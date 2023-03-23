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Новости Помощь Украине
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Зеленский: МиГи – это хорошо, но нам нужны современные самолеты

словаччина,міг

Украина благодарна Польше и Словакии за МИГи, однако ей нужны более современные самолеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского к лидерам ЕС.

Зеленский поблагодарил Словакию и Польшу. Он отметил, что сегодняшняя поставка весомо усилит защиту украинского неба.

Но потом он напомнил, что нет причин не предоставить Украине более современные модели: "Разве есть рациональная мотивация в затягивании в отношении современных самолетов? Современные танки уже в Украине, что сделала Россия в ответ?Мы все должны привыкнуть к тому, что государство-террорист блефует чаще, чем может пойти на эскалацию. Все зло против Украины и всей Европы, на которое Россия была способна, она уже делает.

Как сообщалось, переданные Словакией МИГ-29 уже в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские летчики не учатся на истребителях Mirage 2000, но проходят другую подготовку, - Минобороны Франции

Зеленский Владимир (20234) самолет (3588) помощь и поддержка (865)


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Топ комментарии
+52
Літаки - це добре, але нам потрібен ******** асфальт (С) Наполеон Боневтік
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23.03.2023 21:23
+36
А ще краще шашлики у травні...
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23.03.2023 21:22
+30
Чому воно це не казало перед війною? Під дурачка косить
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23.03.2023 21:22
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А ще краще шашлики у травні...
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23.03.2023 21:22 Ответить
Проси мовчки.
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23.03.2023 21:22 Ответить
надо не клячить или помимо дайте дайте ставить уже сегодня вопрос пока льготный период и ситуация и покупать Украине-- Лицензии на производство у нас самолетов Мираж 2000 или Грипин вертолетов бронетехники гаубиц танков Европы Израиля или Кореи Южной.. Лицензии на производство боеприпасов стрелкового оружия.. думать как и у кого делать корабли.. например нам нужно два вертолетоносца эсминцы транспортники десантные корабли класса Идзумо Япония.. есть у них класс поменьше.. искать альтернативы искать предложения работать УЖЕ НА ПОСЛЕВОЕННУЮ АРМИЮ УКРАИНЫ ТЕМ ПАЧЕ В СОСТАВЕ НАТО.. давать землю зарубежным компаниям вооружения на строительство у нас заводов производств техники и онного...
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23.03.2023 21:43 Ответить
в Україні величезний потенціал кораблебудування...людей нема...розуму нема в Турреччину вкладатись....
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23.03.2023 21:59 Ответить
просрали ВСЕ!!! І кораблебудування (Миколаїв), і літакобудування (Антонова), і ракетобудування (Дніпро Южмаш), і танкобудування (Харків, Малишева). Та ***** чого тільки в нас не було??? Робили ракети, танки, кораблі, літаки для всього світу, лишились у розбитого корита, навколішки як бомжі в неділю біля церкви просимо з протягнутою рукою, та ще і перебираємо поданим
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24.03.2023 10:01 Ответить
Так! І важливо розуміти що не в 2019, як дехто намагається представити. Хєр з Льонєй І, але Льоня ІІ ****** приклався добре до цієї справи. Ще й Янука випестував
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24.03.2023 12:26 Ответить
Чому воно це не казало перед війною? Під дурачка косить
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23.03.2023 21:22 Ответить
роль у нього така...
він хороший актор
чи Ви забули???
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23.03.2023 21:27 Ответить
Хороший?
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23.03.2023 21:29 Ответить
а що, поганий???
його дивилита слухали як мінімум 100 млн наших тватних людей
я не кажу за весь колишній ссср
він обібав 20 млн населення України
на разі ібе мозги всьому світу
коли треба, пускає сльзу.
їхдить на "передову"
він поганий актор?????
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23.03.2023 21:37 Ответить
Акторишка він ніякий, а подобався тільки тупому плєбсу для якого кривляння на сцені видається за акторску гру.
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23.03.2023 21:52 Ответить
тоді я тупий плєбс, бо він мені подобався як актор, як комік, як юморист
голосував я за пороха, тому що не бачив альтернативи
Ви, не тупі плєбси, вибрали моню???
питання
хто з нас тупіший???
лиш не треба співати про, я за нього не голосував, бо тепер, всі не голосували.... прихожу на роботу, всі 15 чоловік так кажуть
а в ті часи я, один, проти них всіх, казав що зе, це катастрофа,
вони ж казали, що лише за зе
а тепер, тупо мовчать, та віднєкуються
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23.03.2023 22:14 Ответить
