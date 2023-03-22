США советуют России вывести из Украины танки, если ее беспокоят снаряды с обедненным ураном, - Кирби

Если россияне переживают, чтобы их танки были целыми, пусть выводят их из Украины – как и все свои войска.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя реакцию кремля на анонсированные поставки в Украину британских снарядов с обедненным ураном.

"Этот вид боеприпасов достаточно распространен и используется на протяжении десятилетий. Я думаю, здесь на самом деле речь идет о том, что россия просто не хочет, чтобы Украина продолжала выводить из строя ее танки", - сказал представитель Белого дома.

Он отметил, что снаряды с обедненным ураном не несут радиационной опасности.

"И если у россиян это действительно вызывает беспокойство, и они очень озабочены тем, чтобы их танки оставались полностью боеспособными, они могут просто вывести их из Украины, обратно в РФ", - отметил Кирби.

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