРО сбивать их,для меня загадка,так как не компетентен в этом.
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22.03.2023 18:42 Ответить
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22.03.2023 14:25 Ответить
Вот по картинке выше и расскажите о ПЛОТНОСТИ ПВО, которое должно закрыть одно только Запорожье... Сколько IRIS-T необходимо для Запорожья? Ну с учетом, что линия фронта в 30 км от Запорожья и у противника будет возможность ЕЖЕДНЕВНО уничтожать наше ПВО.... С математикой в вас ведь все норм?
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22.03.2023 14:38 Ответить
Так все норм, Запоріжжя від краю до краю 28 км, відповідно декілька пускових установок NASAMS3 вистачить, в кожній по 6 ракет. Бажано 4 пускові. З урахуванням, що відомий напрямок запуску ракет і місця, по яким вони зазвичай б'ють.
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22.03.2023 14:47 Ответить
Так кто же против, что все норм... Вы легким движением руки, раз и все Запорожье с помощью ПВО прикрыли) А то что на всю Украину в 2023 году поставят только 6 NASAMS, так то мелочи) Главное что все по щучьему велению, да за чужой счет) А солдат на поле боя прикрывать, да нафиг они кому то нужны, главное что стратеХ тут все рассчитал, да из своего кармана эти ПВО достал)
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22.03.2023 15:12 Ответить
за відмову від ЯЗ нам повинні все поставити, що нам потрібно і за те, що в НАТО не приймали, так що ви не рахуйте того, що нам надають і скільки воно коштує. Це набагато дешевше можливих наслідків для світу, якщо цього не давати. По соладатам на фронті, наскільки я знаю мало застосовують с-300 і там все сладніше, бо невідом з якого боку прилетить і з якої відастні, щоб правильно розмістити радари і пускові установки. 6 NASAMS кожен з яких містить n-пускових.
Конкретно Україна отримала пишуть 2 батареї, відповдно у нас 18 пускових. Основна одиниця - взвод. Один взвод NASAMS - 3 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 пускові установки (ПУ), які несуть 18 ракет AMRAAM, одна радіолокаційна трикоординатна станція https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=AN/TPQ-64&action=edit&redlink=1 AN/TPQ-64 , один пункт керування вогнем (ПКВ). Бойова (тактична) одиниця - батарея. Одна батарея - 3 взводи - 9 ПУ, 54 ракети, три https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80 РЛС , які мають технічну можливість об'єднання в єдину інфомережу, де одна РЛС може працювати як всі три РЛС, і три ПКВ. На одному з ПКВ розміщується https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82 командному пункті батареї. Він отримує цілевказівку від вищого штабу та передає на інші ПКВ.

3 Пускових з 18 могли б і на запоріжжя виділити. Але краще нехай везуть сюди Patriot, щоб війська у наступі прикривати заодно.
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22.03.2023 15:39 Ответить
"Мы могли бы шантажировать весь мир". Арахамия назвал "фатальной ошибкой" отказ Украины от ядерного оружия...
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22.03.2023 15:51 Ответить
Чем бы нам помогло ядерное оружие?) ЧЕМ? Мы бы им епанули куда то? Что СЕЙЧАС мешает епануть по кацапским АЭС??? Нам должны... Может ВОРОВАТЬ перестанете ТЫСЯЧАМИ вагонов гуманитарки, что бы нас куда то приняли? Голосовать за ублюдка Богуслаева и удивляться почему нас в НАТО не приняли...
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22.03.2023 15:58 Ответить
Так, могли б застосовувати ЯЗ по москві, якби вони перетнули наш кордон, і сказали б рашистам, перетнете наш кордон, завдамо удар по всім великим містам. Звісно це була б війна на знищення обох країн, оце б і стримувало б їх. Як це відбувається у світі і зараз. Ніхто не нападає на територію іншої ядерної держави і не захоплює території суверенітет яких визнаний міжнародним правом.
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22.03.2023 16:12 Ответить
Что СЕЙЧАС мешает ударить по кацапским АЭС?) "Ніхто не нападає на територію іншої ядерної держави"))) Расскажите это про Индию, Китай и Пакистан))) И расскажите Франции как ей помогло ЯО удержать свои колонии от Совка с Китаем) Как совку помогло ЯО не ******** Даманский, когда его отжал Китай)))
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22.03.2023 16:24 Ответить
Ті, кто каже про удари по АЕС, якщо удари по їх АЕС не завдавалися - це неадекватні люди. Такі удари можуть наноситися тільки у відповідь на агресію з застосуванням ЯЗ, іншою ядерною країною. А якби Україна собі дозволила такі удари з сумнівною ефективністю - то нас просто знищать тоді і ніхто б нічого не сказав. Бо тільки божевільні таке можуть робити. Відповідно ті, кто каже про удари по будь-яким АЕС - вони не сповна розуму, неадекватно сприймають реальність, від слова зовсім. А в Індокитаї там звичайна стрілкотня і тягнеться вона з 60-х років, коли ЯЗ в них не було і китай визнається США агресором в цьому конфлікті. І в цьому конфлікті йде мова за маленький шматок території, (це класичний конфлікт за спірну територію) а не за війну на винесення українського народу, геноцид проти нашої нації.

А різниця в тому, що росія визнала наш суверенітет і підписала відповідні договори.
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22.03.2023 16:53 Ответить
"Так, могли б застосовувати ЯЗ по москві, якби вони перетнули наш кордон, і сказали б рашистам, перетнете наш кордон, завдамо удар по всім великим містам. "
Это мои слова или ваши?) Вы или штаны оденьте или крестик снимите) Переобуваетесь на лету) То по многомиллионной Маааскве предлагаете епануть, то вдруг обгадились от каких то АЭС))) И тут же говорите о геноциде.... Так в ЧЕМ разница между ПЕРВЫМ(не в ответ) ударом по Москве, и ПЕРВЫМ же ударом с ТОЙ ЖЕ целью, по АЭС кацапов???
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22.03.2023 17:39 Ответить
Написали, що стріляли швидше за все з Торнадо-Сеча, відповідно розрахунки дійсні для нього, а не для с-300.
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22.03.2023 20:01 Ответить
Цей розрахунок і можливість вижити важливі лише постраждалим,
а для тих хто має приймати рішення їхнє життя не варте ні копійки (лише чорний піар)...
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22.03.2023 14:16 Ответить
Може мої слова будуть здаватися цинічними, але...
Зважаючи на безсилу злобу цих атак на цивільну забудову (вночі по Київщині і ця по Запоріжжю), йухло не отримав від Сі того, чого хтів. А, може, навіть отримав "люлєй".
"Вялікій гєапалітік" й надалі заганяє себе у глухий кут, з якого вихід або у Гаагу, або ратицями вперед
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22.03.2023 14:25 Ответить
Не забывайте, что 99,9% живущих в городе пенсионеров будут своим жёлтым ногтем срочно царапать свои мобильники, что бы сообщить в российский штаб о том, где установили свежие установки ПРО, которые стационарно установят для защиты любого города. А HIMARS - установка стационарная.
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22.03.2023 15:36 Ответить
А HIMARS - установка стационарная.
Та Ви що??? Вивчайте матчастину. Фото в допомогу.
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22.03.2023 15:57 Ответить
До речі... M142 HIMARS (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. High Mobility Artillery Rocket System
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22.03.2023 16:00 Ответить
 
 