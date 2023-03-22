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Харьков получил звание "Город-герой"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил городу Харькову звание "Город-Герой"

Президент Зеленский 22 марта прибыл в Харьков, где передал городскому голове Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм мэра Харькова Игоря Терехова.

"Благодаря жителям этого прекрасного города он защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства", - отметил президент.

Кроме того, при участии президента в Харькове провели совещание по ситуации в области: восстановление деоккупированных территорий, обустройство фортификационных сооружений, восстановление инфраструктуры и оказание помощи пострадавшим.

Смотрите также: Из 8,5 тыс. домов 500 разрушены, 4 тыс. повреждены: каким стал Харьков за год войны. ВИДЕО

Харьков получил звание Город-герой 01
Харьков получил звание Город-герой 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Харьков (7450) города (50) герой (260) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+44
Як на мене місто-герой це якийсь совковий анахронізм,можна було б щось своє придумати
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22.03.2023 21:51
+42
Зєля! Запроси перелік всіх міст, містечок, сіл, селищ та хуторів, які були захоплені чи перебували (чи й досі перебувають) в облозі/окупації після 24.02.22 завдяки тобі і твоїй підготовці до вторгнення "травневих шашликів".
Це все перелік населених пунктів-героїв!
А ти - цинічне брехливе НІЩО!
Перед вівцей@бом вибачився, бо засцяв. А от перед українцями ні за "термос", ні за "********* паличкі", ні за "актрису німецьких фільмів для дорослих"... Навіть перед Ющенком за "сеньйор-голодомор" і думки не було!
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22.03.2023 21:59
+40
так совок при владі! шо нарікати?
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22.03.2023 21:57
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Як на мене місто-герой це якийсь совковий анахронізм,можна було б щось своє придумати
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22.03.2023 21:51 Ответить
так совок при владі! шо нарікати?
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22.03.2023 21:57 Ответить
Совкова влада, і тоді і зараз, у такий спосіб приховувала власні пройооби та прямі злочини.

Що бубочка казав напередодні вторгнення? Так, саме те що йому наказали в Омані: "Харків буде окуповано, а далі дєвятамай та шашльікі".

Тому і гімн України на новий рік зе не вмикав. Саме тому у першій хвилі московитського вторгнення домінували собр та омон. Тому і розмінований бубою південь був захоплений за лічені години.
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23.03.2023 02:14 Ответить
Тобто, коли людині присвоюють звання Героя України - це не анахронізм, а місто-герой це анахронізм?
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22.03.2023 21:58 Ответить
Нє, ну хоробрість і звитяга бетону безумовно дорівнює хоробрості та звитязі солдата
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22.03.2023 22:00 Ответить
Сам довбень, тут така кількість вати, і що, вони теж автоматично героями стали, чи яким боком я став героєм, просто живучи в Харкові?
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22.03.2023 22:12 Ответить
100%
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22.03.2023 22:40 Ответить
Жора, ти не став героям.

Не хвилюйся. Ти не герой « просто живучи в Харкові».

А місто Харків стало Містом Герой.

