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Зеленський: МІГи - це добре, але нам потрібні сучасні літаки

словаччина,міг

Україна вдячна Польщі та Словаччині за МІГи, проте їй потрібні сучасніші літаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського до лідерів ЄС.

Зеленський подякував Словаччині та Польщі. Він зауважив, що сьогоднішня поставка вагомо посилить захист українського неба.

Але потім він нагадав, що немає причин не надати Україні сучасніші моделі: "Хіба є раціональна мотивація у затягуванні щодо сучасних літаків? Згадаєте скільки російського залякування було, коли йшлося про передачу Leopard інших сучасних танків, ніж ті, що були раніше у наших воїнів. Сучасніші танки вже в Україні, то що зробила Росія у відповідь? Ми усі маємо звикнути до того що держава-терорист блефує частіше ніж може піти на ескалацію. Все зло проти України та всієї Європи, на яке Росія була здатна, вона вже робить".

Як повідомлялося, передані Словаччиною МІГ-29 вже в Україні. 

Також читайте: Говорити про винищувачі Hornet для України поки зарано, - міністр оборони  Фінляндії Кайкконен

Зеленський Володимир (23790) літак (2900) допомога і підтримка (1160)


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Топ коментарі
+52
Літаки - це добре, але нам потрібен ******** асфальт (С) Наполеон Боневтік
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23.03.2023 21:23
+36
А ще краще шашлики у травні...
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23.03.2023 21:22
+30
Чому воно це не казало перед війною? Під дурачка косить
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23.03.2023 21:22
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А ще краще шашлики у травні...
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23.03.2023 21:22 Відповісти
Проси мовчки.
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23.03.2023 21:22 Відповісти
надо не клячить или помимо дайте дайте ставить уже сегодня вопрос пока льготный период и ситуация и покупать Украине-- Лицензии на производство у нас самолетов Мираж 2000 или Грипин вертолетов бронетехники гаубиц танков Европы Израиля или Кореи Южной.. Лицензии на производство боеприпасов стрелкового оружия.. думать как и у кого делать корабли.. например нам нужно два вертолетоносца эсминцы транспортники десантные корабли класса Идзумо Япония.. есть у них класс поменьше.. искать альтернативы искать предложения работать УЖЕ НА ПОСЛЕВОЕННУЮ АРМИЮ УКРАИНЫ ТЕМ ПАЧЕ В СОСТАВЕ НАТО.. давать землю зарубежным компаниям вооружения на строительство у нас заводов производств техники и онного...
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23.03.2023 21:43 Відповісти
в Україні величезний потенціал кораблебудування...людей нема...розуму нема в Турреччину вкладатись....
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23.03.2023 21:59 Відповісти
просрали ВСЕ!!! І кораблебудування (Миколаїв), і літакобудування (Антонова), і ракетобудування (Дніпро Южмаш), і танкобудування (Харків, Малишева). Та ***** чого тільки в нас не було??? Робили ракети, танки, кораблі, літаки для всього світу, лишились у розбитого корита, навколішки як бомжі в неділю біля церкви просимо з протягнутою рукою, та ще і перебираємо поданим
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24.03.2023 10:01 Відповісти
Так! І важливо розуміти що не в 2019, як дехто намагається представити. Хєр з Льонєй І, але Льоня ІІ ****** приклався добре до цієї справи. Ще й Янука випестував
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24.03.2023 12:26 Відповісти
Чому воно це не казало перед війною? Під дурачка косить
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23.03.2023 21:22 Відповісти
роль у нього така...
він хороший актор
чи Ви забули???
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23.03.2023 21:27 Відповісти
Хороший?
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23.03.2023 21:29 Відповісти
а що, поганий???
його дивилита слухали як мінімум 100 млн наших тватних людей
я не кажу за весь колишній ссср
він обібав 20 млн населення України
на разі ібе мозги всьому світу
коли треба, пускає сльзу.
їхдить на "передову"
він поганий актор?????
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23.03.2023 21:37 Відповісти
Акторишка він ніякий, а подобався тільки тупому плєбсу для якого кривляння на сцені видається за акторску гру.
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23.03.2023 21:52 Відповісти
тоді я тупий плєбс, бо він мені подобався як актор, як комік, як юморист
голосував я за пороха, тому що не бачив альтернативи
Ви, не тупі плєбси, вибрали моню???
питання
хто з нас тупіший???
лиш не треба співати про, я за нього не голосував, бо тепер, всі не голосували.... прихожу на роботу, всі 15 чоловік так кажуть
а в ті часи я, один, проти них всіх, казав що зе, це катастрофа,
вони ж казали, що лише за зе
а тепер, тупо мовчать, та віднєкуються
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23.03.2023 22:14 Відповісти
