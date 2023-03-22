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Новости Агрессия России против Украины Война
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США советуют России вывести из Украины танки, если ее беспокоят снаряды с обедненным ураном, - Кирби

джон,кірбі

Если россияне переживают, чтобы их танки были целыми, пусть выводят их из Украины – как и все свои войска.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя реакцию кремля на анонсированные поставки в Украину британских снарядов с обедненным ураном.

"Этот вид боеприпасов достаточно распространен и используется на протяжении десятилетий. Я думаю, здесь на самом деле речь идет о том, что россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя ее танки", - сказал представитель Белого дома.

Он отметил, что снаряды с обедненным ураном не несут радиационной опасности.

"И если у россиян это действительно вызывает беспокойство, и они очень озабочены тем, чтобы их танки оставались полностью боеспособными, они могут просто вывести их из Украины, обратно в РФ", - отметил Кирби.

Читайте также: Передача снарядов с обедненным ураном Украине не является ядерной эскалацией, - глава МИД Великобритании Клеверли

Автор: 

боеприпасы (2330) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+82
Круто, хороший тролинг.
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22.03.2023 22:42
+46
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22.03.2023 22:55
+26
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22.03.2023 22:46
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Круто, хороший тролинг.
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22.03.2023 22:42 Ответить
+
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23.03.2023 00:23 Ответить
Л-логика
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22.03.2023 22:44 Ответить
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22.03.2023 22:46 Ответить
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22.03.2023 23:52 Ответить
Сьогодні вичитав, що немає будь-яких доказів впливу наднизьких доз радіації збідненого урану на екіпажі танків, у які влучили такі **********, навіть у довгостроковій перспективі.
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22.03.2023 22:47 Ответить
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22.03.2023 22:50 Ответить
удивлю тебя с ним не только боеголовки для снарядов делают но и броню
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22.03.2023 22:54 Ответить
вот только свиноцабаки не должны этого знать...)
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22.03.2023 22:56 Ответить
Я в курсі).
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22.03.2023 23:07 Ответить
))))))
"на екіпажі танків, у які влучили такі **********.." ))))))
навіть у довгостроковій перспективі
)))))

Чи взагалі може бути якийсь "вплив" на попіл та згарище?

Як і після після влучання Стугн, Джавелинів та NLAW
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23.03.2023 03:07 Ответить
радіації в екіпажу не буде навіть у перспективі. Та ж там нема в кого питати після попадання.
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23.03.2023 06:57 Ответить
Скрутно у вас з гумором.
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23.03.2023 08:23 Ответить
Адекватно!
Адекватно! 😂
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22.03.2023 22:47 Ответить
Тянет на 80 level ))
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22.03.2023 22:48 Ответить
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22.03.2023 22:49 Ответить
Cтурбометр на болотах показав 2,7 гігамеркеля.
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22.03.2023 22:49 Ответить
на болотах не в гигамеркелях измеряеться а в промилемедвепута
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22.03.2023 22:53 Ответить
В ядерних алкогномах
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22.03.2023 23:03 Ответить
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22.03.2023 22:55 Ответить
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23.03.2023 09:35 Ответить
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22.03.2023 23:02 Ответить
Московіти, які ж ви нафіг, танкісти, якщо боїтеся якихось там гейських піндоських снарядів ?
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22.03.2023 23:18 Ответить
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22.03.2023 23:29 Ответить
говнєти урану не бояцця
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22.03.2023 23:34 Ответить
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22.03.2023 23:37 Ответить
так ось же він, під Вуглєдаром:

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22.03.2023 23:40 Ответить
Та ні, то БТ-5 "затюнінгований" 😂
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23.03.2023 00:02 Ответить
Опять же - на шасси американца Кристи.
И тут пендосы опередили - американские танки уже в Бахмуте.
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23.03.2023 13:08 Ответить
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23.03.2023 09:37 Ответить
підколювання москалів вийшли на новий рівень
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22.03.2023 23:19 Ответить
На вугледарському напрямку був помічений:

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22.03.2023 23:37 Ответить
Та що за хрєнь ?!
Це ж реально БТ !

