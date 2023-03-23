Зеленський: МІГи - це добре, але нам потрібні сучасні літаки
Україна вдячна Польщі та Словаччині за МІГи, проте їй потрібні сучасніші літаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського до лідерів ЄС.
Зеленський подякував Словаччині та Польщі. Він зауважив, що сьогоднішня поставка вагомо посилить захист українського неба.
Але потім він нагадав, що немає причин не надати Україні сучасніші моделі: "Хіба є раціональна мотивація у затягуванні щодо сучасних літаків? Згадаєте скільки російського залякування було, коли йшлося про передачу Leopard інших сучасних танків, ніж ті, що були раніше у наших воїнів. Сучасніші танки вже в Україні, то що зробила Росія у відповідь? Ми усі маємо звикнути до того що держава-терорист блефує частіше ніж може піти на ескалацію. Все зло проти України та всієї Європи, на яке Росія була здатна, вона вже робить".
Як повідомлялося, передані Словаччиною МІГ-29 вже в Україні.
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він хороший актор
чи Ви забули???
його дивилита слухали як мінімум 100 млн наших тватних людей
я не кажу за весь колишній ссср
він обібав 20 млн населення України
на разі ібе мозги всьому світу
коли треба, пускає сльзу.
їхдить на "передову"
він поганий актор?????
голосував я за пороха, тому що не бачив альтернативи
Ви, не тупі плєбси, вибрали моню???
питання
хто з нас тупіший???
лиш не треба співати про, я за нього не голосував, бо тепер, всі не голосували.... прихожу на роботу, всі 15 чоловік так кажуть
а в ті часи я, один, проти них всіх, казав що зе, це катастрофа,
вони ж казали, що лише за зе
а тепер, тупо мовчать, та віднєкуються
Що обрали наші керманичі всім відомо!
а їм привезли яблука по 51 грн
добре що не за штуку
Хоч би спробувало не вимагати, а все ж таки, ну не знаю, придбати.
І скажіть хтось цьому клоун, що ми не здатні оперувати ********* літаками, бо замість розбудови інфраструктури воно закатувало гроші в асфальт.
До речі, ніхто так і не знайшов де ті шевролє поділися.
Вава, хто має займатися забезпеченням військових?
А значит своё современное оружие никто сюда не собирается отправлять, чтоб не портить его имидж на оружейных рынках, когда оно будет уничтожаться.
Так что зачем новое оружие, когда можно т-55 подсобирать.
Україна - це добре. Але не ЗЄ.