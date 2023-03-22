Агрессия РФ - острая угроза для интересов США, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал автократию и полномасштабную агрессию России против Украины непосредственной и острой угрозой национальным интересам Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот бюджет (на 2024 финансовый год. - Ред.) поможет нам продвинуть наше видение и решить вопросы, которые наиболее важны для американского народа, подготовив нас к ответу на две основные группы вызовов", - отметил он.

Он отметил, что первую группу вызовов создают стратегические противники США. Это включает "непосредственную, острую угрозу, которую представляют автократия и агрессия России, наиболее разрушительная и жестокая агрессия против Украины". Кроме того, в этом контексте Блинкен упомянул "долгосрочный вызов со стороны Китайской Народной Республики".

Вторая группа вызовов для США, по его словам, вызвана глобальными испытаниями, в частности, климатическим кризисом, миграцией, продовольственной и энергетической безопасностью, пандемиями. Это, по его словам, "непосредственно влияет на жизнь и средства к существованию американцев и всех людей во всем мире".

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