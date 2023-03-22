Харьков получил звание "Город-герой"
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил городу Харькову звание "Город-Герой"
Президент Зеленский 22 марта прибыл в Харьков, где передал городскому голове Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм мэра Харькова Игоря Терехова.
"Благодаря жителям этого прекрасного города он защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства", - отметил президент.
Кроме того, при участии президента в Харькове провели совещание по ситуации в области: восстановление деоккупированных территорий, обустройство фортификационных сооружений, восстановление инфраструктуры и оказание помощи пострадавшим.
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Що бубочка казав напередодні вторгнення? Так, саме те що йому наказали в Омані: "Харків буде окуповано, а далі дєвятамай та шашльікі".
Тому і гімн України на новий рік зе не вмикав. Саме тому у першій хвилі московитського вторгнення домінували собр та омон. Тому і розмінований бубою південь був захоплений за лічені години.
Не хвилюйся. Ти не герой « просто живучи в Харкові».
А місто Харків стало Містом Герой.
Бо, Харків, це не один Жора.
"місто герой" - це пропагандистський термін, яки й було вигадано, та впроваджено москвою. А наразі "місто герой" - це лише одна із 1001 "скрєп", як то "рузкій язьік", "новьі гот" "дєд марос" " олів'є" "8 марта", "ставка", "вєчньіє агні" й багато чого, які міцно тримають вас, та весь, подібний до вас совкодроч з росією, та москвою.
"Місто герой" було вигадано виключно задля знецінення та зневелювання дюдської особистості, і за змістом - це чухня собача.
а Зєлупа - гєнєралісімус.
І, поза будь-якими жартами, весь цей совкодрочний погляд на речі в суспільстві, по-суті, і став підгрунтям для ціє війни.
Ну чогось бетону в іншому місті не призначили звання героя, а тільки тому бетону, який в три шари залитий солдатською кров'ю...
Харків дійсно місто герой.
Нетреба забувати про його досягнення в музикальній творчості-
Пісня « Ла-ла-ла… Путін- ху&ло» відома всьому Світу.
Перший раз в 2014, коли незважаючи на старання міської влади , Допи та Гепи, місто встояло перед понаіхавшою руснею.
Другий раз- зараз. Коли відбили москалів від міста.та погнали далі.
Так у місті е кацапськи симпатики ( де їх нема?), але переважна більшість це патріоти України.
Перемога буде за Україною.
Слава Народу України!
Якийсь невдалий термін,..а шо поробиш?!
вторгнення"травневих шашликів".
Це все перелік населених пунктів-героїв!
А ти - цинічне брехливе НІЩО!
Перед вівцей@бом вибачився, бо засцяв. А от перед українцями ні за "термос", ні за "********* паличкі", ні за "актрису німецьких фільмів для дорослих"... Навіть перед Ющенком за "сеньйор-голодомор" і думки не було!
Харььььььков бидлота кацапська придумала,бо "челюсті" не такі як в усих людей. Агов,панове,хочете бути на них схожими?
та
"Харків буде окуповано, а далі дєвятамай та шашльікі".
Давід (сподіваюсь що не Арахамія), всі подальші події, після зустрічі зелупи з патрушевим 8-9 січня 2020 в Омані, кажуть якраз про зворотнє. Адепти зе-мародера мають напрочуд коротку пам"ять, тож пригадаємо:
- вже 11 лютого 2020 (через місяць домовленостей в Омані) Єрмака призначають головою офіса, хоча він вже у січні супроводжував "найвеличнішого" в Омані та був на фото біля нього. В якості кого?
