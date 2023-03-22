Обстріл багатоповерхівки у Запоріжжі: Відомо про одну загиблу особу

Внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Запоріжжі відомо про одного загиблого.

Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула. За оновленою інформацією, зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. 3 людини - у важкому стані, 19 - у середньому, 3 - у легкому (з них двоє дітей)", - розповів він.

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