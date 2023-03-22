Вечірки зі знущанням над дівчатами: третьому учаснику повідомили про підозру
Правоохоронці повідомили про підозру третьому учаснику вечірок, на яких знущалися з дівчат.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на начальника ГУ Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова.
"21-річний блогер був співучасником сексуального насильства та здійснення відеофіксації злочинних дій", - написав він у телеграмі.
Блогера підозрюють у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи (ч. 3 ст. 153 КК України). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
"За даними слідства, на одній із таких "вечірок" підозрювані використали безпорадний стан дівчини, з якою разом вживали спиртні напої. Вони вчинили стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру, знявши все на мобільний телефон. У той же день відзнятий матеріал вони розмістили у соціальній мережі", - додали в Офісі Генпрокурора.
Слідчі також встановили, що блогер, раніше підозрюваний у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вмовив неповнолітню дівчину взяти участь у стрімі.
"Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди", - повідомили у прокуратурі.
Клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному скеровано до суду.
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Якщо нема заяви, значить нема згвалтованих і гвалтувальників і самого правопорушення не було. А те що комусь не подобається як інші проводять час і як себе поводять на приватній території, так це його проблеми
оскільки нічого такого насправді не передбачалося, то це вже злочинний намір організаторів незалежно від того, хто скільки пив