- паралельно з цим у лютому 2020, Єрмак за підтримки ОП продовжує просувати ідею так званих "виборів" в ОРДЛО, за москальським сценарієм, після того, як зеленський в жовтні 2019 на радість москалям підписав так звану "формулу штайнмаєра", яка передбачала саме російський сценарій "виборів" в ОРДЛО - тобто фейкові "вибори" без виведення москальських військ та без контролю кордону Україною. У Зеленського сподіваються на місцеві вибори в ОРДЛО наприкінці жовтня 2020 р. https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/1/7239149/
- після протестів ветеранів АТО та простих громадян України проти цих "виборів", які фактично б легалізували "рускій мір" в законодавчому полі України в місцевих радах та у Верховній Раді, п"ята колона розпочала план Б
- була злита москалям безпосередньо з ОП операція по вагнерівцям
- був знятий з посади керівник ГУР Бурба
- на посади в стратегічні управління СБУ, зокрема по півдню, керівниками призначили агентів ФСБ (підписував особисто "найвеличніший", а подавав, скоріш за все Баканов, який "ніфчьомнівінават"
- під виглядом "боротьби з контрабандою", щоб можна було це красиво пояснити піплу, були розкриті канали постачяння дефіцитних запчастин з РФ для нашої ППО, для бронетанкової техніки та САУ, які напрацьовувалися роками нашою розвідкою
- було припинено фінансування наших ракетних програм, програми "САУ Богдана 155 мм",
а танковий завод Малишева у Харкові, який ще у 2019 р. був прибутковим підприємством та працював у 3 зміни на добу, вже у січні 2021 (за рік до широкомасштабної війни) зе-мародери зробили банкрутом з боргом в 1 мільярд 800 мільйонів грн. і завод працював 1 день на тиждень, попередньо звільнивши кваліфіковані унікальні кадри інженерів, конструкторів...
https://defence-ua.com/news/na_zavod_imeni_malisheva_dva_misjatsi_ne_viplachujut_zarplatu_robitniki_zvinuvachujut_u_bidah_gendirektora_video-3325.html
https://defence-ua.com/news/na_zavod_imeni_malisheva_dva_misjatsi_ne_viplachujut_zarplatu_robitniki_zvinuvachujut_u_bidah_gendirektora_video-3325.html - у 2021 р. було зірване оборонне замовлення
- був розмінований Чонгар, що дозволило москалям, як на параді, захопити майже весь наш південь.
- за тиждень до 24.02.2022. з Гостомельського аеродрому була відведена бригада Нацгвардії, яка була у 2016 р. спеціально створена для охорони та можливого відбиття атаки на цей надважливий для захисту Києва аеродром. Бійці цієї бригади були треновані по програмі легкої піхоти та вміли вести тривалі бої навіть без важкого озброєння.
Секретар РНБО Данілов, вже потім, навесні 2022 в інтерв"ю сказав: "ми не очікували нападу з території Білорусі і не готувалися до нього"... І все це відбувалося після десятків попереджень від наших західних партнерів про можливий широкомасштабний наступ. І перші попередження були ще наприкінці літа 2021 р !!!!
15 січня 2022 сам директор ЦРУ таємно прилітав у Київ та особисто зе-мародеру доповів про те звідки та як буде відбуватися наступ москалоти, зокрема він розказав, що буде висадка десанта у Гостомелі, щоб звідти можна було захопити Київ.
Так кого ти намагаєшся виправдовувати ? Зрадників, які вирішили, що за їхню зраду їм "нічєвонєбудєт", лише тому, що їм вдалося креативно нає@ать народ у 2019??
нема в тебе жодних аргументів і власної позиції в тебе нема, бо твій "світогляд" формує цілодобова провладна локшина на "марафонє єдінства" та на куплених владою за бюджетні гроші телеграм-каналів усіляких ****** з сотнями тисяч підписників, яким за це вручяють ордени та запрошують в ОП...
То простий солдат з Полтави чи Мукачево, який загинув захищаючи Харків не герой, а вата, яка править Харковом і сєпарня якої повно в Харкові є героями?!
Нещодавно попались мені на очі публікації в "газетьонкє"Галичина,якогось дебілохісторіка канадського,який калампуцькав такуж дичину про "ізбраність" западеньців! То я і думаю-точно за кацарські грощі шо він,шо тягнисрака працюють.
За легендарний Кракен розповім після війни.
Там не все однозначно.
Мав розмови з ексбійцем Кракену і з тими хто перетинався з ними під час звільнення Балаклії, Куп'янська.
Ви усі тут забудькуваті бачу? А хто створював Азов,і був у ньому кістяком?
І воно (зе), ще потім видало перл, що наразі Харьків ...під контролем українського уряду . І це ********** України