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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию. На Херсонщине грозятся не выплачивать пенсии, а на Луганщине силой разгоняют собрание преподавателей, - Генштаб

паспорт,росія

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о мерах россиян по принудительной паспортизации на оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Российские преступные власти продолжают меры по принудительной паспортизации населения временно оккупированных и занятых территорий Украины. В частности, в населенных пунктах Херсонской области российская оккупационная так называемая "власть" угрожает местным жителям с апреля прекратить выплачивать пенсию в случае отсутствия российского паспорта.

В то же время в Старобельском профессиональном колледже Луганского национального аграрного университета проводилось собрание преподавателей, которые выражали недовольство принудительной паспортизацией педагогического состава, из-за указания оккупационного так называемого "руководства" учебного учреждения до 1 июня всем работникам колледжа получить паспорт гражданина Российской Федерации. Преподавателям не дают возможности уволиться по собственному желанию. Оккупантами были приняты меры по силовому разгону и прекращению собрания".

Читайте также: Оккупанты в Рубежном заставляют получать российские паспорта, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6198) гражданство (1312) паспорт (1178) россия (95372)


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Перша в світі країна паспорта якої видаються під дулом автомата. Навіть Сомалі і те якесь солідніше...
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22.03.2023 20:12 Ответить
"окупаційна так звана "влада" погрожує місцевим жителям з квітня припинити виплачувати пенсію в разі відсутності російського паспорта". Так нужно договаривать, что речь идет о кацапской пенсии... Пристроились как и в Лугандоне по две пенсии получать... Правда лугандонцам приходилось выезжать на подконтрольную за украинской пенсией, а тут на карточки приходит... Правда с обналичиванием стало сложнее, да и цены космос.... И вот потом разбери, кто выжить хотел, а кто сам побежал за раша паспортом....
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22.03.2023 20:27 Ответить
Я не в курсі.
Карточки, банкомати українських банків?
А банкоматах гривни? Хто заряджає?
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22.03.2023 20:37 Ответить
Приват24(и прочие приложения наших банков), через ВПН, у менял, нелегально... А всего вами перечисленного естественно нет... Знаю что есть раша банки, но что и куда, и какие именно банки, даже не интересовался) И естественно они к обналичиванию гривневых карточек отношения не имеют, так как отключены от СВИФТа....
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22.03.2023 20:53 Ответить
Там місцеві давно в курсі хто «побіг» а хто виживає. Немає чого на даному етапі виясняти. За рік вже вс проявили себе.
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22.03.2023 21:27 Ответить
А ще цікава доля готівки у сховищах відділень банків... і не тільки гривневої... І хто ті сховища відчиняв для "асфабадітєлєй"... І що си стало із цінностями громадян в ідивідуальних коморках? З депзитами більш-менш зрозуміло - повернуті на картки або перекладені на новий строк. А з кредитами? Чомусь упевнений, що ніхто їх повертати не поспішає, навіть при наявності інтернет - банкінгу і коштів на тих же картках...
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22.03.2023 21:42 Ответить
 
 