Бо, Харків, це не один Жора.
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22.03.2023 22:44 Ответить
"стало Містом Герой."
"місто герой" - це пропагандистський термін, яки й було вигадано, та впроваджено москвою. А наразі "місто герой" - це лише одна із 1001 "скрєп", як то "рузкій язьік", "новьі гот" "дєд марос" " олів'є" "8 марта", "ставка", "вєчньіє агні" й багато чого, які міцно тримають вас, та весь, подібний до вас совкодроч з росією, та москвою.
"Місто герой" було вигадано виключно задля знецінення та зневелювання дюдської особистості, і за змістом - це чухня собача.
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22.03.2023 23:38 Ответить
ставка - сразу сталин вспоминается и левитановское "... от советского информбюро..."
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22.03.2023 23:54 Ответить
"от советского информбюро."
а Зєлупа - гєнєралісімус.
І, поза будь-якими жартами, весь цей совкодрочний погляд на речі в суспільстві, по-суті, і став підгрунтям для ціє війни.
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23.03.2023 00:40 Ответить
А той факт, що звання "місто герой" отримав екзистенційний українофоб та потенційний колаборант Тєрєхов, який перед вторгненням неприховано тримав свої яєчка у колаборантському кошику. є лише доказом того.
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23.03.2023 00:32 Ответить
Так вы нам расскажете за Харьков? Первый вопрос,где находится район семиэтажка?
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23.03.2023 07:10 Ответить
Звичайно де-які довбні не розуміються на бетоні і для них весь бетон однаковий!
Ну чогось бетону в іншому місті не призначили звання героя, а тільки тому бетону, який в три шари залитий солдатською кров'ю...
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23.03.2023 21:17 Ответить
Велика шана харків'янам які боронили та боронять місто.

Харків дійсно місто герой.

Нетреба забувати про його досягнення в музикальній творчості-

Пісня « Ла-ла-ла… Путін- ху&ло» відома всьому Світу.
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22.03.2023 22:26 Ответить
Харків двічи переміг у цііі війні:

Перший раз в 2014, коли незважаючи на старання міської влади , Допи та Гепи, місто встояло перед понаіхавшою руснею.

Другий раз- зараз. Коли відбили москалів від міста.та погнали далі.

Так у місті е кацапськи симпатики ( де їх нема?), але переважна більшість це патріоти України.

Перемога буде за Україною.
Слава Народу України!
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22.03.2023 22:39 Ответить
Це тобі зі штатів так все бачиться?
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22.03.2023 22:42 Ответить
Ні!!!! Не місто-герой, а Місто Героїв!!!
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22.03.2023 23:19 Ответить
А орден леніна вручив?
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22.03.2023 21:57 Ответить
Нема на Землі більше такого міста,щоб так була кругом нього скроплена кров'ю земля
Якийсь невдалий термін,..а шо поробиш?!
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22.03.2023 21:58 Ответить
Маріуполь.
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22.03.2023 22:08 Ответить
Бліда тінь...Ти про один тільки "Барвінковський виступ" загугли,а потім про Мертву голову,Адольф Гітлер,Вікінг...Це отборні дівізіі Вафен СС.
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22.03.2023 23:03 Ответить
Я за сьогодення. Після звільнення Маріка світ здригнеться від побаченого, як від Освенціма.
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23.03.2023 00:05 Ответить
Зєля! Запроси перелік всіх міст, містечок, сіл, селищ та хуторів, які були захоплені чи перебували (чи й досі перебувають) в облозі/окупації після 24.02.22 завдяки тобі і твоїй підготовці до вторгнення "травневих шашликів".
Це все перелік населених пунктів-героїв!
А ти - цинічне брехливе НІЩО!
Перед вівцей@бом вибачився, бо засцяв. А от перед українцями ні за "термос", ні за "********* паличкі", ні за "актрису німецьких фільмів для дорослих"... Навіть перед Ющенком за "сеньйор-голодомор" і думки не було!
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22.03.2023 21:59 Ответить
прийшла пора заснувати почесне звання "дерьмака-героїн" )
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22.03.2023 22:03 Ответить
А ще герої ті міста України і світу, де зараз живуть і паразитують (нехай і не усі) "нещасні" переселенці гівно-мажори "із горада ХарЬков"...
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22.03.2023 22:06 Ответить
Харків - річка,цій назві 2000 років.Названа так"чорними клобуками"(хорватами). Мігруючі на захід,по своєму шляху залишили 200 топонімів з корнем "хар"...Харкановці - містечко в Хорватії.
Харььььььков бидлота кацапська придумала,бо "челюсті" не такі як в усих людей. Агов,панове,хочете бути на них схожими?
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22.03.2023 22:25 Ответить
Харків вартий поваги, та це "місто-герой", від любителів совка, напрягає.
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22.03.2023 22:06 Ответить
Особливо, після його "невтрачених 7 мільярдів на місяць"
та
"Харків буде окуповано, а далі дєвятамай та шашльікі".
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23.03.2023 02:57 Ответить
А звідки у Вас інформація що він буде окупований ?
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23.03.2023 07:49 Ответить
Всі знають звідки , а ви чомусь ні
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23.03.2023 08:38 Ответить
Ну я ж не всі
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23.03.2023 09:10 Ответить
Та цеж якийсь смердючий совок. А як же декомунізація?
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22.03.2023 22:06 Ответить
Ну то створюй петицію щоб відібрати регалії "місто-герой" у Київа, Одеси, Севастополя та Керчі
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22.03.2023 22:44 Ответить
Клас! Рускаязичним укрАінцам сподобається. Питання в іншому: де взяти дєдоф на палкє?
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22.03.2023 22:06 Ответить
По вулиці з палкою походити, діди ще не перевелися, когось знайдуть)
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22.03.2023 22:28 Ответить
підла ватна наволоч, яка робила все, щоб обеззброїти та здати Україну москалям, тепер під софітами вручає містам, які нищили його оманські партнери, звання "місто-герой"... Більшої наруги навряд чи можна вигадати.
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22.03.2023 22:08 Ответить
я уверен, что в Омане Зеленский патрушева послал на фуй. Наверняка сказал что-то типа: "я вам нелох, я президент и мне 42 года". и патрушев в афуе улетел первым рейсом в мацкву жаловаться своему гбшному партнеру. вот тогда они поняли, что с этим президентом никаких договорняков не получится и поэтому решились на полномасштабное вторжение
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22.03.2023 22:19 Ответить
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22.03.2023 22:28 Ответить
Тоже ржу...😁
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22.03.2023 23:45 Ответить

