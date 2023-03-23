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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин - военный преступник, которого нужно привлечь к ответственности, - Десантис

десантіс

Губернатор Флориды Рон Десантис и возможный кандидат в президенты США от Республиканской партии заявил, что Россия ошиблась, когда начала полномасштабное вторжение в Украину. Ошибкой был и захват Крыма в 2014 году.

Такое заявление губернатор Флориды сделал в интервью на канале Fox Nation, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Post.

Десантис отметил, что его слова ранее о том, что война РФ против Украины является "территориальным спором", были неправильно охарактеризованы.

"По сравнению со своим заявлением на прошлой неделе, в котором он назвал продолжающуюся уже год войну "территориальным спором", Десантис перешел на более жесткий тон и заявил, что Россия была неправа, вторгаясь в Украину, и была неправа, вторгаясь и захватывая Крым в 2014 году и что она не победит в этой войне", - пишет издание.

Десантис также назвал Владимира Путина "военным преступником" и потребовал "привлечь его к ответственности" за варварское вторжение в Украину.

Читайте: Сенатор-республиканец Грэм - Трампу и Десантису: Путин - это Гитлер, его победа провоцирует агрессию Китая

Россия не демонстрирует способности захватить Украину, свергнуть правительство или тем более угрожать НАТО. Это хорошая вещь. Я просто не думаю, что это достаточный интерес для нас, чтобы увеличить вовлеченность. Я бы не хотел, чтобы там были задействованы американские войска. Но мнение о том, что я думаю, что Россия каким-то образом была оправдана - это чушь", - сказал Десантис.

Он отметил, что Украина имеет право на возвращение всех оккупированных территорий, однако выступила против прямого вмешательства США с использованием большего количества оружия и сухопутных войск.

путин владимир (31214) россия (95372) Украина (44914) Десантис Рон (10)


