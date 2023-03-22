США советуют России вывести из Украины танки, если ее беспокоят снаряды с обедненным ураном, - Кирби
Если россияне переживают, чтобы их танки были целыми, пусть выводят их из Украины – как и все свои войска.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя реакцию кремля на анонсированные поставки в Украину британских снарядов с обедненным ураном.
"Этот вид боеприпасов достаточно распространен и используется на протяжении десятилетий. Я думаю, здесь на самом деле речь идет о том, что россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя ее танки", - сказал представитель Белого дома.
Он отметил, что снаряды с обедненным ураном не несут радиационной опасности.
"И если у россиян это действительно вызывает беспокойство, и они очень озабочены тем, чтобы их танки оставались полностью боеспособными, они могут просто вывести их из Украины, обратно в РФ", - отметил Кирби.
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"на екіпажі танків, у які влучили такі **********.." ))))))
навіть у довгостроковій перспективі
)))))
Чи взагалі може бути якийсь "вплив" на попіл та згарище?
Як і після після влучання Стугн, Джавелинів та NLAW
Адекватно! 😂
И тут пендосы опередили - американские танки уже в Бахмуте.
Це ж реально БТ !
Гарний фотошоп, бо тих БТ вже й не знайдеш - IIWW не пережили
"рЯдять"???
Не та буква, это все-таки не "пекельні борошна" или "стовбур танка"
И без этого они уже давно "наговорили" на смерный приговор себе, надеюсь, после войны все выжившие "топовые" пропагандоны будут найдены и повещены по приговору спецтребунала как соучастники военных преступлений и агрессии паРашки!
П.С.
Сердечник БПС из обедненного урана, не совсем то же что и наконечник у стрелы. Он чуть-чуть покрепче. Повреднее, чем вольфрамовый, но зато подешевле и попробивнеее.
П.П.С.
Вскоре после США тематикой урановых снарядов для танковых пушек занялись в нескольких странах, но только в СССР и России такие проекты получили полноценное развитие. На вооружение поставлено несколько подобных БОПС и сообщается о разработке новых.
В 1982 г. на вооружение Советской армии поступил 125-мм снаряд 3БМ-29 «Надфиль-2» для орудия 2А46. Его активная часть была выполнена из стали и несла сердечник из уранового сплава. Пробитие с 2 км достигало 470 мм.
В 1985-м появился монолитный урановый снаряд 3БМ-32 «Вант». Поражающий элемент длиной 480 м и массой 4,85 кг при начальной скорости 1700 м/с мог пробить 560 мм брони. Дальнейшим развитием этой конструкции стало изделие 3БМ-46 «Свинец», появившееся в начале девяностых. За счет удлинения сердечника до 635 мм удалось довести пробиваемость до 650 мм.
В последние годы [статья от 16 августа 2020г "Военное обозрение] ведется разработка нового поколения танковых БОПС. Так, существует новый снаряд 3БМ-59 «Свинец-1». По разным данным, с дальности 2 км он способен пробить не менее 650-700 мм брони.
Таким образом, советская и российская промышленность учли свой и зарубежный опыт, результатом чего стало последовательное создание нескольких БОПС с урановым сердечником.
Урановый сердечник бронебойного снаряда имеет ряд важных преимуществ перед стальными или вольфрамовыми аналогами. Немного проигрывая в плотности, он тверже, прочнее и более эффективен с точки зрения пробития брони. Кроме того, осколки уранового снаряда имеют свойство загораться в заброневом пространстве, что превращает боеприпас в бронебойно-зажигательный.