Давід (сподіваюсь що не Арахамія), всі подальші події, після зустрічі зелупи з патрушевим 8-9 січня 2020 в Омані, кажуть якраз про зворотнє. Адепти зе-мародера мають напрочуд коротку пам"ять, тож пригадаємо:
- вже 11 лютого 2020 (через місяць домовленостей в Омані) Єрмака призначають головою офіса, хоча він вже у січні супроводжував "найвеличнішого" в Омані та був на фото біля нього. В якості кого?
- паралельно з цим у лютому 2020, Єрмак за підтримки ОП продовжує просувати ідею так званих "виборів" в ОРДЛО, за москальським сценарієм, після того, як зеленський в жовтні 2019 на радість москалям підписав так звану "формулу штайнмаєра", яка передбачала саме російський сценарій "виборів" в ОРДЛО - тобто фейкові "вибори" без виведення москальських військ та без контролю кордону Україною. У Зеленського сподіваються на місцеві вибори в ОРДЛО наприкінці жовтня 2020 р. https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/1/7239149/
- після протестів ветеранів АТО та простих громадян України проти цих "виборів", які фактично б легалізували "рускій мір" в законодавчому полі України в місцевих радах та у Верховній Раді, п"ята колона розпочала план Б
- була злита москалям безпосередньо з ОП операція по вагнерівцям
- був знятий з посади керівник ГУР Бурба
- на посади в стратегічні управління СБУ, зокрема по півдню, керівниками призначили агентів ФСБ (підписував особисто "найвеличніший", а подавав, скоріш за все Баканов, який "ніфчьомнівінават"
- під виглядом "боротьби з контрабандою", щоб можна було це красиво пояснити піплу, були розкриті канали постачяння дефіцитних запчастин з РФ для нашої ППО, для бронетанкової техніки та САУ, які напрацьовувалися роками нашою розвідкою
- було припинено фінансування наших ракетних програм, програми "САУ Богдана 155 мм",
а танковий завод Малишева у Харкові, який ще у 2019 р. був прибутковим підприємством та працював у 3 зміни на добу, вже у січні 2021 (за рік до широкомасштабної війни) зе-мародери зробили банкрутом з боргом в 1 мільярд 800 мільйонів грн. і завод працював 1 день на тиждень, попередньо звільнивши кваліфіковані унікальні кадри інженерів, конструкторів...

