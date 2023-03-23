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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия может вести войну еще 2023 – максимум 2024 год, - ГУР МО

скібіцький

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что Россия может вести войну еще два года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023 – максимум 2024 год – все. Это – если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше", - заявил Скибицкий.

Относительно "Шахедов", то заместитель главы разведки пояснил, что, по украинским подсчетам, у россиян есть еще запас тех партий, которые они получали в конце прошлого и начале этого года.

"У них, вероятно, осталось еще около 200 единиц "шахедов". Но они их не используют так массово, как раньше. Это подтверждает, что у них нет большого запаса - они экономят..."

"Шахеды" они получают партиями в 250-300 штук. На сегодняшний день россияне использовали примерно 800 единиц. Однако мы знаем, что они будут пытаться наладить свое производство этих дронов. Мы четко понимаем, где они планируют это делать и как", – добавил Скибицкий.

Также читайте: Большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях Россия проводить не способна, - ГУР МО

разведка (4170) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+26
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23.03.2023 11:03
+20
нострадамус № 3 доморощений андерсен
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23.03.2023 11:01
+18
Ще в який країні цілий ГУР МО перевели в квартал 95 ? Була розвідка , а що сталось ?
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23.03.2023 11:05
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нострадамус № 3 доморощений андерсен
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23.03.2023 11:01 Ответить
не подобається - не читайте
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23.03.2023 11:09 Ответить
сам читай
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23.03.2023 11:13 Ответить
Не подобається дихати забрудненим повітрям? - не дихайте!...те ж саме...
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23.03.2023 11:15 Ответить
для мене є принципова різниця - а Ви мабуть з тих які думають що завжди пишуть чисту правду і коли виявляють що це не так то дуже обурюються
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23.03.2023 11:18 Ответить
Краще будемо бити по *****
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23.03.2023 11:37 Ответить
Есть такое дело. Мне вообще нравится читать наштх "супер-пупер" вангующих. Они в этом плане очень похожи на срашистов. У тех Киев за 3 дня, у наших решающая битва еще в мае прошлого года. При чем всегда с такой уверенностью, будто ему вчера звонило х@йло и говорит: слушай передай своим - у меня тут возможностей на 23-й максимум 24-й, а если санкции усилят - то еще меньше.
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23.03.2023 11:18 Ответить
А Украина сможет?
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23.03.2023 11:02 Ответить
а є вихід ? Україна буде змушена
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23.03.2023 11:08 Ответить
Город то твой как называется - Рязань или Тамбов?
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23.03.2023 11:21 Ответить
Ваня с вчерашней регистрацией.
Про город ты промолчал и решил не отвечать. Начал про страна.
А страна твоя как называется? Не россия ли?
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23.03.2023 11:34 Ответить
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23.03.2023 11:03 Ответить
Шоу екстрасенсів, частина 105.
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23.03.2023 11:05 Ответить
Ще в який країні цілий ГУР МО перевели в квартал 95 ? Була розвідка , а що сталось ?
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23.03.2023 11:05 Ответить
да откуда беруться все эти экстрасенсы ?!
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23.03.2023 11:07 Ответить
Прогнозисты лучше бы делом занимались , умнее бы выглядели .
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23.03.2023 11:07 Ответить
‼️‼️‼️Про Гаагу
треба швидко поставити питання про захоронення українців в підвалах Мариуполя ОРКАМИ , які будують на кістках
таки дії пора квалификувати ЯК ДІЇ ПОЛПОТА У СВОЇХ БОЛОТАХ ПРОТИ КАМПУЧІЙЦІВ
ФІО українців , погибших під завалами , треба оприлюднити

Тела людей заливают хлоркой и бетоном! Ужасы Мариуполя!

https://youtu.be/BYU88r1OoUk

https://youtu.be/BYU88r1OoUk
Гаага мае зупинити будівництво на кістках міжнародним ордером і послати туди комісію , а нові збудовани будинків на містах зруйнованих , треба зруйнувати і почати розкопки
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23.03.2023 11:07 Ответить
Заступники Ванги Буданової заперечують заяву свого боса?
Що твориться в їхній конторі?

"2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а Росії - трансфер влади, прогнозує начальник української розвідки Кирило Буданов.
Перемога може відбутися в середині або другій половині 2023 року, додав він."

