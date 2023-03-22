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США сохранят поддержку Украины в бюджете на 2024 год, - Блинкен

сша,лендліз

В проекте бюджета США на 2024 год сохранится поддержка Украины в вопросах безопасности, а также экономическая, энергетическая и гуманитарная.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете Сената по ассигнованиям по проекту бюджета США на 2024 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Он отметил, что США имеют положительное видение будущего мира, который является "свободным, безопасным, открытым и цветущим". Госсекретарь выразил надежду, что предложенный проект бюджета поможет продвинуть это видение и решить проблемы, действительно важные для американского народа.

"Первый – это вызов со стороны наших стратегических конкурентов, непосредственная острая угроза со стороны российского самодержавия и агрессии. Наиболее разрушительный, конечно, из-за его жестокой агрессии против Украины", - отметил Блинкен. Другой угрозой госсекретарь назвал долгосрочный вызов со стороны Китайской Народной Республики.

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"Этот бюджет обеспечит нашу безопасность, экономическую, энергетическую и гуманитарную поддержку Украины, чтобы гарантировать, что война президента Путина останется стратегическим провалом. Он укрепит наши усилия, чтобы конкурировать с КНР", - отметил Блинкен.

Он также добавил, что вторая группа вызовов для США вызвана глобальными испытаниями, в частности, климатическим кризисом, миграцией, продовольственной и энергетической безопасностью, пандемиями, непосредственно влияющими на жизнь американцев.

Автор: 

бюджет (4834) помощь (7764) США (26422) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+3
Проблема в том, что они в месяц мобилизируют около 20000 тел - примерно столько, сколько мы утилизируем. А свое, обученное после крайней волны мобилизации, ядро они так и не задействовали до сих пор. И призывать свой депрессивный мусор они могут еще очень долго, ресурса у них тут явно больше. Это тоже голая математика. И если они спалили под Бахмутом свой биомусор в виде свежих чмобиков, вагнеров, туберкулезников и сифилитиков, и только сейчас меняют их на регулярные части, то мы закрывали фронт там своими элитными частями, включая ДШВ и ССО.
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22.03.2023 23:36
+3
пока что дают безвозмездную помощь, ее не нужно утверждать и проводить через обе палаты, под нее предусмотрены статьи в бюджете страны ... к сожалению бюрократия в демократии вносит значительные задержки

и опять же, не стоит недооценивать поддержку, Украина сейчас живет на деньги западных стран и весь ее бюджет на этот год тоже сверстан с учетом помощи, ... речь идет о 10ках миллиардов долларов, которые поддерживают государтсвенные органы и армию
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23.03.2023 04:12
+2
А теперь отминусуйте около 10 млн. наших граждан за границей. И там отнюдь не одни женщины и дети. И у вас очень "неофициальные цифры" соотношений. Просто из пальца. Почитайте Oryx, они дают менее пропагандистские цифры соотношений по технике. Заодно почитайте мой пост чуть выше, чтобы не повторять. И вы бы послушали сейчас всю волну сообщений из частей, поднятой "Куполом".

