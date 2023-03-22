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Агресія РФ - гостра загроза для інтересів США, - Блінкен

байден,путін

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав автократію й повномасштабну агресію Росії проти України безпосередньою й гострою загрозою для національних інтересів Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей бюджет (на 2024 фінансовий рік. - Ред.) допоможе нам просунути наше бачення й вирішити питання, які є найбільш важливими для американського народу, підготувавши нас до відповіді на дві основні групи викликів", - зазначив він.

Він зауважив, що першу групу викликів створюють стратегічні противники США. Це включає "безпосередню, гостру загрозу, яку являють собою автократія та агресія Росії, найбільш руйнівна й жорстока агресія проти України". Крім того, в цьому контексті Блінкен згадав "довгостроковий виклик з боку Китайської Народної Республіки".

Друга група викликів для США, за його словами, спричинена глобальними випробуваннями, зокрема кліматичною кризою, міграцією, продовольчою та енергетичною безпекою, пандеміями. Це, за його словами, "безпосередньо впливає на життя та засоби до існування американців і всіх людей у всьому світі".

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Автор: 

росія (64911) США (22473) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+7
Серожа, а ти хлопець НЕ дуже розумний.

Блинкен якраз і казав про наші проблеми.

Які стають Загальними проблемами України та США
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22.03.2023 17:31
+4
Випий бояри і заспокойся, Сєргєй.
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22.03.2023 18:13
+3
кацап?
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22.03.2023 18:16
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Блінкена зі своiми проблемами надто багато стало останнім часом. У нас своiх проблем вище за крыши
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22.03.2023 17:24 Відповісти
кацап?
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22.03.2023 18:16 Відповісти
Серожа, а ти хлопець НЕ дуже розумний.

Блинкен якраз і казав про наші проблеми.

Які стають Загальними проблемами України та США
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22.03.2023 17:31 Відповісти
навіть якщо територія України є по Блінкену зоною опасности для США, то твердити про це щодня і слухати це набридае. Сі поїхав і можна вже угамуватися.
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22.03.2023 17:48 Відповісти
Випий бояри і заспокойся, Сєргєй.
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22.03.2023 18:13 Відповісти
тобі треба ти і випий.
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22.03.2023 18:15 Відповісти
Я ваші національні напої не вживаю.
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22.03.2023 18:21 Відповісти
тоді пропливай мимо і не затримуйся.
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22.03.2023 18:30 Відповісти
Для США да, которое прилично уже потеряло на инфляции, на раскаповке запасов (стратегических) нефти и на всяких уступках в обмен на поддержку всякими дальними странами.

Но некоторые в США очень-очень даже рады всему, что происходит. Это ВПК, который 20 лет плавно умирал и был никому не нужен, это все энергетические компании, кто уже триллиончик попилил и еще будет, это площадки и некоторые штаты, которые очень будут приютить некоторые компании, кто раньше был в Европе, а теперь потерял рынок сбыта или дешевые энергоносители и теперь вынужден уехать в более стабильный регион.

Так что если у США есть угроза, то просто удвойте налоги на ВПК и на энергосектор. Заставьте их отдать хотя бы сливки, а молоко пускай себе оставят. Тоже самое в Великобритании. Бюджет страны страдает, а парочка энергогигантов сотни миллиардов сверхприбыли уже положила в карман, ну и конечно все это пойдет на лоббизм.
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22.03.2023 18:01 Відповісти
как приятно читать оналитика...
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22.03.2023 18:14 Відповісти
Зря Вы так, Великая Исландия

Владко старался
Выдал все чему его научили на раша ТВ.

Он еще не все вам рассказал- что доллар вот вот лопнет…

И что когда в их подъездах кто-то испражняется то это обязательно Байден.

Что ему, как и Сероже, надоело ждать…

Там таких 150 миллионов «русского мира» ждут когда США и Великая Британия « окончательно упадут».

А, Вы городите, оналитика :
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22.03.2023 19:20 Відповісти
Агресія РФ - гостра загроза для інтересів США, - Блінкен (с)

Серйозно ? А чому ж ви її допустили ? Про що тріпали з москалями цілий 2021 ?
І вже після розпіареного і абсолютно непотрібного саміту в Давосі "животворящий", страшенно задоволений собою і своїм "дипломатичним генієм", сказав, щоб Україна рила окопи.

Де ленд-ліз ?

Друга група викликів для США, за його словами, спричинена глобальними випробуваннями, зокрема кліматичною кризою, міграцією, продовольчою та енергетичною безпекою, пандеміями. Це, за його словами, "безпосередньо впливає на життя та засоби до існування американців і всіх людей у всьому світі". Джерело:

Ага. Ми в курсі, що ви просуваєте під кліматичну повісточку і особливо наступні пандемійки, які плануєте далі організовувати.

Міграція ? А для чого ви запускаєте до себе мільйони нелегалів ?

От з кліматичною повісточкою продовольчу та енергетичну кризу ви якраз і збираєтеся викликати. Для піпла, звичайно. "Обраних" це не має торкнутися.

Як там виродок ґейт квакнув:
Bill Gates says flying on a private jet doesn't make him "part of the problem" because he invests billions into fighting climate change

https://www.cbsnews.com/news/bill-gates-private-jet-doesnt-make-him-hypocrite-because-he-invests-billions-into-climate-change/
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22.03.2023 19:41 Відповісти
Ще один « руський мир» з Канади висловився

Дядю, все те що ти розповів , це для « молодших класів середньої школи».
А тут люди дорослі.

Щукай собі іншу аудиторію. Не в Україні. Московія тебе «зрозуміе та підтримае».
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22.03.2023 20:04 Відповісти
Агрессия РФ - острая угроза для интересов США, - ну тоді, GUYS, тризубами їх, тризубами... Хто в курсі, - тризуб аглійською TRIDENT...
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22.03.2023 21:28 Відповісти
 
 