здається, ви не тупий, а ось над художнім смаком треба попрацювати, і я впевнений у вас це вийде.
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23.03.2023 22:47 Ответить
Тогда обакосят,канадцы несколько раз предлагали нам F-18 так они на фиг никому не нужны были.
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23.03.2023 21:27 Ответить
..ще в 2014 році цей тупенький фейк розвінчаи. І посол України в Канаді спростував цю маячню...і командування Канадських ЗС. Але маячня як гуляла по головам..так і гуляє.
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23.03.2023 21:44 Ответить
впевнений що "косить"?
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23.03.2023 22:00 Ответить
перед війною Німеччина наприклад навіть про каски довго думала давати нам їх чи ні
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23.03.2023 22:22 Ответить
Воно цього не казало навіть під час війни. Адбе війна триває з 2014 року. Просто воно було впевнене, що війна триває, бо на ній наживається Порошенко. Правда, так само вважали в 73 відсотки цого виборців.
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24.03.2023 07:24 Ответить
Літаки - це добре, але нам потрібен ******** асфальт (С) Наполеон Боневтік
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23.03.2023 21:23 Ответить
На жаль це не анекдот, це реальні дії влади.Якщо ми будемо фінансувати армію та озброєння ми не зможемо робити "велике будівництво"
Що обрали наші керманичі всім відомо!
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23.03.2023 21:31 Ответить
Ні, треба було починаючи з 2019 року нічого не будувати і не ремонтувати, їздити дорогами з кратерами в пів метра глибиною. Запустити всі оборонні заводи щоб вони працювали у 3 зміни та змусити таких як ти працювати там не присідаючи без вихідних i я би подивився через скільки днів ти би почав волати про зраду
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23.03.2023 22:31 Ответить
А я згоден працювати без вихідних та їздити по ямах бо знав би чому так,а так з новим през та його урядами все зупинилося ніби і не було агресії ворога з 2014р.Ви взагалі уявляєте про що говорите?Як так, що б в воюючий країні бюджет будівництва доріг перевищив бюджет ОПК та ЗСУ...
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23.03.2023 23:00 Ответить
Ну є ж все у відкритому доступі - витрати на оборону по роках. Де вони зменшилися якщо вони навпаки були збільшені
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23.03.2023 23:08 Ответить
тут на цензорі була стаття ,тендери для ЗСУ саботувалися а гроші перенаправлялися на так зване "велике будівництво".
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23.03.2023 23:17 Ответить
а ясно при бубі більше на армію "давали" так дебілику? а те що в кінці року невикористані гроші випадково йшли на дороги то тобі пох,***** яке ж ти тупе...
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24.03.2023 02:58 Ответить
нах пішов дорогофіл,дороги твого божка буби ***** яка розлазитись почала практично одразу,і так можна було МЕНШЕ доріг будувати і вистачило б і на зброю.але у зедебілів тільки чорне і біле
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24.03.2023 02:56 Ответить
так по по факту то відсосав бубодрочер ***********,а за бидло в мами з татом своїх спитаєш нахрена вони долбоклюя виховали, який любить жерти гівно
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24.03.2023 03:44 Ответить
Може тоді не довелось би підривати відремонтовані мости і по свіжому асфальти не пішли б кацапські танки? Хоча при Пороху вистачало і на дороги і на Нептуни, може крали менше
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24.03.2023 06:53 Ответить
а військовим, до шашликів, потрібні богдани, стугни, корсари, нептуни, вільхи.......
а їм привезли яблука по 51 грн
добре що не за штуку
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23.03.2023 21:25 Ответить
Скілки ******** літаків можна було купити перед війною за гроші, закатані у асфальт? 🤔
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23.03.2023 21:25 Ответить
Зеля, як там ся має порноактриса фільмів для дорослих?
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23.03.2023 21:26 Ответить
Ну приймає як спереду так і з заду...
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23.03.2023 21:29 Ответить
Це сарказм????
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23.03.2023 21:39 Ответить
Доречі, міг би вибачитися перед країною за той свій квартальний висер.
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23.03.2023 21:46 Ответить
там за всё надо извиняться - все без исключения выпуски этого говна основаны на высмеивании других людей
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23.03.2023 22:07 Ответить
Вот это осмелел) То в очко заглядывал, то теперь ногами пинает и рассказывает, что Акела промахнулся)
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23.03.2023 21:29 Ответить
Тварина безпардона!
Хоч би спробувало не вимагати, а все ж таки, ну не знаю, придбати.

