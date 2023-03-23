Пока на украинские МиГ удалось установить только ракеты HARM, - Воздушные силы
В Воздушных силах рассказали, есть ли способ установить западные ракеты на советские истребители МиГ-29, которые есть на вооружении Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, об этом заявил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, пока что на украинские МиГ удалось установить только ракеты HARM. Ими уже несколько месяцев наносят удары по вражеским системам ПВО. Но эта ракета пока не имеет такого функционала, который мог бы быть в случае запуска с F-16.
"Она была бы в разы эффективнее, работала бы дальше, точнее и уничтожала больше средств ПВО", — пояснил Игнат.
Он отметил, что работа по переоснащению советских МиГ-29 — это сложный процесс. Ранее планировалось модернизировать МиГ в одной из стран, но это стоило бы десятки миллионов долларов за один самолет и отнимало бы слишком много времени.
"Техника старая физически и такие средства не вкладывали даже Словакия и Польша. Там проведена незначительная модернизация самолетов, система связи несколько адаптирована под натовский стандарт, GPS-навигация, система свой-чужой. Но для военного времени — это не существенная модернизация", — добавил Игнат.
Он сказал, что переоборудовать советские самолеты под западное оружие теоретически возможно, но никто этим не занимается.
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За стандартами НАТО на цих бортах була тільки оновлена апаратура зв'язку та навігації, та встановлена система розпізнвання "свій-чужий".
На той час ці борти надійшли у ************* на той час версії МіГ-29С, яка мала збільшене бойове навантаження та запас палива, а також оновлене бортове оснащення. Літаки отримали нову РЛС на заміну від радянської, і це їх найголовніша перевага над стартовою версією.
А у середині 2000-х років, Словаччина провела модернізацію бортів до версії AS, завдяки чому кацапи на замовлення словацької сторони оновили радіолокаційний прицільний комплекс літака - була встановлена РЛПК-29М зРЛС Н019МЭ "Топаз", яка має більшу дальність огляду та завадостійкість, а також можливість обстрілу одночасно двох цілей. Були оновлені і двигуни, які отримали більший ресурс, а загальний ресурс машини був оцінений до 2035 року.
Наразі фахівці вказують на недоцільність інтеграції ракетного озброєння натівського зразка на ці борти з огляду на технічні труднощі.
Як та чим оснащені українськи літаки
Бажано б ще кілька знімків і детальних схем.
Ніяк не зрозумію,чи від незнання,чи спеціально таку інформацію зливають.Наскільки я знаю,завжди кількість і ТТХ озброєння тримали в таємниці від ворога.
Джерело:
То вже час знайти серед ЗСУ, чи на підприємствах тилу сотню досвідчених військових фахівців, авіаінженерів, виробничників, технологів, створити їм належні умови, і нехай займаються переобладнаням?
Або замовити Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 2 (Польща) ,яка має досвід переобладнання/модернізації Міг-29 у проведенні якої допомагав Ізраїль. Залучити США для максимальної адаптації платформи МіГ -29 під платформу F-16.
Якщо МіГ-29 вже може нести HARM, то може нести й крилаті ракети Storm Shadow дальністю від 250 до 1000 кілометрів. У цієї ракети бойова частина близько 500 кГ.