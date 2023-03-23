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Энергетики попали под обстрел в Волчанске

енергетика

Специалисты Харьковского высоковольтного района электрических сетей (ХВРЭМ) АО "Харьковоблэнерго" попали под артиллерийский обстрел во время выполнения плановых ремонтных работ в Волчанске.

Об этом сообщает Харьковоблэнерго в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По словам энергетиков, это уже третий подобный случай в этом году.

Мы считаем, что российские войска целили именно по ремонтной бригаде, ведь обстрел начался тогда, когда мы приступили к работе. Здесь 6 км к границе, и нам нужно восстановить высоковольтную линию 110 кВ, которая питает часть Волчанской громады. Враг делает все, чтобы не дать нам это сделать", - отметил начальник ХВРЭМ Александр Ганус.

К счастью, энергетики успели среагировать и укрыться после начала обстрела. Ни люди, ни техника не пострадали.

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обстрел (26928) Харьковщина (5577) энергетика (2552)


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мразота кацапська!
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23.03.2023 13:18 Ответить
 
 