Окупанти досі знаходяться у Новій Каховці, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти досі знаходяться у Новій Каховці на Херсонщині.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних", - йдеться у повідомленні.
Ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку, запевнили в Генштабі ЗСУ.
Нагадуємо, в інформації Генштабу ЗСУ на 18:00 23.03.2023 повідомлялось, що підрозділи РФ, які були розміщені у Новій Каховці залишили місто.
Топ коментарі
+19 Pan Kotskyi
показати весь коментар23.03.2023 20:20
+18 Дмитрий Авдеев #555735
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+12 Michael Corvin
показати весь коментар23.03.2023 20:21
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Це жесть....на вашій совісті журнашлюшки,
не одне людське життя....
Почалася дичина
Теперь стыдливо сделают вид, что ничего такого не было и обосранные и сами будут затроллены.
Как минимум банально по линии фронта и расположения Новой Каховки можно было предположить, что это крайне маловероятно, что там напутали или хрень выдали и потерпеть немного с объявлением перемоги.
Или хотя бы попытаться добыть уточнения от штаба.
Но если я напишу, что ГШ ещё больше обосрался, это вас успокоит или ещё больше разозлит?
Але цим стало очевидно, що "на інформації" в Генштабі - якась креатура д'єрмака...
Реально странная новость...
Сміхота ..
Український Генштаб не повинен виглядати кумедними дурнями
Дурнями вигляділи якраз кацапи , коли почали несамовите виття в соцмережах , мовляв , да шо ж такоє то , снова пєрєгрупіровка , шойгу да ти зає..л ,, і т.д.
Ніяких повідомлень про звільнення Каховки не було , було лише про відхід кацапні . Але коли в тебе є своя голова на плечах , ти сліпо вірити цій інфі не станеш , ти подумаєш - та щось тут не , з якого б це дива кацапи відходили з одного з ключових міст Херсонщини .. Без бою , без загрози для себе , просто так , взяли і знялися ..! Залишивши ЗСУ - ГЕС і споруди водозабору кримського каналу .! Чи бувають такі подарунки в реальності . ?
А далі ти б перевірив достовірність цієї інформації з інших джерел , і зрозумів би остаточно що ця інфа не відповідає дійсності . Що можливо це свідоме іпсо , а можливо й дійсно - щось наплутати .. Але ніякої зради тут немає . ЗСУ в Каховку всеодно б , так сходу ніяк не потрапили б , якби й хотіли ( та ще й без наказу командування ) , бо міст зруйновано , а греблю можливо ще й заміновано . Волонтери тим більш . Так що це - звичайна деза , і не важливо , навмисна вона чи ні . Бо ніякої - ні шкоди , ні користі вона нам не несе . А у кацапні добряче " пригоріло " , тільки й всього .
Не треба шукати зраду . там де її нема ..
Зраду можна виявити, а тупість так і працюватиме