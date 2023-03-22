ЕСПЧ назначил на 8 ноября слушание дела Украины против России относительно оккупации Крыма

Сегодня Европейский суд по правам человека назначил дату слушания дела Украины против России относительно оккупации Крыма

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Дело касается иска Украины о том, что российские власти полуострова систематически нарушали права человека в Крыму, начиная с февраля 2014 года.

"В конце письменной процедуры глава суда сообщил сторонам, что в интересах надлежащего отправления правосудия суд проведет слушания по поводу приемлемости и сути дела, и временно назначил это слушание на 8 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

По данным ЕСПЧ, в ходе слушания суд рассмотрит суть жалоб, которые он уже признал приемлемыми, а также приемлемость и суть дела по политическим заключенным и жалобы, поданной в заявлении № 20958/14 в соответствии со статьей 8 Конвенции о передаче осужденных.

Читайте также: Зеленский: Российские крысы уже мигрируют из Крыма