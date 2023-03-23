Зеленский: МиГи – это хорошо, но нам нужны современные самолеты
Украина благодарна Польше и Словакии за МИГи, однако ей нужны более современные самолеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского к лидерам ЕС.
Зеленский поблагодарил Словакию и Польшу. Он отметил, что сегодняшняя поставка весомо усилит защиту украинского неба.
Но потом он напомнил, что нет причин не предоставить Украине более современные модели: "Разве есть рациональная мотивация в затягивании в отношении современных самолетов? Современные танки уже в Украине, что сделала Россия в ответ?Мы все должны привыкнуть к тому, что государство-террорист блефует чаще, чем может пойти на эскалацию. Все зло против Украины и всей Европы, на которое Россия была способна, она уже делает.
Как сообщалось, переданные Словакией МИГ-29 уже в Украине.
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він хороший актор
чи Ви забули???
його дивилита слухали як мінімум 100 млн наших тватних людей
я не кажу за весь колишній ссср
він обібав 20 млн населення України
на разі ібе мозги всьому світу
коли треба, пускає сльзу.
їхдить на "передову"
він поганий актор?????
голосував я за пороха, тому що не бачив альтернативи
Ви, не тупі плєбси, вибрали моню???
питання
хто з нас тупіший???
лиш не треба співати про, я за нього не голосував, бо тепер, всі не голосували.... прихожу на роботу, всі 15 чоловік так кажуть
а в ті часи я, один, проти них всіх, казав що зе, це катастрофа,
вони ж казали, що лише за зе
а тепер, тупо мовчать, та віднєкуються
Що обрали наші керманичі всім відомо!
а їм привезли яблука по 51 грн
добре що не за штуку
Хоч би спробувало не вимагати, а все ж таки, ну не знаю, придбати.
І скажіть хтось цьому клоун, що ми не здатні оперувати ********* літаками, бо замість розбудови інфраструктури воно закатувало гроші в асфальт.
До речі, ніхто так і не знайшов де ті шевролє поділися.
Вава, хто має займатися забезпеченням військових?
А значит своё современное оружие никто сюда не собирается отправлять, чтоб не портить его имидж на оружейных рынках, когда оно будет уничтожаться.
Так что зачем новое оружие, когда можно т-55 подсобирать.
Україна - це добре. Але не ЗЄ.