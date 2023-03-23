Оккупанты до сих пор находятся в Новой Каховке, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты до сих пор находятся в Новой Каховке на Херсонщине.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", - говорится в сообщении.

Мы непременно освободим и Новую Каховку, заверили в Генштабе ВСУ.

Напомним, в информации Генштаба ВСУ на 18:00 23.03.2023 сообщалось, что подразделения РФ, которые были размещены в Новой Каховке, покинули город.

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