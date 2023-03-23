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Окупанти досі знаходяться у Новій Каховці, - Генштаб ЗСУ

штаб,генштаб,генеральний

Російські окупанти досі знаходяться у Новій Каховці на Херсонщині.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних", - йдеться у повідомленні.

Ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку, запевнили в Генштабі ЗСУ.

Нагадуємо, в інформації Генштабу ЗСУ на 18:00 23.03.2023 повідомлялось, що підрозділи РФ, які були розміщені у Новій Каховці залишили місто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі підрозділи окупантів, які були розміщені в Новій Каховці, залишили місто, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6553) Нова Каховка (180)


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Топ коментарі
+19
А тепер уявімо, що щось подібне з'являється у бойовому повідомленні... І лягає в основу прийняття реальних рішень... "Шутнікі".
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23.03.2023 20:20
+18
Телемарахвон творит дива. В мифы начали верить даже в ГШ.
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23.03.2023 20:21
+12
В который раз поражаюсь идиотизму наших СМИ. Нет чтоб часик-два подождать, а не во всю уже начинать троллить рашню "жестами доброй воли" и радоваться непроверенной информации. Так нет же.
Теперь стыдливо сделают вид, что ничего такого не было и обосранные и сами будут затроллены.
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23.03.2023 20:21
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Штабні хорі зарапортовалися?
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23.03.2023 20:14 Відповісти
А тепер уявімо, що щось подібне з'являється у бойовому повідомленні... І лягає в основу прийняття реальних рішень... "Шутнікі".
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23.03.2023 20:20 Відповісти
Навіщо уявляти, це ще з ато почалось. Найтрагічніші випадки коли наверх доповідали "я всіх вивів, в мене без втрат" а насправді залишались підрозділи з пораненими. Бо якийсь літьоха чи сержант котрий напам'ять знає своїх людей і де вони знаходять теж доповів в батальйон чи бригаду що в нього все ок, машина вже поїхала за людьми, а машина і не доїхала, або сцикотно відправляти групу на виручку, отак як було з Журавлем.
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23.03.2023 20:43 Відповісти
А скільки разів волонтери, і бійці, попадали в засади і руки сєпарів, через такі новини, чуючи з новин про звільненні міста....
Це жесть....на вашій совісті журнашлюшки,
не одне людське життя....
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23.03.2023 21:00 Відповісти
Це було повідомлення Генштабу, а не журналістів!!!! Є різні журналісти, але в цьому випадку вони тут до чого????
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23.03.2023 21:16 Відповісти
Зеленый ********** - такая заразная штука...
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24.03.2023 06:16 Відповісти
може попровітрити їх на передок вивести а то такі ляпи допускать...
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23.03.2023 20:20 Відповісти
Телемарахвон творит дива. В мифы начали верить даже в ГШ.
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23.03.2023 20:21 Відповісти
у них там у штабі Безугла посилилася чи хтось ще із Зе-комісарів.

Почалася дичина
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23.03.2023 20:25 Відповісти
В ГШ повірили не в телемарафон, а, видно, даним Буданова.
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23.03.2023 21:18 Відповісти
В который раз поражаюсь идиотизму наших СМИ. Нет чтоб часик-два подождать, а не во всю уже начинать троллить рашню "жестами доброй воли" и радоваться непроверенной информации. Так нет же.
Теперь стыдливо сделают вид, что ничего такого не было и обосранные и сами будут затроллены.
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23.03.2023 20:21 Відповісти
причому тут ЗМІ ? - це Генштаб дурню прогнав
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23.03.2023 20:26 Відповісти
А СМИ разве это не подхватили сразу же?
Как минимум банально по линии фронта и расположения Новой Каховки можно было предположить, что это крайне маловероятно, что там напутали или хрень выдали и потерпеть немного с объявлением перемоги.
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23.03.2023 20:32 Відповісти
ЗМІ і повинні підхоплювати офіційні повідомлення Генштабу та негайно розповсюджувати - це їхня робота
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23.03.2023 20:38 Відповісти
Що ви верзете? Чому журналісти повинні перевіряти повідрмленпя ГШ? Ви з розумом? До чого тут в цьому конкретному випадку журналісти?
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23.03.2023 21:21 Відповісти
До того, что иногда нужно и голову включать, а не только в неё есть и позитивную информацию оглашать.
Или хотя бы попытаться добыть уточнения от штаба.

Но если я напишу, что ГШ ещё больше обосрался, это вас успокоит или ещё больше разозлит?
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23.03.2023 21:26 Відповісти
Читайте вище Leona, а то Ви включили свою голову, але вона пуста, бо не дружить з логікою
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23.03.2023 21:58 Відповісти
Какой логикой? Кто-то прогнал пургу, СМИ это радостно подхватили. Что не так с моей логикой?
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23.03.2023 22:00 Відповісти
так справа в тому, що оці всі повідомлення про вихід окупанта з Нової Каховки пішли в ЗМІ з твітеру д'єрмака...
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23.03.2023 20:32 Відповісти
Только от него? А ГШ ничего такого не выдавал или тоже черпал информацию от Дерьмака?
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23.03.2023 20:45 Відповісти
ти правий.
Але цим стало очевидно, що "на інформації" в Генштабі - якась креатура д'єрмака...
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23.03.2023 20:59 Відповісти
я вижу армия зрадолюбов опять возвращается.
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23.03.2023 21:38 Відповісти
Вот тебе и "Доверяйте официальным источникам")
Реально странная новость...
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23.03.2023 20:23 Відповісти
Зате -який епічний переполох це створило на болотах . Пропагандони - як з ланцюга зірвалися .
Сміхота ..
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23.03.2023 20:24 Відповісти
Не там знайшов сміхоту.
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23.03.2023 20:30 Відповісти
А де треба . ?
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23.03.2023 20:31 Відповісти
у російському Генштабі - у доповідях Кошенніникова чи хто там.