здається, ви не тупий, а ось над художнім смаком треба попрацювати, і я впевнений у вас це вийде.
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23.03.2023 22:47 Відповісти
Тогда обакосят,канадцы несколько раз предлагали нам F-18 так они на фиг никому не нужны были.
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23.03.2023 21:27 Відповісти
..ще в 2014 році цей тупенький фейк розвінчаи. І посол України в Канаді спростував цю маячню...і командування Канадських ЗС. Але маячня як гуляла по головам..так і гуляє.
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23.03.2023 21:44 Відповісти
впевнений що "косить"?
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23.03.2023 22:00 Відповісти
перед війною Німеччина наприклад навіть про каски довго думала давати нам їх чи ні
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23.03.2023 22:22 Відповісти
Воно цього не казало навіть під час війни. Адбе війна триває з 2014 року. Просто воно було впевнене, що війна триває, бо на ній наживається Порошенко. Правда, так само вважали в 73 відсотки цого виборців.
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24.03.2023 07:24 Відповісти
Літаки - це добре, але нам потрібен ******** асфальт (С) Наполеон Боневтік
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23.03.2023 21:23 Відповісти
На жаль це не анекдот, це реальні дії влади.Якщо ми будемо фінансувати армію та озброєння ми не зможемо робити "велике будівництво"
Що обрали наші керманичі всім відомо!
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23.03.2023 21:31 Відповісти
Ні, треба було починаючи з 2019 року нічого не будувати і не ремонтувати, їздити дорогами з кратерами в пів метра глибиною. Запустити всі оборонні заводи щоб вони працювали у 3 зміни та змусити таких як ти працювати там не присідаючи без вихідних i я би подивився через скільки днів ти би почав волати про зраду
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23.03.2023 22:31 Відповісти
А я згоден працювати без вихідних та їздити по ямах бо знав би чому так,а так з новим през та його урядами все зупинилося ніби і не було агресії ворога з 2014р.Ви взагалі уявляєте про що говорите?Як так, що б в воюючий країні бюджет будівництва доріг перевищив бюджет ОПК та ЗСУ...
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23.03.2023 23:00 Відповісти
Ну є ж все у відкритому доступі - витрати на оборону по роках. Де вони зменшилися якщо вони навпаки були збільшені
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23.03.2023 23:08 Відповісти
тут на цензорі була стаття ,тендери для ЗСУ саботувалися а гроші перенаправлялися на так зване "велике будівництво".
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23.03.2023 23:17 Відповісти
а ясно при бубі більше на армію "давали" так дебілику? а те що в кінці року невикористані гроші випадково йшли на дороги то тобі пох,***** яке ж ти тупе...
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24.03.2023 02:58 Відповісти
нах пішов дорогофіл,дороги твого божка буби ***** яка розлазитись почала практично одразу,і так можна було МЕНШЕ доріг будувати і вистачило б і на зброю.але у зедебілів тільки чорне і біле
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24.03.2023 02:56 Відповісти
так по по факту то відсосав бубодрочер ***********,а за бидло в мами з татом своїх спитаєш нахрена вони долбоклюя виховали, який любить жерти гівно
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24.03.2023 03:44 Відповісти
Може тоді не довелось би підривати відремонтовані мости і по свіжому асфальти не пішли б кацапські танки? Хоча при Пороху вистачало і на дороги і на Нептуни, може крали менше
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24.03.2023 06:53 Відповісти
а військовим, до шашликів, потрібні богдани, стугни, корсари, нептуни, вільхи.......
а їм привезли яблука по 51 грн
добре що не за штуку
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23.03.2023 21:25 Відповісти
Скілки ******** літаків можна було купити перед війною за гроші, закатані у асфальт? 🤔
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23.03.2023 21:25 Відповісти
Зеля, як там ся має порноактриса фільмів для дорослих?
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23.03.2023 21:26 Відповісти
Ну приймає як спереду так і з заду...
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23.03.2023 21:29 Відповісти
Це сарказм????
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23.03.2023 21:39 Відповісти
Доречі, міг би вибачитися перед країною за той свій квартальний висер.
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23.03.2023 21:46 Відповісти
там за всё надо извиняться - все без исключения выпуски этого говна основаны на высмеивании других людей
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23.03.2023 22:07 Відповісти
Вот это осмелел) То в очко заглядывал, то теперь ногами пинает и рассказывает, что Акела промахнулся)
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23.03.2023 21:29 Відповісти
Тварина безпардона!
Хоч би спробувало не вимагати, а все ж таки, ну не знаю, придбати.

