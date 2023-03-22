Агресія РФ - гостра загроза для інтересів США, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав автократію й повномасштабну агресію Росії проти України безпосередньою й гострою загрозою для національних інтересів Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей бюджет (на 2024 фінансовий рік. - Ред.) допоможе нам просунути наше бачення й вирішити питання, які є найбільш важливими для американського народу, підготувавши нас до відповіді на дві основні групи викликів", - зазначив він.

Він зауважив, що першу групу викликів створюють стратегічні противники США. Це включає "безпосередню, гостру загрозу, яку являють собою автократія та агресія Росії, найбільш руйнівна й жорстока агресія проти України". Крім того, в цьому контексті Блінкен згадав "довгостроковий виклик з боку Китайської Народної Республіки".

Друга група викликів для США, за його словами, спричинена глобальними випробуваннями, зокрема кліматичною кризою, міграцією, продовольчою та енергетичною безпекою, пандеміями. Це, за його словами, "безпосередньо впливає на життя та засоби до існування американців і всіх людей у всьому світі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Своїм візитом у Москву Сі Цзіньпін надає дипломатичне прикриття злочинам РФ, - Блінкен