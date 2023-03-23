Окупанти досі знаходяться у Новій Каховці, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти досі знаходяться у Новій Каховці на Херсонщині.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних", - йдеться у повідомленні.

Ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку, запевнили в Генштабі ЗСУ.

Нагадуємо, в інформації Генштабу ЗСУ на 18:00 23.03.2023 повідомлялось, що підрозділи РФ, які були розміщені у Новій Каховці залишили місто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі підрозділи окупантів, які були розміщені в Новій Каховці, залишили місто, - Генштаб ЗСУ