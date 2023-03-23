Энергетики попали под обстрел в Волчанске
Специалисты Харьковского высоковольтного района электрических сетей (ХВРЭМ) АО "Харьковоблэнерго" попали под артиллерийский обстрел во время выполнения плановых ремонтных работ в Волчанске.
Об этом сообщает Харьковоблэнерго в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
По словам энергетиков, это уже третий подобный случай в этом году.
По словам энергетиков, это уже третий подобный случай в этом году.
Мы считаем, что российские войска целили именно по ремонтной бригаде, ведь обстрел начался тогда, когда мы приступили к работе. Здесь 6 км к границе, и нам нужно восстановить высоковольтную линию 110 кВ, которая питает часть Волчанской громады. Враг делает все, чтобы не дать нам это сделать", - отметил начальник ХВРЭМ Александр Ганус.
К счастью, энергетики успели среагировать и укрыться после начала обстрела. Ни люди, ни техника не пострадали.
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shokolad
показать весь комментарий23.03.2023 13:18 Ответить Мне нравится 0
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