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Вечірки зі знущанням над дівчатами: третьому учаснику повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру третьому учаснику вечірок, на яких знущалися з дівчат.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на начальника ГУ Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова.

"21-річний блогер був співучасником сексуального насильства та здійснення відеофіксації злочинних дій", - написав він у телеграмі.

Блогера підозрюють у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи (ч. 3 ст. 153 КК України). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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"За даними слідства, на одній із таких "вечірок" підозрювані використали безпорадний стан дівчини, з якою разом вживали спиртні напої. Вони вчинили стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру, знявши все на мобільний телефон. У той же день відзнятий матеріал вони розмістили у соціальній мережі", - додали в Офісі Генпрокурора.

Слідчі також встановили, що блогер, раніше підозрюваний у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вмовив неповнолітню дівчину взяти участь у стрімі.

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"Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди", - повідомили у прокуратурі.

Клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному скеровано до суду.

Автор: 

жінки (623) Нацполіція (15130) пияцтво (580) блогер (181) Нєбитов (187) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+14
Писатели странных комментов наверное хотели бы видеть на видео своих обдолбанных несовершеннолетних дочерей?
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22.03.2023 16:49
+13
Вона давала згоду на засовування і на зйомку?
Вона давала згоду на те, щоб їй підсипали снодійне.

Якщо ні - вона ні в чому не винна, а винен лише той підар, якого ти тут вигороджуєш.

І так, навіть якщо дівчина дійсно хотіла набухатися та потрахатися, - це її право, як і кожного хлопця. Але якщо вона не давала згоди не вищевказані дії, - винен лише він.
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22.03.2023 17:11
+11
На тюряжку його.
Його там побиріку"оприходують"
Буде стріми вести з "параші"не впун косорилий.
На тюрьмі йому швидко зроблять "кокоджамбу"
Ложка з диркою, миска що одним словом, він буде в **** всі 7 років. Те,що його "ррзпєчатаютт" ні грама сумніву.
Так і треба,з такими уіпанами малолітніми
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22.03.2023 16:10
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Если он ноль в юриспруденции,то вы -1.Преступлением считается,когда подано заявление заявителем в совершении преступных действий в отношении него.
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22.03.2023 20:02 Відповісти
Та ви що? І вбивство також?
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22.03.2023 20:12 Відповісти
Идет разговор за изнасилование?При чем тут убийство?
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22.03.2023 20:48 Відповісти
Ви надали загальну трактовку злочину, а не конкретно згвалтування.
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22.03.2023 20:53 Відповісти
Я вам даже больше скажу,даже если тяжкие телесные и заявления не будет никто не будет расследовать,только в одном случае ,если произошло убийство будет расследование без заявления.
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22.03.2023 20:56 Відповісти
Саме так,юрист🤣, якщо не було заяви від "пострадавшої", чи в разі якщо вона не досягла 16 років,від її батьків, то все вважається по- любові))
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22.03.2023 18:46 Відповісти
Даси відповідну цитату з кримінального кодексу, "адвокате"?
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22.03.2023 19:52 Відповісти
Права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
Якщо нема заяви, значить нема згвалтованих і гвалтувальників і самого правопорушення не було. А те що комусь не подобається як інші проводять час і як себе поводять на приватній території, так це його проблеми
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22.03.2023 20:32 Відповісти
в медіа була інформація, що на цю вечірку запрошували ПІД ПСЕВДО-ПРЕДЛОГОМ ДОПОМОГИ ЗСУ.

оскільки нічого такого насправді не передбачалося, то це вже злочинний намір організаторів незалежно від того, хто скільки пив
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22.03.2023 17:39 Відповісти
Где их повестки?

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22.03.2023 18:16 Відповісти
В петушатню (на киче) теперь им светит повестка.
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22.03.2023 18:36 Відповісти
Вот раньше трипольцы и пеласги , а сейчас местами случается и в Индии, убивали юношу с девушкой, за секс до замужества... бо це срам и грех господний. А дурында шары бы не заливала, с ней бы так не обращались, вот и получилось на весь инет - ее опустили, правда и хахалей подопустят на киче, но этого не покажут по телеку.
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22.03.2023 18:34 Відповісти
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