В Мелитополе утром подорвали "начальника участковых" Сковирко. Он в больнице, - СМИ

Утром в оккупированном Мелитополе подорвали предателя Сергея Сковирко, которого оккупанты называют "заместителем начальника отдела участковых местных УВД".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "РИА-Мелитополь".

"Всегда ставил свой автомобиль возле пожарной части - боялся, что его заминируют", - говорится в сообщении.

Следком РФ сообщил, что взрывное устройство было заложено на пути, по которому "сотрудник полиции" идет на работу, заложили самодельное взрывное устройство. Когда "полицейский" проходил мимо, взрывчатку привели в действие.

Предатель госпитализирован с телесными повреждениями.

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По словам еще одного предателя Владимира Рогова, которого оккупанты называют "членом главного совета администрации Запорожской области", у "полицейского" - минно-взрывная травма ноги.