РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11614 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
7 541 21

В Мелитополе утром подорвали "начальника участковых" Сковирко. Он в больнице, - СМИ

сковирко

Утром в оккупированном Мелитополе подорвали предателя Сергея Сковирко, которого оккупанты называют "заместителем начальника отдела участковых местных УВД".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "РИА-Мелитополь".

"Всегда ставил свой автомобиль возле пожарной части - боялся, что его заминируют", - говорится в сообщении.

Следком РФ сообщил, что взрывное устройство было заложено на пути, по которому "сотрудник полиции" идет на работу, заложили самодельное взрывное устройство. Когда "полицейский" проходил мимо, взрывчатку привели в действие.

Предатель госпитализирован с телесными повреждениями.

Смотрите: Громкий взрыв прогремел в Мелитополе. ВИДЕО

По словам еще одного предателя Владимира Рогова, которого оккупанты называют "членом главного совета администрации Запорожской области", у "полицейского" - минно-взрывная травма ноги.

взрыв (6727) Мелитополь (613) оккупация (10119) коллаборационизм (869)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
А ці тварини давали присягу українськлму народу, отримували грошове забезпечення, форменне убмундирування, безкоштовне навчання і медицину. Якщо тварина виживе відшкодувати з нього всі гроші, що воно отримувало і позбавити стаж, бо коли українцям потрібна булда допомога, то воно відмовило, а пішло служити ворогу. А рано чи пізно, а ми це місто звільнимо.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:39
+14
Шкода що не здохла гнида.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:36
+13
дуже пєчально...що не подохла тварюка.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та то він гороху з квасолею наївся.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:33 Ответить
в лікарні доріжуть покидька.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:40 Ответить
Палала срака, палала
Плакала **** плакала
Мовляла "рятуй мою сракалу"
Пересаджай мій мозог на мою (вибачаюсь, але тут дописи нецензурні тількі)
показать весь комментарий
23.03.2023 13:58 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2023 13:35 Ответить
Сковырнули Сковырко!
показать весь комментарий
23.03.2023 13:35 Ответить
Шкода що не здохла гнида.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:36 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2023 13:38 Ответить
А ці тварини давали присягу українськлму народу, отримували грошове забезпечення, форменне убмундирування, безкоштовне навчання і медицину. Якщо тварина виживе відшкодувати з нього всі гроші, що воно отримувало і позбавити стаж, бо коли українцям потрібна булда допомога, то воно відмовило, а пішло служити ворогу. А рано чи пізно, а ми це місто звільнимо.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:39 Ответить
policai prysyagaut' Prezydentu, a armiya - narodu
показать весь комментарий
23.03.2023 13:51 Ответить
дуже пєчально...що не подохла тварюка.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:40 Ответить
Когда у нас уже примут закон чтобы хотя бы государственных чиновников высокого ранга брали на работу после обязательного прохождения детектора лжи. Половина чиновников а особенно в правохранительных органах оказались предателями и работали на врага.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:43 Ответить
Наші чиновники навіть детектору взятку всунуть.
показать весь комментарий
23.03.2023 14:24 Ответить
Помолимось щоби здохла гнида 🙏🏼🙏🏼🙏🏼😠
показать весь комментарий
23.03.2023 13:49 Ответить
гАндон вижив, і це погана новина.
показать весь комментарий
23.03.2023 13:50 Ответить
Залежно в якому стані вижив.
показать весь комментарий
23.03.2023 14:02 Ответить
навіть якщо у нього травматична ампутація яєць, він заслуговував на гірше.
показать весь комментарий
23.03.2023 14:08 Ответить
Я уверен что после войны,предателям и кацапским ****** тварям которые тут воевали, израильский моссад покажется детским лепетом.будут отлавливать и убивать десятилетиями ублюдков
показать весь комментарий
23.03.2023 14:16 Ответить
Боявся,що його замінують, і його замінували! )))
показать весь комментарий
23.03.2023 14:19 Ответить
Цікаво, чому ці гниди так шалено чіпляються за життя? Сатанинські діти якісь, курва їх мать.
показать весь комментарий
23.03.2023 14:23 Ответить
Дайте вгадаю, він з слуг народа або опсж.
показать весь комментарий
23.03.2023 14:30 Ответить
Шкода, що гнида в лікарні, а не в іншому місці.
показать весь комментарий
23.03.2023 14:33 Ответить
 
 