США сохранят поддержку Украины в бюджете на 2024 год, - Блинкен
В проекте бюджета США на 2024 год сохранится поддержка Украины в вопросах безопасности, а также экономическая, энергетическая и гуманитарная.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете Сената по ассигнованиям по проекту бюджета США на 2024 год, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Он отметил, что США имеют положительное видение будущего мира, который является "свободным, безопасным, открытым и цветущим". Госсекретарь выразил надежду, что предложенный проект бюджета поможет продвинуть это видение и решить проблемы, действительно важные для американского народа.
"Первый – это вызов со стороны наших стратегических конкурентов, непосредственная острая угроза со стороны российского самодержавия и агрессии. Наиболее разрушительный, конечно, из-за его жестокой агрессии против Украины", - отметил Блинкен. Другой угрозой госсекретарь назвал долгосрочный вызов со стороны Китайской Народной Республики.
"Этот бюджет обеспечит нашу безопасность, экономическую, энергетическую и гуманитарную поддержку Украины, чтобы гарантировать, что война президента Путина останется стратегическим провалом. Он укрепит наши усилия, чтобы конкурировать с КНР", - отметил Блинкен.
Он также добавил, что вторая группа вызовов для США вызвана глобальными испытаниями, в частности, климатическим кризисом, миграцией, продовольственной и энергетической безопасностью, пандемиями, непосредственно влияющими на жизнь американцев.
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прогнозирую к началу мая - 203000 дохлых свиноцабак+\- небольшой процент...это исходя из сегодняшних реалий...\
Хотя всё может поменяться в течении двух недель...
А дії зараз такі, що Захід розкручує свою оборонну промисловість, і не на кілька місяців, а укладені багаторічні контракти та кратне збільшення потужностей.
Що ж, мабуть це для того, щоб злити Україну роблять.
Що стосується населення, я вірю даним НАТО, останнім часом втрати в росіян в 5 разів більше за наші, населення Росії більше у 4 рази, так що тут скоріше буде "до останнього росіянина".
До того ж, я бачу, що раніше втрати оцінювалися як 1:1 країнами НАТО, тепер - 1:5. Можна пропустити, що це співвідношення буде зростати і надалі, враховуючи те, яка кількість західної техніки і тренованих частин з'явиться на фронті найближчим часом.
и опять же, не стоит недооценивать поддержку, Украина сейчас живет на деньги западных стран и весь ее бюджет на этот год тоже сверстан с учетом помощи, ... речь идет о 10ках миллиардов долларов, которые поддерживают государтсвенные органы и армию
Вы как политики - заменяете понятия.. Не война а Ато.... Не похищение детей а депортация, не рашка агрессор а сторона конфликта.
Надо называть все своими именами. Украинцы наелись уже этого гов-на по горло.
це рашистський бот і провокатор.
Баньте це па дло!