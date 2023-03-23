В Мелитополе утром подорвали "начальника участковых" Сковирко. Он в больнице, - СМИ
Утром в оккупированном Мелитополе подорвали предателя Сергея Сковирко, которого оккупанты называют "заместителем начальника отдела участковых местных УВД".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "РИА-Мелитополь".
"Всегда ставил свой автомобиль возле пожарной части - боялся, что его заминируют", - говорится в сообщении.
Следком РФ сообщил, что взрывное устройство было заложено на пути, по которому "сотрудник полиции" идет на работу, заложили самодельное взрывное устройство. Когда "полицейский" проходил мимо, взрывчатку привели в действие.
Предатель госпитализирован с телесными повреждениями.
По словам еще одного предателя Владимира Рогова, которого оккупанты называют "членом главного совета администрации Запорожской области", у "полицейского" - минно-взрывная травма ноги.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Плакала **** плакала
Мовляла "рятуй мою сракалу"
Пересаджай мій мозог на мою (вибачаюсь, але тут дописи нецензурні тількі)