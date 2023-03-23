В Запорожской области оккупанты запретили людям покидать дома, - Генштаб

Во временно оккупированных районах Запорожской области российские войска запретили жителям покидать свои дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 23 марта по поводу российского вторжения.

"В населенных пунктах Решетиловское, Чумацкое и Константиновка временно занятой территории Запорожской области российские оккупанты совершили обход домов местных жителей и предупредили о необходимости пребывания в безопасных местах с запретом покинуть свои дома. Указанное косвенно может свидетельствовать о попытках российских оккупантов сделать невозможным наблюдение местным населением планового перебрасывания врагом своей живой силы и военной техники к линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.

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