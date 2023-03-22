Харьков получил звание "Город-герой"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил городу Харькову звание "Город-Герой"

Президент Зеленский 22 марта прибыл в Харьков, где передал городскому голове Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм мэра Харькова Игоря Терехова.

"Благодаря жителям этого прекрасного города он защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства", - отметил президент.

Кроме того, при участии президента в Харькове провели совещание по ситуации в области: восстановление деоккупированных территорий, обустройство фортификационных сооружений, восстановление инфраструктуры и оказание помощи пострадавшим.

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