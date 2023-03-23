Пока на украинские МиГ удалось установить только ракеты HARM, - Воздушные силы

В Воздушных силах рассказали, есть ли способ установить западные ракеты на советские истребители МиГ-29, которые есть на вооружении Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом заявил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, пока что на украинские МиГ удалось установить только ракеты HARM. Ими уже несколько месяцев наносят удары по вражеским системам ПВО. Но эта ракета пока не имеет такого функционала, который мог бы быть в случае запуска с F-16.

"Она была бы в разы эффективнее, работала бы дальше, точнее и уничтожала больше средств ПВО", — пояснил Игнат.

Он отметил, что работа по переоснащению советских МиГ-29 — это сложный процесс. Ранее планировалось модернизировать МиГ в одной из стран, но это стоило бы десятки миллионов долларов за один самолет и отнимало бы слишком много времени.

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"Техника старая физически и такие средства не вкладывали даже Словакия и Польша. Там проведена незначительная модернизация самолетов, система связи несколько адаптирована под натовский стандарт, GPS-навигация, система свой-чужой. Но для военного времени — это не существенная модернизация", — добавил Игнат.

Он сказал, что переоборудовать советские самолеты под западное оружие теоретически возможно, но никто этим не занимается.