https://defence-ua.com/news/na_zavod_imeni_malisheva_dva_misjatsi_ne_viplachujut_zarplatu_robitniki_zvinuvachujut_u_bidah_gendirektora_video-3325.html
https://defence-ua.com/news/na_zavod_imeni_malisheva_dva_misjatsi_ne_viplachujut_zarplatu_robitniki_zvinuvachujut_u_bidah_gendirektora_video-3325.html - у 2021 р. було зірване оборонне замовлення
- був розмінований Чонгар, що дозволило москалям, як на параді, захопити майже весь наш південь.
- за тиждень до 24.02.2022. з Гостомельського аеродрому була відведена бригада Нацгвардії, яка була у 2016 р. спеціально створена для охорони та можливого відбиття атаки на цей надважливий для захисту Києва аеродром. Бійці цієї бригади були треновані по програмі легкої піхоти та вміли вести тривалі бої навіть без важкого озброєння.

Секретар РНБО Данілов, вже потім, навесні 2022 в інтерв"ю сказав: "ми не очікували нападу з території Білорусі і не готувалися до нього"... І все це відбувалося після десятків попереджень від наших західних партнерів про можливий широкомасштабний наступ. І перші попередження були ще наприкінці літа 2021 р !!!!
15 січня 2022 сам директор ЦРУ таємно прилітав у Київ та особисто зе-мародеру доповів про те звідки та як буде відбуватися наступ москалоти, зокрема він розказав, що буде висадка десанта у Гостомелі, щоб звідти можна було захопити Київ.

Так кого ти намагаєшся виправдовувати ? Зрадників, які вирішили, що за їхню зраду їм "нічєвонєбудєт", лише тому, що їм вдалося креативно нає@ать народ у 2019??
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22.03.2023 23:25 Ответить
я би міг розбити в пух і прах кожен з цих пунктів залізобетонними аргументами і елементарною логікою. але не хочу вступати в полеміку з адептами самі знаєте кого. Я зрозумів, що це абсолютно безглуздо. Я не являюсь фанатом Зеленського-політика. Я знаю його слабкі сторони, я бачу, де були його помилки, я розумію, де він зробив правильно. Бо я не ношусь, як ви, з цими методичками, бо я вмію мислити, я вмію аналізувати і критично відноситись до будь-якої інформації, і для мене не існує авторитетів.
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22.03.2023 23:41 Ответить

