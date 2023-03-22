Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию. На Херсонщине грозятся не выплачивать пенсии, а на Луганщине силой разгоняют собрание преподавателей, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о мерах россиян по принудительной паспортизации на оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Российские преступные власти продолжают меры по принудительной паспортизации населения временно оккупированных и занятых территорий Украины. В частности, в населенных пунктах Херсонской области российская оккупационная так называемая "власть" угрожает местным жителям с апреля прекратить выплачивать пенсию в случае отсутствия российского паспорта.

В то же время в Старобельском профессиональном колледже Луганского национального аграрного университета проводилось собрание преподавателей, которые выражали недовольство принудительной паспортизацией педагогического состава, из-за указания оккупационного так называемого "руководства" учебного учреждения до 1 июня всем работникам колледжа получить паспорт гражданина Российской Федерации. Преподавателям не дают возможности уволиться по собственному желанию. Оккупантами были приняты меры по силовому разгону и прекращению собрания".

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