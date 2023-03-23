Обстрел Запорожья: в больницах 21 раненый, пятеро - в тяжелом состоянии

В Запорожье в больницах находится 21 человек, получивший ранения в результате ракетного удара по жилым домам, из них 5 - в тяжелом состоянии.

Об этом в эфире телеканала "Рада" сказал глава ЗОВА Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На стационарном лечении после ракетного удара по двум девятиэтажным домам в Запорожье находится 21 человек. Среди госпитализированных 5 человек в тяжелом состоянии – две женщины и трое мужчин. В состоянии средней тяжести – 15 человек. Среди них 6 женщин (в том числе две девочки) и 9 мужчин (в том числе один парень). В удовлетворительном состоянии один человек. Девушки с контузией и мальчик отравился угарным газом", - сказал председатель ОВА.

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Относительно состояния домов, в которое попал снаряд, экспертиза еще не проводилась, коммунальные предприятия сейчас укрепляют стены и после экспертного заключения будет понятно, подлежат ли эти дома восстановлению. Все жители отселены.

"Сейчас предоставляется допуск в дома и люди могут забрать свои вещи. Большинство переезжает к своим родным, так как и хочет. Часть семей получила место в шелтере и модульном городке. Также у нас есть гостиничные номера и если есть такая потребность, то люди могут туда переехать. На месте со вчерашнего дня работает оперативный штаб, где людям предоставляют инструкцию, как получить материальную помощь от городских властей и наших международных партнеров", - добавил Малашко.