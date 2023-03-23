РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11973 посетителя онлайн
Новости Война
7 329 3

ВСУ пытаются "вычищать" 30-километровую зону на левом берегу Днепра, - ОК "Південь"

зсу

В настоящее время обстрелы со стороны Кинбурнской косы существенно уменьшились, поскольку ВСУ атаковали пункт поставки и складирования боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Пока мы работаем над тем, чтобы враг чувствовал наше присутствие, наше давление. В частности, в рамках контрбатарейного противостояния мы пытаемся вычищать полосу в 20-30 километров на левом берегу. Это довольно непростая работа и усложняется она тем, что враг постоянно скрывается за мирными жителями, пытаясь скрывать свои подразделения и свое базирование техники во дворах местных жителей, за жилыми домами.

Но все же наша работа достаточно результативна. К примеру, можно отследить, что обстрелы со стороны Кинбурнской косы существенно уменьшились, поскольку нами был поражен пункт снабжения и складирования боеприпасов. Сейчас у них нет мощной поддержки, и даже передвижение по суше для них затруднено, поскольку мы пытаемся держать под огненным контролем именно тот перешеек, который связывает материковую часть Левобережья с полуостровом Кинбурнская коса", - пояснила она.

По словам Гуменюк, таким образом ВСУ пытаются уменьшить давление вражеского огня по Днепробугскому лиману и противоположным громадам: Очаковской и Куцурубской Николаевской области.

Также читайте: С 24 марта в Херсонской области сокращается продолжительность комендантского часа, - ОВА

Гуменюк Наталья (577) ВСУ (6547) Херсонская область (4719)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молимось за Вас , дорогі наші захисники 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
23.03.2023 12:40 Ответить
https://twitter.com/i/status/1638811675468918785 як кротів карбідом на городі
показать весь комментарий
23.03.2023 12:44 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
23.03.2023 14:16 Ответить
 
 