нема в тебе жодних аргументів і власної позиції в тебе нема, бо твій "світогляд" формує цілодобова провладна локшина на "марафонє єдінства" та на куплених владою за бюджетні гроші телеграм-каналів усіляких ****** з сотнями тисяч підписників, яким за це вручяють ордени та запрошують в ОП...
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22.03.2023 23:55 Ответить
Шановний , велика вам подяка! бовдур, або просто сволота, яка саме при таких владах заробляє
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23.03.2023 08:58 Ответить
Бомба! Человек, ты сделал мой день.
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22.03.2023 23:47 Ответить
А Дудіна, що завадив здати Харків звільнив і під суд, ніби за зраду віддав..
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22.03.2023 22:12 Ответить
Ми на це заслужили. москалі йдуть в дупу.
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22.03.2023 22:31 Ответить
З такими "нагородами", від котрих тхне совком, хоча б до кінця війни варто було зачекати...
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22.03.2023 22:32 Ответить
Напиши: Крим-це Україна.
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22.03.2023 22:36 Ответить
Крим - звісно територія України, і буде звільнена від рашистских орків.
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23.03.2023 00:14 Ответить
А три слова так і не зміг написати.
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23.03.2023 09:21 Ответить
Немає такого слова як "Крим-це". І - так, вільнолюбивий українець ніколи не буде бездумно виконувати накази, які ще й з явними помилками.
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23.03.2023 10:24 Ответить
Рейтинги не будуть чекаюти до кінця війни.
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22.03.2023 22:45 Ответить
А що такого героїчного у місті герої Харкові?! Герої воїни, які захищають Харків, а не совкові ярлики міста - героя.
То простий солдат з Полтави чи Мукачево, який загинув захищаючи Харків не герой, а вата, яка править Харковом і сєпарня якої повно в Харкові є героями?!
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22.03.2023 22:36 Ответить
пащу свою закрий з тієї сторони! якби в Харкові було стільки вати, як на Донбасі, то вже була б якась ХНР. Але харків'яни в 2014 Україні не зрадили і в 2022-му послали москалів нафуй. це багато про що говорить, зважаючи на те, що у більшості харків'ян багато рідні на кацапії. і от вони вибрали Україну, а не свою рідню! а ти так би зміг?
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22.03.2023 22:47 Ответить
Чи ти *******? Подивись на фото харківських цвинтарів! Підпишись на "Суспільне Харків",там кожен місяць списки з фото полеглих за місяц хаків'ян публікують...
Нещодавно попались мені на очі публікації в "газетьонкє"Галичина,якогось дебілохісторіка канадського,який калампуцькав такуж дичину про "ізбраність" западеньців! То я і думаю-точно за кацарські грощі шо він,шо тягнисрака працюють.
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22.03.2023 23:14 Ответить
На жаль не редактується текст,прошу вибачення у панства за поспіх.
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22.03.2023 23:18 Ответить
А ти подивись на цвинтарі Дніпра, Львова, Хмельницького, Чєрнігова тощо, а ще на цвинтарі маленьких невідомих сіл. Чим вони гірші за гепаград? Тим що не дали Україні тітушачий батальйон Оплот? І у харкові сєпарню розганяв вінницький Ягуар.
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22.03.2023 23:28 Ответить
а що, хтось применшує вклад жителів інших міст України? Таких гнид, як і ти, треба брати за ноги і бити мордою об асфальт за те, що сіє розбрат між українцями, тим більше під час війни! за такі дописи в інтернеті вас треба банити, а СБУ має брати вас за сраки і шукати у вас зв'язки з москалями!
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22.03.2023 23:47 Ответить
За это спасибо винницькому Ягуару,но в Харькове был создан легендарный Кракен и песню известную на весь мир спели в Харькове,наверно легко быть патриотом во Львове.когда вокруг тебя все патриоты,вы попробуйте быть патриотом,когда вокруг тебя ваты много с мусорами ватными.
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23.03.2023 07:15 Ответить
Я з Дніпра.
За легендарний Кракен розповім після війни.
Там не все однозначно.
Мав розмови з ексбійцем Кракену і з тими хто перетинався з ними під час звільнення Балаклії, Куп'янська.
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23.03.2023 15:47 Ответить
Мій зять в Кракені з ПЕРШОГО дня.
Ви усі тут забудькуваті бачу? А хто створював Азов,і був у ньому кістяком?
