ВСУ отразили 83 атаки оккупантов на восточном участке фронта, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других - обороняются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 23 марта по поводу российского вторжения.

Так, начались триста девяносто третьи сутки российского широкомасштабного вторжения.

Российская Федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины, не оставляет намерений по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других – обороняется. За прошедшие сутки подразделениями Сил обороны отражены 83 вражеских атака на восточном участке фронта.

Российский агрессор продолжает применять привычную для него тактику террора гражданского населения, обстреливает населенные пункты, а также объекты критической инфраструктуры.

За прошедшие сутки РФ нанесла ракетный удар по Запорожью и попали в жилой многоэтажный дом. В результате атаки есть погибшие и раненые среди гражданских.Также оккупанты нанесли 48 авиационных ударов, в частности по гражданским объектам критической инфраструктуры в Житомирской и Киевской областях. Захватчики использовали 21 БпЛА типа "Шахед-136" из Брянской области РФ, из которых 16 были уничтожены. В результате ударов вражеских дронов-камикадзе есть погибшие и раненые мирные жители. Кроме того, войска РФ совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения врагом дальнейших ударов остается по всей территории Украины.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений, формирование наступательных группировок противника не выявлено. Кремль продолжает использовать инфраструктуру Беларуси для подготовки своих войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка, Архиповка и Михальчина Слобода Черниговской области; Демьяновка, Эсмань, Атинское, Искрисковщина, Белополье, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Краснополье в Сумской области; Басове, Гоптовка, Стрелечье, Веселое, Волчанск, Охримовка, Красное Первое и Кондрашовка в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ продолжают попытки сломать оборону ВСУ. Оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах н.п. Макеевка, Белогоровка и Верхнекамянское. Также противник вел артиллерийские обстрелы по районам н.п. Крохмальное в Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка в Луганской области; Терны, Колодцы, Северск, Верхнекаменское и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении российские войска ведут наступательные действия, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Бойцы ВСУ круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в Бахмуте, Богдановке и Предтечине. Враг обстреливал более 15 населенных пунктов вблизи линии столкновения, среди них: Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Александро-Шультино, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях захватчики совершили наступательные действия в районах н.п. Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа - все без успеха. Противник обстреливал более 20 районов населенных пунктов, среди которых: Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

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На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ ведут оборонительные действия. Вражеским обстрелам подверглись районы более 45 н.п. недалеко от линии столкновения, среди которых: Малиновка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки в Запорожской области; Гавриловка, Ивановка, Зеленовка, Днепровское и город Херсон.

В населенных пунктах Решетиловское, Чумацкое и Константиновка временно занятой территории Запорожской области российские оккупанты совершили обход домов местных жителей и предупредили о необходимости пребывания в безопасных местах с запретом покинуть свои дома. Указанное косвенно может свидетельствовать о попытках российских окупантов предотвратить наблюдение местным населением планового перебрасывания врагом своей живой силы и военной техники к линии боевого столкновения.

Российская Федерация не отказывается от захватнической войны, несмотря на многочисленные жертвы. Постоянно принимает меры по восполнению потерь живой силы. Так, в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Южной Осетии, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов и дальнейшему участию в боевых действиях на территории Украины. Установлено, что за период с 1 по 10 марта контракт подписали более 50 российских срочников. Они, не получив должной боевой подготовки, отправлены в Мелитополь Запорожской области.

За сутки украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, склад боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы врага.