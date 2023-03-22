Вечеринки с издевательствами над девушками: третьему участнику сообщили о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении третьему участнику вечеринок, на которых издевались над девушками.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на начальника ГУ Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова.
"21-летний блогер был соучастником сексуального насилия и совершения видеофиксации преступных действий", – написал он в телеграме.
Блогера подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера без добровольного согласия потерпевшего (ч. 3 ст. 153 УК Украины). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
"По данным следствия, на одной из таких "вечеринок" подозреваемые использовали беспомощное состояние девушки, с которой вместе употребляли спиртные напитки. Они совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера, сняв все на мобильный телефон. В тот же день отснятый материал они разместили в социальной сети", - добавили в Офисе Генпрокурора.
Следователи также установили, что блогер, ранее подозреваемый в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера, уговорил несовершеннолетнюю девушку принять участие в стриме.
"Дождавшись, когда девушка будет находиться в состоянии алкогольного опьянения, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней без ее согласия", - сообщили в прокуратуре.
Ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому направлено в суд.
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Якщо нема заяви, значить нема згвалтованих і гвалтувальників і самого правопорушення не було. А те що комусь не подобається як інші проводять час і як себе поводять на приватній території, так це його проблеми
оскільки нічого такого насправді не передбачалося, то це вже злочинний намір організаторів незалежно від того, хто скільки пив