Гарний фотошоп, бо тих БТ вже й не знайдеш - IIWW не пережили
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23.03.2023 00:05 Ответить
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23.03.2023 00:07 Ответить
Т-55 VS Abrams

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23.03.2023 00:27 Ответить
Challenger 2
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23.03.2023 13:13 Ответить
Пережили. Найдешь. В Харькове, например.
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23.03.2023 01:46 Ответить
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23.03.2023 00:28 Ответить
Задорнов від заздрощів в труні перевернувся.
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23.03.2023 00:20 Ответить
https://twitter.com/i/status/1638490071010615296 броня "челябхем" на пути к промежуточным складам скрапа в степях Запорожщины.
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23.03.2023 00:57 Ответить
Рабсеяне это наши снаряды, урана у нас просто завались или нам его тоже в Америку вывезти вместе с АЭС, а может просто идите нах.й.
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23.03.2023 01:11 Ответить
Троллинг уровня 100/500.
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23.03.2023 02:28 Ответить
"рядять"?
"рЯдять"???
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23.03.2023 02:57 Ответить
Это значит руками писали, а не гугл переводчиком, и это уже прогресс
Не та буква, это все-таки не "пекельні борошна" или "стовбур танка"
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23.03.2023 12:34 Ответить
Кацапы ищут предлог, чтоб применить ядерное оружие и вину за это спихнуть на США, думаете, у РАБОВ ЫМПЕРИИ есть мозги и интеллект понять, что такое подкалиберный снаряд и почему его надо делать с обедненного урана? Им просто сообщать, что "злобные англо-саксы" первые "применили ядерное оружие" в Украине, а паРашка была вынужденна ответить и "защищаться"!
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23.03.2023 06:15 Ответить
Принцып ЯО - это деление или слияние атомов (ядер) - ядерная цепная реакция, а подкалиберный снаряд с твердым урановым сердечником ничем в приципе не отличается от стрелы от лука или болта арбалета, только кинетическую энергиию получает от расширяющихся пороховых газов в стволе пушки, а не от ручного растяжения тетевы. Но кацапские пропагандоны этого не скажут, а будут пугать тупых идиотов "обедненым ураном" и тем самым обосновывать собственную агрессию и необходимость применения ядерного оружия.
И без этого они уже давно "наговорили" на смерный приговор себе, надеюсь, после войны все выжившие "топовые" пропагандоны будут найдены и повещены по приговору спецтребунала как соучастники военных преступлений и агрессии паРашки!
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23.03.2023 06:26 Ответить
Ну так, оружие с обогащенным ураном, которым они требуют скорее жахнуть по Киеву, расеянцам , например в Курской и Белгородкой народных республиках, ничем не грозит, а вот бронебойные снаряды с обедненным, вот это да, это ядрёная зима "ат масквы да самых да акраен"

П.С.
Сердечник БПС из обедненного урана, не совсем то же что и наконечник у стрелы. Он чуть-чуть покрепче. Повреднее, чем вольфрамовый, но зато подешевле и попробивнеее.

П.П.С.
Вскоре после США тематикой урановых снарядов для танковых пушек занялись в нескольких странах, но только в СССР и России такие проекты получили полноценное развитие. На вооружение поставлено несколько подобных БОПС и сообщается о разработке новых.

В 1982 г. на вооружение Советской армии поступил 125-мм снаряд 3БМ-29 «Надфиль-2» для орудия 2А46. Его активная часть была выполнена из стали и несла сердечник из уранового сплава. Пробитие с 2 км достигало 470 мм.

В 1985-м появился монолитный урановый снаряд 3БМ-32 «Вант». Поражающий элемент длиной 480 м и массой 4,85 кг при начальной скорости 1700 м/с мог пробить 560 мм брони. Дальнейшим развитием этой конструкции стало изделие 3БМ-46 «Свинец», появившееся в начале девяностых. За счет удлинения сердечника до 635 мм удалось довести пробиваемость до 650 мм.

В последние годы [статья от 16 августа 2020г "Военное обозрение] ведется разработка нового поколения танковых БОПС. Так, существует новый снаряд 3БМ-59 «Свинец-1». По разным данным, с дальности 2 км он способен пробить не менее 650-700 мм брони.

Таким образом, советская и российская промышленность учли свой и зарубежный опыт, результатом чего стало последовательное создание нескольких БОПС с урановым сердечником.

Урановый сердечник бронебойного снаряда имеет ряд важных преимуществ перед стальными или вольфрамовыми аналогами. Немного проигрывая в плотности, он тверже, прочнее и более эффективен с точки зрения пробития брони. Кроме того, осколки уранового снаряда имеют свойство загораться в заброневом пространстве, что превращает боеприпас в бронебойно-зажигательный.
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23.03.2023 13:13 Ответить
...виш не нравится лаптестанским,еще не прпробовали а воют...
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23.03.2023 07:12 Ответить
рюзке,страшно стало!!! Беги з Ukrainy ..
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23.03.2023 07:36 Ответить
 
 