https://www.dw.com/uk/budanov-2023-rik-prinese-ukraini-peremogu/a-64255157
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23.03.2023 11:09 Ответить
Розумієте, для них "2023 рік"-"понятие растяжимое" і може тривати від 2 днів до 30 років
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23.03.2023 11:47 Ответить
так-так і 25, і 26, і 30
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23.03.2023 11:10 Ответить
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23.03.2023 11:11 Ответить
Картинка не така проста, як виглядає.
Справді, від Єгипту до Ханаана пішого переходу 2 тижні, з худобою, що повільно йде - 3 тижні.
А йшли 40 років, доки покоління, яке оплакувало своє рабське, але все ж таки звичне і сите колишнє життя, не вимерло повністю. І прийшли лише ті, хто цього життя не пам'ятав і не знав.
Начебто з тих подій минуло 4.000 років, а й сьогодні нічого нового придумати не можна. І для України зокрема
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23.03.2023 11:35 Ответить
ви ж мабуть знаєте що "сорок" перекладається як "много"? всього навсього
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23.03.2023 11:39 Ответить
Цікаве питання. Подивився пояснення слова "сорок". Різні варіанти, але саме "багато" там немає.
Сорок років Мойсей водив свій народ по пустелі не тому. Увійти до Ханаану мали право ті, кому на момент Виходу було 20 і менше років. Тим, кому було більше 20, через 40 років виповнилося б 60 і більше. А в умовах пустелі це автоматично означало гарантовану смерть.
Їх так і називали - "Покоління Пустелі".
А якщо я скажу, що й ті в Україні, кому 1991 року було 20 і більше, за рідкісним винятком теж "покоління пустелі"
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23.03.2023 11:54 Ответить
Зараз є багато молоді в якої в голові "сміття тієї ж пустелі"
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23.03.2023 12:15 Ответить
Як приємно,що житель Ізраїлю, так добре знає українську мову!
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23.03.2023 11:53 Ответить
Дякую.
30 років не користувався, а коли торік почав писати, начебто вчора востаннє говорив. Сам здивувався.
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23.03.2023 11:56 Ответить
Прогнози річ не вдячна.
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23.03.2023 11:13 Ответить
Оптимистичный прогноз, куда лучше нытья и соплей. Верим в ЗСУ, верим в наш народ!!!
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23.03.2023 11:14 Ответить
Не опускайтесь до уровня арестовича, ви не на Стб і не у фейгіна
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23.03.2023 11:15 Ответить
ще два роки ??? - Буданов з Гогіашвілі з глузду зїхали! а якже обіцяні два місяці, до весни, до літа, до нового року???
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23.03.2023 11:19 Ответить
на марафон його і там нехай позабиваються з тими хто бреше
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23.03.2023 11:20 Ответить
Хтось читав Талеб Нассім "Чорний лебідь"? То прочитайте! Там автор чітко розтлумачив ціну будь-яких прогнозів
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23.03.2023 11:20 Ответить
ГУР - це контора, яка відповідає за фантастичні твори. Одним з таких була розповідь під назвою "ЗСУ ввійдуть у Крим к 1 січня 2023".
Загалом, все реальне бачення зараз у Залужного та його команди. Він думки не любить оприлюднювати. Ось і добре. Буде, як буде.
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23.03.2023 11:27 Ответить
Взагалі Цензор авторитетный медіа ресурс якому довіряють, тому варто було б започаткувати окрему колонку під назвою "гумор" або "квартал 95", куди закідувати новини від Зе, ОПи та ГУР. Ну щоб з панталику не збивати читачів, що слідкують за головною стрічкою.
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23.03.2023 11:42 Ответить
шоу триває, піпл хаває та просить добавки... обирали шапіто? ось вам.
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23.03.2023 11:29 Ответить
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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23.03.2023 11:38 Ответить
еще 2 года войны и страна потеряет минимум 10 миллионов человек , которые нашли себе роботу и сумели ассимилироватся в странах европы , канады , сша , это те кто примет оканчательное решение на возвращатся , так как в Украине не будет нихера , от слова АБСОЛЮТНО , при любых вариантах окончания войны , эти люди заберут еще как минимум 3 миллиона людей , это их родственники , а как откроют границы, еще столько же захотят уехать от идиотизма зе- организаторов послевоенного востановления , .........страна потеряет половину населения , останутся пенсионеры и те , кто не в состоянии ( по финансовым проблемам ) уехать , отсутствие работы , разрушенная экономика, отсутствие перспектив , цены будут просто космос на все , и только 95 квартал и 1+1 будут вещать , что еще немного и будет контратака экономического прорыва , мы всех победим через год-два , ..............и пилить бабло запада , ...............арестович расскажет - ,, выше нос ,, , фейгин - ,, апримпрлоригасорпммксьти лг,, , тарологи на ю -тюбе будут улыбаясь рассказывать про большие перемены в вашей жизни и все они к лучшему ................короче , зе- ушлепки будут продолжать вешать лапшу , только ради того , что бы продержатся у карыта еще немного ......................мы все прогнозисты
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23.03.2023 11:39 Ответить
1000% что так и будет
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23.03.2023 11:49 Ответить
Другие страны в подобной ситуации после войны нанимали людей из слаборазвитых стран на работу. Деньги будут, инвестиции будут давать на відбудову. А рабочих будут нанимать среди турков, индусов, вьетнамцев...Готовьтесь к более разнообразному населению нашей страны)
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23.03.2023 11:50 Ответить
Якщо воровита і брехлива зе-шобла залишиться при владі, можливий такий варіант. Але в мене надія, що Захід, який влив сюди стільки коштів, не дасть цій сворі добити Україну.
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23.03.2023 11:52 Ответить
Ещё два-три года, максимум пять, как сказал бы Арестович.

Так в Украине и людей то не останется. Миллионов пятнадцать будет, вместе со стариками.
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23.03.2023 11:45 Ответить
Війна на виснаження - не наш варіант. Поки товстий схудне, худий подохне. А за паРашу ще й Китай може впрягтися, і підтримувати її на плаву.
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23.03.2023 11:54 Ответить
Лицем схожий на Трухіна(того , що хотів піти в ліс)
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23.03.2023 12:03 Ответить
У нас мольфарів в кріслах більше ніж резервів ЗСУ.
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23.03.2023 12:33 Ответить
Я з самого початку казав що треба 3 роки щоб росію вимотати. Думаю війна закінчиться в 2025 році. Україна має перемогти.
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23.03.2023 12:47 Ответить
Две, максимум три недели. (с)
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23.03.2023 13:01 Ответить
І що вони там курять чи нюхають?
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23.03.2023 14:29 Ответить
Россия может вести войну еще 2023 - максимум 2024 год, - ГУР МО Источник:
==========
а он в шар хрустальный смотрел иои таро расскладывал? С Будановым совещались?
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23.03.2023 14:31 Ответить
Оптимистично. Насрал на прогнозы начальника и восседает героем.
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23.03.2023 15:51 Ответить
 
 