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23.03.2023 00:07
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Только вот все притомные спикеры Запада говорят что 2023 - это наш чуть-ли не единственный и окончательный шанс все изменить. Иначе - затягивание войны на неопределенное время.
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22.03.2023 23:10 Ответить
учитывая арифметическую прогрессию\хоть она и синусоидальная...\ уничтожения свиноцабак можно вычислить сколько их будет уничтожено на любой день...\правда приходится вносить корректировки...\
прогнозирую к началу мая - 203000 дохлых свиноцабак+\- небольшой процент...это исходя из сегодняшних реалий...\
Хотя всё может поменяться в течении двух недель...
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22.03.2023 23:22 Ответить
Проблема в том, что они в месяц мобилизируют около 20000 тел - примерно столько, сколько мы утилизируем. А свое, обученное после крайней волны мобилизации, ядро они так и не задействовали до сих пор. И призывать свой депрессивный мусор они могут еще очень долго, ресурса у них тут явно больше. Это тоже голая математика. И если они спалили под Бахмутом свой биомусор в виде свежих чмобиков, вагнеров, туберкулезников и сифилитиков, и только сейчас меняют их на регулярные части, то мы закрывали фронт там своими элитными частями, включая ДШВ и ССО.
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22.03.2023 23:36 Ответить
Не розумію, ви хочете, щоб вас пожаліли, чи до чого ця "проста арифметика"? Сильно оркам допомогла ця проста арифметика під Ізюмом? Багато факторів впливають на хід війни, окрім чисельності.
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23.03.2023 14:18 Ответить
Мені здається, дії важать більше за слова, хоча б тому, що зміст дій складніше приховати.
А дії зараз такі, що Захід розкручує свою оборонну промисловість, і не на кілька місяців, а укладені багаторічні контракти та кратне збільшення потужностей.
Що ж, мабуть це для того, щоб злити Україну роблять.
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22.03.2023 23:29 Ответить
Никто и не говорит про "слить Украину". Вы считаете что у нас бесконечная страна с бесконечной армией? Вы про некомплект частей не слышали или думаете, что от сильно хорошей жизни на фронт попадают ребята с минимальной подготовкой? "Купол" только начал поднимать вопросы ...
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22.03.2023 23:40 Ответить
Я думаю, що те, що люди без підготовки потрапляють на фронт - наслідок того, що Україна є слабкою державою, яка не здатна організувати процес масового тренування.
Що стосується населення, я вірю даним НАТО, останнім часом втрати в росіян в 5 разів більше за наші, населення Росії більше у 4 рази, так що тут скоріше буде "до останнього росіянина".
До того ж, я бачу, що раніше втрати оцінювалися як 1:1 країнами НАТО, тепер - 1:5. Можна пропустити, що це співвідношення буде зростати і надалі, враховуючи те, яка кількість західної техніки і тренованих частин з'явиться на фронті найближчим часом.
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22.03.2023 23:49 Ответить
А теперь отминусуйте около 10 млн. наших граждан за границей. И там отнюдь не одни женщины и дети. И у вас очень "неофициальные цифры" соотношений. Просто из пальца. Почитайте Oryx, они дают менее пропагандистские цифры соотношений по технике. Заодно почитайте мой пост чуть выше, чтобы не повторять. И вы бы послушали сейчас всю волну сообщений из частей, поднятой "Куполом".

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23.03.2023 00:07 Ответить
А где лэндлиз? Уже усе? Закончился не начавшись?
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23.03.2023 01:50 Ответить
пока что дают безвозмездную помощь, ее не нужно утверждать и проводить через обе палаты, под нее предусмотрены статьи в бюджете страны ... к сожалению бюрократия в демократии вносит значительные задержки

и опять же, не стоит недооценивать поддержку, Украина сейчас живет на деньги западных стран и весь ее бюджет на этот год тоже сверстан с учетом помощи, ... речь идет о 10ках миллиардов долларов, которые поддерживают государтсвенные органы и армию
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23.03.2023 04:12 Ответить
Все ваше бла бла отменяет факт что пропиареный лэндлиз не был запущен?
Вы как политики - заменяете понятия.. Не война а Ато.... Не похищение детей а депортация, не рашка агрессор а сторона конфликта.
Надо называть все своими именами. Украинцы наелись уже этого гов-на по горло.
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23.03.2023 09:10 Ответить
Можливо тобі для чогось і потрібен ленд-ліз (тобто позика, яку потрібно буде повертати матеріально чи фінансово), але зараз Україна постачається на значно кращих від лендлізу умовах - як гуманітарна допомога (тобто взагалі безкоштовно).
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23.03.2023 09:33 Ответить
Если вы не в курсе темы, то не хвастайтесь своим идиотизмом!
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23.03.2023 16:54 Ответить


це рашистський бот і провокатор.

Баньте це па дло!
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23.03.2023 11:05 Ответить
 
 