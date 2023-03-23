Россия может вести войну еще 2023 – максимум 2024 год, - ГУР МО
Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что Россия может вести войну еще два года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023 – максимум 2024 год – все. Это – если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше", - заявил Скибицкий.
Относительно "Шахедов", то заместитель главы разведки пояснил, что, по украинским подсчетам, у россиян есть еще запас тех партий, которые они получали в конце прошлого и начале этого года.
"У них, вероятно, осталось еще около 200 единиц "шахедов". Но они их не используют так массово, как раньше. Это подтверждает, что у них нет большого запаса - они экономят..."
"Шахеды" они получают партиями в 250-300 штук. На сегодняшний день россияне использовали примерно 800 единиц. Однако мы знаем, что они будут пытаться наладить свое производство этих дронов. Мы четко понимаем, где они планируют это делать и как", – добавил Скибицкий.
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Про город ты промолчал и решил не отвечать. Начал про страна.
А страна твоя как называется? Не россия ли?
треба швидко поставити питання про захоронення українців в підвалах Мариуполя ОРКАМИ , які будують на кістках
таки дії пора квалификувати ЯК ДІЇ ПОЛПОТА У СВОЇХ БОЛОТАХ ПРОТИ КАМПУЧІЙЦІВ
ФІО українців , погибших під завалами , треба оприлюднити
Тела людей заливают хлоркой и бетоном! Ужасы Мариуполя!
https://youtu.be/BYU88r1OoUk
https://youtu.be/BYU88r1OoUk
Гаага мае зупинити будівництво на кістках міжнародним ордером і послати туди комісію , а нові збудовани будинків на містах зруйнованих , треба зруйнувати і почати розкопки
Що твориться в їхній конторі?
"2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а Росії - трансфер влади, прогнозує начальник української розвідки Кирило Буданов.
Перемога може відбутися в середині або другій половині 2023 року, додав він."
https://www.dw.com/uk/budanov-2023-rik-prinese-ukraini-peremogu/a-64255157
Справді, від Єгипту до Ханаана пішого переходу 2 тижні, з худобою, що повільно йде - 3 тижні.
А йшли 40 років, доки покоління, яке оплакувало своє рабське, але все ж таки звичне і сите колишнє життя, не вимерло повністю. І прийшли лише ті, хто цього життя не пам'ятав і не знав.
Начебто з тих подій минуло 4.000 років, а й сьогодні нічого нового придумати не можна. І для України зокрема
Сорок років Мойсей водив свій народ по пустелі не тому. Увійти до Ханаану мали право ті, кому на момент Виходу було 20 і менше років. Тим, кому було більше 20, через 40 років виповнилося б 60 і більше. А в умовах пустелі це автоматично означало гарантовану смерть.
Їх так і називали - "Покоління Пустелі".
А якщо я скажу, що й ті в Україні, кому 1991 року було 20 і більше, за рідкісним винятком теж "покоління пустелі"
30 років не користувався, а коли торік почав писати, начебто вчора востаннє говорив. Сам здивувався.
Загалом, все реальне бачення зараз у Залужного та його команди. Він думки не любить оприлюднювати. Ось і добре. Буде, як буде.
Так в Украине и людей то не останется. Миллионов пятнадцать будет, вместе со стариками.
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а он в шар хрустальный смотрел иои таро расскладывал? С Будановым совещались?