ВСУ пытаются "вычищать" 30-километровую зону на левом берегу Днепра, - ОК "Південь"

В настоящее время обстрелы со стороны Кинбурнской косы существенно уменьшились, поскольку ВСУ атаковали пункт поставки и складирования боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Пока мы работаем над тем, чтобы враг чувствовал наше присутствие, наше давление. В частности, в рамках контрбатарейного противостояния мы пытаемся вычищать полосу в 20-30 километров на левом берегу. Это довольно непростая работа и усложняется она тем, что враг постоянно скрывается за мирными жителями, пытаясь скрывать свои подразделения и свое базирование техники во дворах местных жителей, за жилыми домами.

Но все же наша работа достаточно результативна. К примеру, можно отследить, что обстрелы со стороны Кинбурнской косы существенно уменьшились, поскольку нами был поражен пункт снабжения и складирования боеприпасов. Сейчас у них нет мощной поддержки, и даже передвижение по суше для них затруднено, поскольку мы пытаемся держать под огненным контролем именно тот перешеек, который связывает материковую часть Левобережья с полуостровом Кинбурнская коса", - пояснила она.

По словам Гуменюк, таким образом ВСУ пытаются уменьшить давление вражеского огня по Днепробугскому лиману и противоположным громадам: Очаковской и Куцурубской Николаевской области.

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