Вечеринки с издевательствами над девушками: третьему участнику сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении третьему участнику вечеринок, на которых издевались над девушками.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на начальника ГУ Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова.

"21-летний блогер был соучастником сексуального насилия и совершения видеофиксации преступных действий", – написал он в телеграме.

Блогера подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера без добровольного согласия потерпевшего (ч. 3 ст. 153 УК Украины). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

"По данным следствия, на одной из таких "вечеринок" подозреваемые использовали беспомощное состояние девушки, с которой вместе употребляли спиртные напитки. Они совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера, сняв все на мобильный телефон. В тот же день отснятый материал они разместили в социальной сети", - добавили в Офисе Генпрокурора.

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Следователи также установили, что блогер, ранее подозреваемый в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера, уговорил несовершеннолетнюю девушку принять участие в стриме.

"Дождавшись, когда девушка будет находиться в состоянии алкогольного опьянения, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней без ее согласия", - сообщили в прокуратуре.

Ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому направлено в суд.

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