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Топ комментарии
+36
"Закрутився, як воша на гребінці!"
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23.03.2023 08:20
+18
Не варто йому довіряти. Готується до виборів і намагається говорити правильні речі. Цей персонаж - це Трамп версія 2.0.
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23.03.2023 08:25
+12
Останнім республіканцем був покійний сенатор Джон МакКейн. А останнім справжнім президентом від республіканців - Рональд Рейган. Теперішні "республіканці" республіканцями не є ні по духу, ні за цінностями. А Десантіс, як виявляється, є ще й лукавим. Говорячи в першій половині речення правильні слова, другою половиною їх нівелює. Заме послаблення допомоги озброєнням Україні і створитьситуацвб, коли воювати амприкснці будуть змушені свохми солдатами, а не українцями. І Десантіс або дкрень, який цього не розуміє, або ******* ще бвльше, ніж Трамп. Дурню і брехуну не можна ставпти президентом США.
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23.03.2023 09:18
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"Закрутився, як воша на гребінці!"
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23.03.2023 08:20 Ответить
Нічого, він "виправиться" якщо стане президентом.
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23.03.2023 10:50 Ответить
Так. Вивчили реакцію суспільства.
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23.03.2023 11:22 Ответить
Якийсь корявий переклад, кострубато, не дипломатично, на рівні вуличної розмови
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23.03.2023 08:21 Ответить
Республиканцы никогда особой культурой не отличались.
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23.03.2023 08:23 Ответить
і хто це каже ? певно корінний мешканець Америки
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23.03.2023 08:45 Ответить
А це що не від особи залежить, як говорити? Не партія навчає культурі, а рівень освіти, життя і сім'я
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23.03.2023 08:47 Ответить
Сама партия привлекает таких людей. И для политики не нужна никакая освiта, даже мозги не нужны.
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23.03.2023 09:16 Ответить
Рон Перевзувантіс...
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23.03.2023 08:22 Ответить
А що робити з колективним путіним?
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23.03.2023 08:23 Ответить
віддати китайцям на шаурму
https://tsn.ua/ru/svit/kitay-pereimenoval-rossiyskie-goroda-na-svoih-kartah-2280922.html Китай переименовал российские города на своих картах
https://www.youtube.com/watch?v=L8Nlwivyhng Си Цзиньпин показал путину кто в срассии хозяин
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23.03.2023 08:34 Ответить
Наше дело освободить нашу землю,а что там будет дальше с свинособаками меня не волнует.
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23.03.2023 08:41 Ответить
А вони лізли до нас і лізти будуть.
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23.03.2023 08:45 Ответить
Вам, ****, крыш!
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23.03.2023 09:01 Ответить
Крим у них **** чогось...
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23.03.2023 09:17 Ответить
Ку!
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23.03.2023 09:00 Ответить
Ыыы!
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23.03.2023 09:20 Ответить
Якби не спростовував сам себе. там став би союзником китаю і звичайно московщини, а це все разом в США зараз несприятно.
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23.03.2023 08:23 Ответить
Не варто йому довіряти. Готується до виборів і намагається говорити правильні речі. Цей персонаж - це Трамп версія 2.0.
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23.03.2023 08:25 Ответить
Не захищаю Трампа, але при його каденції путлер не наважувався розпочинати повномасштабну війну.
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23.03.2023 08:32 Ответить
ти ***** чув? в них не було гіперзвуку
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23.03.2023 08:42 Ответить
це для расєйського лохторату )
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23.03.2023 08:48 Ответить
Так пуйло і не чекав трампа чи Байдена, він чекав поки всякі весчукчі з дерьмаками побудують дороги і почнуть запускати "шатли" в Крим.
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23.03.2023 08:47 Ответить
Якась дурня. Путін об Трампа ноги витерав
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23.03.2023 09:07 Ответить
а з Байденом в Женеві у липні 2021 року про щось дуже довго домовлявся...тет а тет.
Ми багато чого не знаємо...
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23.03.2023 09:15 Ответить
Зато багато дурниць вигадують
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23.03.2023 09:23 Ответить
Про Трампа свідчить один факт - одним зі своїх останніх указів він помилував генерала Майкла Фліна і політтехнолога Пола Манафорта, чия робота на Кремль була доведена в суді.
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23.03.2023 09:08 Ответить
Туман в голове республиканца понемногу рассеивается,может угроза ареста идиота трампика подействовала.
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23.03.2023 08:27 Ответить
stalo jakos´ nevdobno jomu buty loal´nym do zlovmysnyka...
ale jakby ne bulo togo ordera na are6t? 😕
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23.03.2023 09:27 Ответить
Не важно, Трамп, Десантес ... или Байден. Эти люди прежде всего проводники интересов народа США. и неважно демократ, республиканец. 300 млн. население Штатов в массе своей, ненавидят тираниюи агресивну пида@рашку и на стороне свободолюбивого народа Украины, хотя шкурный вопрос для них очень важен. Они может и мало интересуются внешней политикой Штатов, но в целом на стороне своего правительства. Будет Десантес... помощь не прекратится! Пусть орки не надеются, т.к. в ИНТНРЕСАХ США- ****@нуть путлера и лавры победителя хочет каждый политик. Байден зделает все возможное, чтобы нанести поражение пида@рашке, чтобы на выборах примерить лавры победителя и улучьшить свои шансы
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23.03.2023 08:39 Ответить
Пфффф. Вони провідники інтересів транснаціональних корпорацій, перш за все. Вже потім у списку інтересів іде народ
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23.03.2023 08:48 Ответить
