Путин - военный преступник, которого нужно привлечь к ответственности, - Десантис
Губернатор Флориды Рон Десантис и возможный кандидат в президенты США от Республиканской партии заявил, что Россия ошиблась, когда начала полномасштабное вторжение в Украину. Ошибкой был и захват Крыма в 2014 году.
Такое заявление губернатор Флориды сделал в интервью на канале Fox Nation, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Post.
Десантис отметил, что его слова ранее о том, что война РФ против Украины является "территориальным спором", были неправильно охарактеризованы.
"По сравнению со своим заявлением на прошлой неделе, в котором он назвал продолжающуюся уже год войну "территориальным спором", Десантис перешел на более жесткий тон и заявил, что Россия была неправа, вторгаясь в Украину, и была неправа, вторгаясь и захватывая Крым в 2014 году и что она не победит в этой войне", - пишет издание.
Десантис также назвал Владимира Путина "военным преступником" и потребовал "привлечь его к ответственности" за варварское вторжение в Украину.
Россия не демонстрирует способности захватить Украину, свергнуть правительство или тем более угрожать НАТО. Это хорошая вещь. Я просто не думаю, что это достаточный интерес для нас, чтобы увеличить вовлеченность. Я бы не хотел, чтобы там были задействованы американские войска. Но мнение о том, что я думаю, что Россия каким-то образом была оправдана - это чушь", - сказал Десантис.
Он отметил, что Украина имеет право на возвращение всех оккупированных территорий, однако выступила против прямого вмешательства США с использованием большего количества оружия и сухопутных войск.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://tsn.ua/ru/svit/kitay-pereimenoval-rossiyskie-goroda-na-svoih-kartah-2280922.html Китай переименовал российские города на своих картах
https://www.youtube.com/watch?v=L8Nlwivyhng Си Цзиньпин показал путину кто в срассии хозяин
Ми багато чого не знаємо...
ale jakby ne bulo togo ordera na are6t? 😕
Чого тільки не ляпнеш, щоб стати президентом.
Десантіс прагне у першу чергу перемогти Трампа, і його політтехнологи підказують йому, що як і кому заявляти для перемоги над Трампом. Очевидно, що Десантісу недоцільно заявляти щось дуже відмінне від того, про що заявляє конкурент, якщо треба, щоб неядерний електорат Трампа , або ті республиканці, які ще не визначилися, голосували за Десантіса.
От коли Десантіс виграє і стане президентом, тоді почуємо та побачимо справжнього Десантіса.