Зеленский: МиГи – это хорошо, но нам нужны современные самолеты

Украина благодарна Польше и Словакии за МИГи, однако ей нужны более современные самолеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского к лидерам ЕС.

Зеленский поблагодарил Словакию и Польшу. Он отметил, что сегодняшняя поставка весомо усилит защиту украинского неба.

Но потом он напомнил, что нет причин не предоставить Украине более современные модели: "Разве есть рациональная мотивация в затягивании в отношении современных самолетов? Современные танки уже в Украине, что сделала Россия в ответ?Мы все должны привыкнуть к тому, что государство-террорист блефует чаще, чем может пойти на эскалацию. Все зло против Украины и всей Европы, на которое Россия была способна, она уже делает.

Как сообщалось, переданные Словакией МИГ-29 уже в Украине.

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