да хоть и так, все равно там выборы - это выборы - а не порнография, и если какая-та корпорация накосячит, ее быстро поставят на место - закон там работает и все компании в рамках закона- в этом сила Свободного Мира
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23.03.2023 08:54 Ответить
Пфффф! Ти ба, комуняки вилізли звідкілясь зі своїми гнилими тезами. А ну, давай ще цитату з "Імперіалізм як вища стадія капіталізму" "всєгдаживого" Ілліча!
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23.03.2023 09:49 Ответить
Друже, банальные вещи. Но суть та же - есть автократия с "вертикалью власти" и "эффективным менеджером" к которому люди из мухосранска посылают видеообращения с просьбой отремонтировать сортир и есть нормальный мир, с дох.я проблем, но эти проблемы решаются по закону, а не по понятиям
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23.03.2023 11:47 Ответить
340 млн
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23.03.2023 08:53 Ответить
Дружище, Да
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23.03.2023 08:55 Ответить
Заміж хоче, ну ДУЖЕ-ДУЖЕ хоче
Чого тільки не ляпнеш, щоб стати президентом.
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23.03.2023 08:41 Ответить
кцапи ще ті збоченці ... китай ідьот !
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23.03.2023 08:44 Ответить
Вкраду
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23.03.2023 08:48 Ответить
Дошло, и это очень хорошо. Переобулся на бегу .
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23.03.2023 08:46 Ответить
Гарна передвиборча промова. Нагадує обіцянки #атозадватижні
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23.03.2023 08:46 Ответить
А " сайтісь гдєта пасрєдінє " (тепер як виявилося пасрєдінє України) тобі не нагадує мерзота?
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23.03.2023 08:50 Ответить
Пішов нах той десантіс. Після того що він ******* що начхати на Україну, то хай вбєттся в стіну.
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23.03.2023 08:50 Ответить
vin ne6iryj.... kaze te, 6o jomu vygidno
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23.03.2023 09:30 Ответить
Сірожа, українці і самі не проти випробовувати будь-яку зброю при знищенні рашистів, які прийшли вбивати українців.
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23.03.2023 09:04 Ответить
О! Пішла кацапська пропаганда!
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23.03.2023 09:36 Ответить
актизувались трампісти...вибори на носі
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23.03.2023 09:09 Ответить
Сообразил ублюдок ( или объяснили ему ), что рейтинги могут упасть, решил переобуться и перекраситься.
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23.03.2023 09:12 Ответить
Останнім республіканцем був покійний сенатор Джон МакКейн. А останнім справжнім президентом від республіканців - Рональд Рейган. Теперішні "республіканці" республіканцями не є ні по духу, ні за цінностями. А Десантіс, як виявляється, є ще й лукавим. Говорячи в першій половині речення правильні слова, другою половиною їх нівелює. Заме послаблення допомоги озброєнням Україні і створитьситуацвб, коли воювати амприкснці будуть змушені свохми солдатами, а не українцями. І Десантіс або дкрень, який цього не розуміє, або ******* ще бвльше, ніж Трамп. Дурню і брехуну не можна ставпти президентом США.
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23.03.2023 09:18 Ответить
Рон, дистанцируйся максимально от трампа, его нашептывания на уши до добра тебя не доведут
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23.03.2023 09:41 Ответить
Ці, та інші заяви Десантіса про злочинця Путіна багато про що говорять,зокрема, про те що українцям треба не гарячкувати і писати занадто емоційні коментарі, а намагатися правильно розуміти мету передвиборних заяв цього впливового політика - республіканця.
Десантіс прагне у першу чергу перемогти Трампа, і його політтехнологи підказують йому, що як і кому заявляти для перемоги над Трампом. Очевидно, що Десантісу недоцільно заявляти щось дуже відмінне від того, про що заявляє конкурент, якщо треба, щоб неядерний електорат Трампа , або ті республиканці, які ще не визначилися, голосували за Десантіса.
От коли Десантіс виграє і стане президентом, тоді почуємо та побачимо справжнього Десантіса.
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23.03.2023 10:52 Ответить
незламна, споконвічна Україна змінює Світ
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23.03.2023 09:41 Ответить
Видно що нормальні республіканці попрацювали з цим неуком
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23.03.2023 09:48 Ответить
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23.03.2023 09:52 Ответить
Диверсантис
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23.03.2023 10:07 Ответить
Гхм...похоже что пиар менеджеры вправили мозги кандидату, показав что идти на поводу у международного преступника как то не очень для персоны будущего президента.
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23.03.2023 10:13 Ответить
переобулся быстро, хитрожоподесантис. но нежелание помогать Укриане (а без помощи Штатов нам не справиться) все равно выдает в нем трамписта
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23.03.2023 10:21 Ответить
Цей Десантіс з 2015 до недавнього часу постійно топив за зброю для України, потім з електоральних мотивів почав щось мимлити.
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23.03.2023 10:38 Ответить
... Як сім баб пошептало...
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23.03.2023 10:42 Ответить
популіст і гніда
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23.03.2023 11:03 Ответить
В США є реднекі яки симпатизують росії та не хочуть американського втручання. Нажаль це велика кількість людей яких зомбує такер карлсон та деякі інши. але не думаю що навіть якшо виграє Трамп то допомога Україні зменшиться, скоріше навпаки.
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23.03.2023 11:07 Ответить
Скользкий типок этот Десантис.
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23.03.2023 11:12 Ответить
Якщо треба, то дій відповідно.
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23.03.2023 11:38 Ответить
Молодець, нарешті, Деса!
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23.03.2023 12:20 Ответить
что нарешті?? не увеличивать помощь?!
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23.03.2023 22:03 Ответить
Слава американским десантисам!
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23.03.2023 12:49 Ответить
 
 