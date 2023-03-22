Агрессия РФ - острая угроза для интересов США, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал автократию и полномасштабную агрессию России против Украины непосредственной и острой угрозой национальным интересам Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Этот бюджет (на 2024 финансовый год. - Ред.) поможет нам продвинуть наше видение и решить вопросы, которые наиболее важны для американского народа, подготовив нас к ответу на две основные группы вызовов", - отметил он.
Он отметил, что первую группу вызовов создают стратегические противники США. Это включает "непосредственную, острую угрозу, которую представляют автократия и агрессия России, наиболее разрушительная и жестокая агрессия против Украины". Кроме того, в этом контексте Блинкен упомянул "долгосрочный вызов со стороны Китайской Народной Республики".
Вторая группа вызовов для США, по его словам, вызвана глобальными испытаниями, в частности, климатическим кризисом, миграцией, продовольственной и энергетической безопасностью, пандемиями. Это, по его словам, "непосредственно влияет на жизнь и средства к существованию американцев и всех людей во всем мире".
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Блинкен якраз і казав про наші проблеми.
Які стають Загальними проблемами України та США
Но некоторые в США очень-очень даже рады всему, что происходит. Это ВПК, который 20 лет плавно умирал и был никому не нужен, это все энергетические компании, кто уже триллиончик попилил и еще будет, это площадки и некоторые штаты, которые очень будут приютить некоторые компании, кто раньше был в Европе, а теперь потерял рынок сбыта или дешевые энергоносители и теперь вынужден уехать в более стабильный регион.
Так что если у США есть угроза, то просто удвойте налоги на ВПК и на энергосектор. Заставьте их отдать хотя бы сливки, а молоко пускай себе оставят. Тоже самое в Великобритании. Бюджет страны страдает, а парочка энергогигантов сотни миллиардов сверхприбыли уже положила в карман, ну и конечно все это пойдет на лоббизм.
Владко старался
Выдал все чему его научили на раша ТВ.
Он еще не все вам рассказал- что доллар вот вот лопнет…
И что когда в их подъездах кто-то испражняется то это обязательно Байден.
Что ему, как и Сероже, надоело ждать…
Там таких 150 миллионов «русского мира» ждут когда США и Великая Британия « окончательно упадут».
А, Вы городите, оналитика :
Серйозно ? А чому ж ви її допустили ? Про що тріпали з москалями цілий 2021 ?
І вже після розпіареного і абсолютно непотрібного саміту в Давосі "животворящий", страшенно задоволений собою і своїм "дипломатичним генієм", сказав, щоб Україна рила окопи.
Де ленд-ліз ?
Друга група викликів для США, за його словами, спричинена глобальними випробуваннями, зокрема кліматичною кризою, міграцією, продовольчою та енергетичною безпекою, пандеміями. Це, за його словами, "безпосередньо впливає на життя та засоби до існування американців і всіх людей у всьому світі". Джерело:
Ага. Ми в курсі, що ви просуваєте під кліматичну повісточку і особливо наступні пандемійки, які плануєте далі організовувати.
Міграція ? А для чого ви запускаєте до себе мільйони нелегалів ?
От з кліматичною повісточкою продовольчу та енергетичну кризу ви якраз і збираєтеся викликати. Для піпла, звичайно. "Обраних" це не має торкнутися.
Як там виродок ґейт квакнув:
Bill Gates says flying on a private jet doesn't make him "part of the problem" because he invests billions into fighting climate change
https://www.cbsnews.com/news/bill-gates-private-jet-doesnt-make-him-hypocrite-because-he-invests-billions-into-climate-change/
Дядю, все те що ти розповів , це для « молодших класів середньої школи».
А тут люди дорослі.
Щукай собі іншу аудиторію. Не в Україні. Московія тебе «зрозуміе та підтримае».