Український Генштаб не повинен виглядати кумедними дурнями
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23.03.2023 20:35 Відповісти
Ти значення слова - дезінформація , розумієш . ? Для чого - деза запускається , знаєш . ?
Дурнями вигляділи якраз кацапи , коли почали несамовите виття в соцмережах , мовляв , да шо ж такоє то , снова пєрєгрупіровка , шойгу да ти зає..л ,, і т.д.
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23.03.2023 20:43 Відповісти
Прочитай мій коментар на початку, і зрозумієш ціну такої дези....
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23.03.2023 21:03 Відповісти
Ну і скільки .? Наведи хоч один приклад !!
Ніяких повідомлень про звільнення Каховки не було , було лише про відхід кацапні . Але коли в тебе є своя голова на плечах , ти сліпо вірити цій інфі не станеш , ти подумаєш - та щось тут не , з якого б це дива кацапи відходили з одного з ключових міст Херсонщини .. Без бою , без загрози для себе , просто так , взяли і знялися ..! Залишивши ЗСУ - ГЕС і споруди водозабору кримського каналу .! Чи бувають такі подарунки в реальності . ?
А далі ти б перевірив достовірність цієї інформації з інших джерел , і зрозумів би остаточно що ця інфа не відповідає дійсності . Що можливо це свідоме іпсо , а можливо й дійсно - щось наплутати .. Але ніякої зради тут немає . ЗСУ в Каховку всеодно б , так сходу ніяк не потрапили б , якби й хотіли ( та ще й без наказу командування ) , бо міст зруйновано , а греблю можливо ще й заміновано . Волонтери тим більш . Так що це - звичайна деза , і не важливо , навмисна вона чи ні . Бо ніякої - ні шкоди , ні користі вона нам не несе . А у кацапні добряче " пригоріло " , тільки й всього .
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23.03.2023 21:52 Відповісти
Вас треба в ГШ. Бачите, розібрались з ситуацією. А в ГШ, де все повинно бути дуже виважено і достовірно, де працює багато аналітиків, Буданов, не змогли нормально обробити наявні дані. У мене вже тривога, якщо вони і наш контрнаступ будуть так готувати, обробляючи таким же чином інфу
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23.03.2023 22:04 Відповісти
там, де кловани.
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24.03.2023 08:38 Відповісти
Дожились, вже й генштаб користується ребусами єрмака, а мож арестовича прилаштували в генштаб до інформаційної групи. Непогано, звання, убд, від фронту далеко мож і дистанційно працює ?
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23.03.2023 20:26 Відповісти
И будут находиться, пока собачки и поросята не растащат…
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23.03.2023 20:28 Відповісти
Чудова іпсошка . Русню треба тримати в тонусі . Безперервно ..
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23.03.2023 20:29 Відповісти
так ця іпса спрацювала проти України - скоро й втрати рашистів у зведеннях від Генштабу осміюватимуться і все інше
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23.03.2023 20:33 Відповісти
Яким чином вона - спрацювала проти України ? Вона лише створила паніку на болотах , і все .. !
Не треба шукати зраду . там де її нема ..
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23.03.2023 20:38 Відповісти
це гірше ніж зрада - це тупість.

Зраду можна виявити, а тупість так і працюватиме
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23.03.2023 20:40 Відповісти
Тупість це - проклинати наш Генштаб за іспо ..
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23.03.2023 20:44 Відповісти
Не пойму, из каких вообще сведений могла появиться подобная новость? Как в ГШ можно что-то напутать в подобном вопросе?
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23.03.2023 20:32 Відповісти
оці всі повідомлення про вихід окупанта з Нової Каховки пішли в ЗМІ з твітеру д'єрмака...
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23.03.2023 20:33 Відповісти
Д'єрмак рулить. Напевне так задумано-вкинути ''качку'' щоб потім за її допомогою очорнити, та підірвати довіру.
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23.03.2023 20:41 Відповісти
Вот ето поворот...Навіть Геращенко повівся
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23.03.2023 20:41 Відповісти
Це як? В Генштабі самі не знають, які дані у них є? Виникає питання - як вони можуть управляти бойовими діями ? Залужний ! Ви там їб...сь чи всі скопом продались кацампам ? Жени всіх отих роз3,14здяїв нехай персонально штурмують Нову Каховку з автоматами в руках поки не відіб'ють.
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23.03.2023 20:44 Відповісти
То они видимо сбежали, что бы гундосика нашего в живую не слушать... А он уехал и они вернулись.
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23.03.2023 20:48 Відповісти
А Смілянський вже збирався там відділення "Укрпошти" відкривати..бо не злазить з "************" і вірить в ту пургу, що там несуть.
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23.03.2023 20:58 Відповісти
Данілов щойно також підтвердив, що інфа про вихід касапів з Нової Каховки - лажа
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23.03.2023 21:05 Відповісти
Якщо Зеля сподівається що вони самі вийдуть з України, то що вже говорити про їнших.
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23.03.2023 21:06 Відповісти
От х.йня яка, а у Юубі повно радості, що орки пішли з Каховки. Світани різні пустопоржню аналітику вже розмістили...
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23.03.2023 21:14 Відповісти
 
 