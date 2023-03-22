Обстріл багатоповерхівки у Запоріжжі: Відомо про одну загиблу особу
Внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Запоріжжі відомо про одного загиблого.
Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула. За оновленою інформацією, зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. 3 людини - у важкому стані, 19 - у середньому, 3 - у легкому (з них двоє дітей)", - розповів він.
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Тому нехай ствалять в Запоріжжі NASAMS3 чи з IRIS-T і збивають їх і не розповідають байки, що їх збити не можна, якщо для Запоріжжя їм шкода буде поставити Patriot PAC-3 MSE, чи SAMP/T, які точно будуть нам потрібні, коли буде відбуватися контрнаступ і Запоріжжя почнуть обстрілювати ще більше, поки триватиме наша артпідготовка перед наступом, щоб кошмарити насленні в більшій мірі. І поки кілометрів на 40 не відкинуть с-300 від тих місць, звідки вони здійснюють запуски по Запоріжжю. Навіть HAWK останніх версій, модернізовних по програмі ILM вистачить. Головне, щоб радар йшов з ними правильний, як наприклад AN/MPQ-64 Sentinel.
Конкретно Україна отримала пишуть 2 батареї, відповдно у нас 18 пускових. Основна одиниця - взвод. Один взвод NASAMS - 3 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 пускові установки (ПУ), які несуть 18 ракет AMRAAM, одна радіолокаційна трикоординатна станція https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=AN/TPQ-64&action=edit&redlink=1 AN/TPQ-64 , один пункт керування вогнем (ПКВ). Бойова (тактична) одиниця - батарея. Одна батарея - 3 взводи - 9 ПУ, 54 ракети, три https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80 РЛС , які мають технічну можливість об'єднання в єдину інфомережу, де одна РЛС може працювати як всі три РЛС, і три ПКВ. На одному з ПКВ розміщується https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82 командному пункті батареї. Він отримує цілевказівку від вищого штабу та передає на інші ПКВ.
3 Пускових з 18 могли б і на запоріжжя виділити. Але краще нехай везуть сюди Patriot, щоб війська у наступі прикривати заодно.
А різниця в тому, що росія визнала наш суверенітет і підписала відповідні договори.
Это мои слова или ваши?) Вы или штаны оденьте или крестик снимите) Переобуваетесь на лету) То по многомиллионной Маааскве предлагаете епануть, то вдруг обгадились от каких то АЭС))) И тут же говорите о геноциде.... Так в ЧЕМ разница между ПЕРВЫМ(не в ответ) ударом по Москве, и ПЕРВЫМ же ударом с ТОЙ ЖЕ целью, по АЭС кацапов???
а для тих хто має приймати рішення їхнє життя не варте ні копійки (лише чорний піар)...
Зважаючи на безсилу злобу цих атак на цивільну забудову (вночі по Київщині і ця по Запоріжжю), йухло не отримав від Сі того, чого хтів. А, може, навіть отримав "люлєй".
"Вялікій гєапалітік" й надалі заганяє себе у глухий кут, з якого вихід або у Гаагу, або ратицями вперед
Та Ви що??? Вивчайте матчастину. Фото в допомогу.