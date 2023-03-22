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Вечеринки с издевательствами над девушками: третьему участнику сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении третьему участнику вечеринок, на которых издевались над девушками.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на начальника ГУ Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова.

"21-летний блогер был соучастником сексуального насилия и совершения видеофиксации преступных действий", – написал он в телеграме.

Блогера подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера без добровольного согласия потерпевшего (ч. 3 ст. 153 УК Украины). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

"По данным следствия, на одной из таких "вечеринок" подозреваемые использовали беспомощное состояние девушки, с которой вместе употребляли спиртные напитки. Они совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера, сняв все на мобильный телефон. В тот же день отснятый материал они разместили в социальной сети", - добавили в Офисе Генпрокурора.

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Следователи также установили, что блогер, ранее подозреваемый в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера, уговорил несовершеннолетнюю девушку принять участие в стриме.

"Дождавшись, когда девушка будет находиться в состоянии алкогольного опьянения, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней без ее согласия", - сообщили в прокуратуре.

Ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому направлено в суд.

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Автор: 

женщины (884) Нацполиция (16425) пьянство (867) блогер (218) Небытов (161) Офис Генпрокурора (2455)


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Топ комментарии
+14
Писатели странных комментов наверное хотели бы видеть на видео своих обдолбанных несовершеннолетних дочерей?
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22.03.2023 16:49
+13
Вона давала згоду на засовування і на зйомку?
Вона давала згоду на те, щоб їй підсипали снодійне.

Якщо ні - вона ні в чому не винна, а винен лише той підар, якого ти тут вигороджуєш.

І так, навіть якщо дівчина дійсно хотіла набухатися та потрахатися, - це її право, як і кожного хлопця. Але якщо вона не давала згоди не вищевказані дії, - винен лише він.
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22.03.2023 17:11
+11
На тюряжку його.
Його там побиріку"оприходують"
Буде стріми вести з "параші"не впун косорилий.
На тюрьмі йому швидко зроблять "кокоджамбу"
Ложка з диркою, миска що одним словом, він буде в **** всі 7 років. Те,що його "ррзпєчатаютт" ні грама сумніву.
Так і треба,з такими уіпанами малолітніми
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22.03.2023 16:10
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Если он ноль в юриспруденции,то вы -1.Преступлением считается,когда подано заявление заявителем в совершении преступных действий в отношении него.
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22.03.2023 20:02 Ответить
Та ви що? І вбивство також?
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22.03.2023 20:12 Ответить
Идет разговор за изнасилование?При чем тут убийство?
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22.03.2023 20:48 Ответить
Ви надали загальну трактовку злочину, а не конкретно згвалтування.
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22.03.2023 20:53 Ответить
Я вам даже больше скажу,даже если тяжкие телесные и заявления не будет никто не будет расследовать,только в одном случае ,если произошло убийство будет расследование без заявления.
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22.03.2023 20:56 Ответить
Саме так,юрист🤣, якщо не було заяви від "пострадавшої", чи в разі якщо вона не досягла 16 років,від її батьків, то все вважається по- любові))
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22.03.2023 18:46 Ответить
Даси відповідну цитату з кримінального кодексу, "адвокате"?
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22.03.2023 19:52 Ответить
Права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
Якщо нема заяви, значить нема згвалтованих і гвалтувальників і самого правопорушення не було. А те що комусь не подобається як інші проводять час і як себе поводять на приватній території, так це його проблеми
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22.03.2023 20:32 Ответить
в медіа була інформація, що на цю вечірку запрошували ПІД ПСЕВДО-ПРЕДЛОГОМ ДОПОМОГИ ЗСУ.

оскільки нічого такого насправді не передбачалося, то це вже злочинний намір організаторів незалежно від того, хто скільки пив
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22.03.2023 17:39 Ответить
Где их повестки?

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22.03.2023 18:16 Ответить
В петушатню (на киче) теперь им светит повестка.
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22.03.2023 18:36 Ответить
Вот раньше трипольцы и пеласги , а сейчас местами случается и в Индии, убивали юношу с девушкой, за секс до замужества... бо це срам и грех господний. А дурында шары бы не заливала, с ней бы так не обращались, вот и получилось на весь инет - ее опустили, правда и хахалей подопустят на киче, но этого не покажут по телеку.
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22.03.2023 18:34 Ответить
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