І скажіть хтось цьому клоун, що ми не здатні оперувати ********* літаками, бо замість розбудови інфраструктури воно закатувало гроші в асфальт.
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23.03.2023 21:31 Ответить
там Мелони базанула,крутая милфа.
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23.03.2023 21:32 Ответить
Зеля наче баба з казки про Золоту рибку - нічого сама не робить, тільки вимагає.
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23.03.2023 21:33 Ответить
А що, хороший асфальт вже раптом "не на часі"?
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23.03.2023 21:33 Ответить
В першу чергу треба подякувати за надані літаки ,адже нам допомагають і свої підприємства ВПК пробувати запустити.
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23.03.2023 21:34 Ответить
ось очільник якого призначив Зе керувати укроборонпромом до того він пробив облаштування КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" видно добре облаштував
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23.03.2023 23:08 Ответить
Японські депутати з власних зарплат скинулися та придбали для ЗСУ двадцять пікапів Toyota Hilux. Може, пан Зеленський крім постійних відосів з коментарями, що нам потрібно і хто що винен, разом зі своєю ЗЕкомандою теж підтримають таку ініціативу (тим паче, що вони у воєнний час не посоромилися суттєво підвищити собі зарплати)?
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23.03.2023 21:43 Ответить
Та ви шоо? Та вони швидше вдавляться!
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23.03.2023 21:51 Ответить
А краща подруга ленка? Їй треба якось харчуватись. Всяки там шоу по телебаченню на міліони. Колись ця вся допомога закінчиться. Дурнуватий нарід, котрий обрав волоцюгу, навіть про це і не думає. Така тяжка втома - треба шоу та відпочинок, а то раптово війна, а вони знесилені.
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23.03.2023 21:52 Ответить
Їх доля така ж як і Chevrolet Tahoe?
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23.03.2023 21:54 Ответить
Все може бути, адже невідомо також, де передані Південною Кореєєю пікапи SsangYong. Якщо безкарно крадуть вагонами, то вкрасти пікапи взагалі не проблема.
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23.03.2023 22:06 Ответить
А ті Toyota Hilux дійшли до ЗСУ, чи сталося так як Chevrolet Tahoe?
До речі, ніхто так і не знайшов де ті шевролє поділися.
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23.03.2023 21:58 Ответить
Мабуть, їх ще не привезли, але знаючи, як в нас все працює - то скільки саме отримають ЗСУ важко спрогнозувати (якщо взагалі отримають).
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23.03.2023 22:02 Ответить
Зеля, а де наші далекобійні ракети? Де розкрадені зеленою шоблою мільярди??
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23.03.2023 21:52 Ответить
Ще далеко, далеко - бо вони далекобійні.
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23.03.2023 21:54 Ответить
з далека летять,мабуть з альфа-центаври...
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24.03.2023 03:01 Ответить
Нам потрібен ******** президент, перш за все.
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23.03.2023 21:53 Ответить
Проси чогось більш реалістичне.
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23.03.2023 21:59 Ответить
За сьогодні ТРИ звертання про допомогу з пікапами, бусом, коптерами, ...
Вава, хто має займатися забезпеченням військових?
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23.03.2023 21:54 Ответить
А хтось казав, що воно - поганий актор. Подивіться, як гарно сидить на двох стільцях: з одного боку покриває держзраду і тотальну корупцію, а з іншого - вдає такий щирий патріотизм, аж ледве в груди себе не б'є. На словах - одне, в реальності - геть інше. А найстрашніше те, що "мудрому" наріду це лайно заходить. Це гундосе уйобіщє за гроші українців будувало дороги для кацапських танків, а довбойоби його за це в сраку цілують. Воно їх напередодні повномасштабного наступу кинуло напризволяще, але вкраїнчіки і це проковтнули. Воно обліпило себе ригами, гебнею і недолугими кумами-сватами, а малоросліки все одно у захваті. Воно не придбало для армії ні-ху-я, але "поганий" при цьому Порошенко, який "піаріцца" на допомозі ЗСУ. Так, і досі єдина людина, від якої коробить малороснявих довбойобів - це Порошенко. З олігархічних каналів їм так щедро срали у голови з 2015-го, що те гівно вже, мабуть, не вичерпаєш.
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23.03.2023 21:54 Ответить
Скоро мудрому народу зроблять 5,5 грн за кВт/год. Ото лайно почне виходити!
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23.03.2023 21:58 Ответить
Губу закатай. Сейчас действует программа утилизации советского вооружения.

А значит своё современное оружие никто сюда не собирается отправлять, чтоб не портить его имидж на оружейных рынках, когда оно будет уничтожаться.

Так что зачем новое оружие, когда можно т-55 подсобирать.
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23.03.2023 21:58 Ответить
Щось хайп Рєзнікова на літаках раптом зник.Може вже на носовичку вишиті не літаки,а цибуля,яйця і яблука?
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23.03.2023 22:08 Ответить
Голова НАБУ - це добре. Але не людинка Єрмака.
Україна - це добре. Але не ЗЄ.
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24.03.2023 06:12 Ответить
ЗЕлений ПОЦ знищив українське озброєння щоб клянчити чуже, наше озброєння: Стугна,Нептун,Богдана,Вільха і т.інше краще за західне.
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24.03.2023 06:58 Ответить
Оказывается как все просто))Все свое можно просырать,а потом глазки строишь и говоришь просто ,дайте!!!)А все это другим с неба упало или как?Все что отдают то надо самим потом компенсировать,а ситуация при этом кризисе у всех не простая,люди не довольные растущими ценами и уменьшающими своими доходами.Так что с деньгами у всех напряг:
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24.03.2023 07:00 Ответить
 
 