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24.03.2023 00:04 Ответить
У нас командир подразделения отдыхает после боев и многие знают Немичева,а уж обычных бойцов тут тьма.
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24.03.2023 07:55 Ответить
Ти забув ще згадати як ультраси Металіста разом з одеськими ультрас придушили в зародку "кацапський мір"в Одесі!
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24.03.2023 00:08 Ответить
Справа в тому, що в Харкові немає нічого героїчного, окрім героїчних людей. Так, звичайних людей, які про те, що вони можуть бути героями та загинути за свою Батьківщину, Україну, раніше навіть не уявляли. Але сталося так, що через зраду та угодовство антиукраїнської мерзоти з ОПи, москалота вирішила, що може окупувати Україну "за трі дня" і 24.02.22. всі ми отримали геть не "шашличкі", як нам брехала продажна влада, а широкомсштабну війну. І одними з перших москалів зустріли жителі тих східних міст та містечок, які, за збоченою уявою москальських свино-собак, мали б з квітами їх зустрічати. І смае Харків став першою і самою гострою кісткою, яка стала поперек пельки москалям на сході нашої країни. Саме харків"яне спалили перші колони москалоти на харківській окружній 24.02.22. це була 92 бригада ЗСУ, яка складається переважно з харків"ян та добровольчі батальйони, які повністю складалися з харків"ян. Це жодним чином не пременшує роль бійців з інших міст України, з Полтави, з Мукачева та інших, які тоді теж приймали участь в обороні Харкова у складі 92 бригади, але називати всіх харків"ян "ватою" лише через те, що в Харкові багато сєпарні та вати, це як мінімум образити подвиг тих містян, які в перші часи 24.02.22. затулили собою не тільки Харків, а і усю Україну від здичавілої москальської юрби, бо навіть на звання "орди" це стадо тупорилих виродків не заслуговує.
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23.03.2023 02:25 Ответить
Засмерділо савєцкой пліснявою... ЗЕбіла виправить могила
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22.03.2023 22:52 Ответить
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22.03.2023 22:57 Ответить
какой-то совок
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22.03.2023 23:03 Ответить
Вадим, не надо самокритики
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22.03.2023 23:06 Ответить
Копіює сталіна.
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22.03.2023 23:16 Ответить
У 14-му Харків не став ХНР завдяки проукраїнській частині мешканців міста, що були у меншості на той час, і рішучим діям Авакова. Знову ж, у 22-му на захист міста першими стали активніші громадяни. Деякі харківські сторінки ще потребують вивчення журналістами і слідчими. Добре, якщо вати стало менше. Може, тепер Терехов забуде про маршала, що милий багатьом харків'янам. Харкову іще здобувати своє українське обличчя. Слава героїчним, саме героїчним, харків'янам. І тим, що зі зброєю, і тим, що відновлюють місто від руїн!
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22.03.2023 23:26 Ответить
я би ще додав подяку тим, хто НЕ ЗАВАЖАЄ. бо не всім бути героями, не кожен зможе штурмувати позиції русні. Але дуже важливо принаймні не заважати. Бо один такий заважальник може перекреслити роботу сотень героїв
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23.03.2023 00:00 Ответить
Зачем эта совковщина? Награждать нужно отличившихся людей, а не топонимы.
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23.03.2023 00:56 Ответить
А він вже забувся, коли казав, що Харьків начебто із хлібом-сіллю зустрічатиме рашистів, бо в них повно родинних зв'язків . Що Харьків першим окупують. Соцмережі тоді вибухнули. Тоді і Терехов ще апелював , що Харьків українське місто і буде захищатися. І Аваков теж гнівно відреагував.
І воно (зе), ще потім видало перл, що наразі Харьків ...під контролем українського уряду . І це ********** України
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23.03.2023 03:50 Ответить
Геть совкові анахрєнізми.Через пережите,Харків навіть просто містом язик не рухається називати...Як на мене,Харків - фортеця!!
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23.03.2023 06:40 Ответить
Уклонист и любитель куда-нибудь позаглядывать "присваивает" высокое звание городу, который устоял вопреки Зеленскому и гепам с допами (те тоже приложили немало усилий, чтобы превратить Харьков в "русский город". Мир перевернулся! Ну что ж, так всегда случается в истории - кровь проливают одни, а другие по телам героев лезут на вершины власти. Скоро Ермак присвоит звание героя выдающемуся Боневтику? А ведь и такое будет.
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23.03.2023 07:03 Ответить
 
 