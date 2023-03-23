Россия может вести войну еще 2023 – максимум 2024 год, - ГУР МО

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что Россия может вести войну еще два года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023 – максимум 2024 год – все. Это – если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше", - заявил Скибицкий.

Относительно "Шахедов", то заместитель главы разведки пояснил, что, по украинским подсчетам, у россиян есть еще запас тех партий, которые они получали в конце прошлого и начале этого года.

"У них, вероятно, осталось еще около 200 единиц "шахедов". Но они их не используют так массово, как раньше. Это подтверждает, что у них нет большого запаса - они экономят..."

"Шахеды" они получают партиями в 250-300 штук. На сегодняшний день россияне использовали примерно 800 единиц. Однако мы знаем, что они будут пытаться наладить свое производство этих дронов. Мы четко понимаем, где они планируют это делать и как", – добавил Скибицкий.

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