І скажіть хтось цьому клоун, що ми не здатні оперувати ********* літаками, бо замість розбудови інфраструктури воно закатувало гроші в асфальт.
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23.03.2023 21:31 Відповісти
там Мелони базанула,крутая милфа.
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23.03.2023 21:32 Відповісти
Зеля наче баба з казки про Золоту рибку - нічого сама не робить, тільки вимагає.
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23.03.2023 21:33 Відповісти
А що, хороший асфальт вже раптом "не на часі"?
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23.03.2023 21:33 Відповісти
В першу чергу треба подякувати за надані літаки ,адже нам допомагають і свої підприємства ВПК пробувати запустити.
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23.03.2023 21:34 Відповісти
ось очільник якого призначив Зе керувати укроборонпромом до того він пробив облаштування КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" видно добре облаштував
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23.03.2023 23:08 Відповісти
Японські депутати з власних зарплат скинулися та придбали для ЗСУ двадцять пікапів Toyota Hilux. Може, пан Зеленський крім постійних відосів з коментарями, що нам потрібно і хто що винен, разом зі своєю ЗЕкомандою теж підтримають таку ініціативу (тим паче, що вони у воєнний час не посоромилися суттєво підвищити собі зарплати)?
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23.03.2023 21:43 Відповісти
Та ви шоо? Та вони швидше вдавляться!
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23.03.2023 21:51 Відповісти
А краща подруга ленка? Їй треба якось харчуватись. Всяки там шоу по телебаченню на міліони. Колись ця вся допомога закінчиться. Дурнуватий нарід, котрий обрав волоцюгу, навіть про це і не думає. Така тяжка втома - треба шоу та відпочинок, а то раптово війна, а вони знесилені.
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23.03.2023 21:52 Відповісти
Їх доля така ж як і Chevrolet Tahoe?
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23.03.2023 21:54 Відповісти
Все може бути, адже невідомо також, де передані Південною Кореєєю пікапи SsangYong. Якщо безкарно крадуть вагонами, то вкрасти пікапи взагалі не проблема.
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23.03.2023 22:06 Відповісти
А ті Toyota Hilux дійшли до ЗСУ, чи сталося так як Chevrolet Tahoe?
До речі, ніхто так і не знайшов де ті шевролє поділися.
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23.03.2023 21:58 Відповісти
Мабуть, їх ще не привезли, але знаючи, як в нас все працює - то скільки саме отримають ЗСУ важко спрогнозувати (якщо взагалі отримають).
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23.03.2023 22:02 Відповісти
Зеля, а де наші далекобійні ракети? Де розкрадені зеленою шоблою мільярди??
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23.03.2023 21:52 Відповісти
Ще далеко, далеко - бо вони далекобійні.
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23.03.2023 21:54 Відповісти
з далека летять,мабуть з альфа-центаври...
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24.03.2023 03:01 Відповісти
Нам потрібен ******** президент, перш за все.
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23.03.2023 21:53 Відповісти
Проси чогось більш реалістичне.
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23.03.2023 21:59 Відповісти
За сьогодні ТРИ звертання про допомогу з пікапами, бусом, коптерами, ...
Вава, хто має займатися забезпеченням військових?
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23.03.2023 21:54 Відповісти
А хтось казав, що воно - поганий актор. Подивіться, як гарно сидить на двох стільцях: з одного боку покриває держзраду і тотальну корупцію, а з іншого - вдає такий щирий патріотизм, аж ледве в груди себе не б'є. На словах - одне, в реальності - геть інше. А найстрашніше те, що "мудрому" наріду це лайно заходить. Це гундосе уйобіщє за гроші українців будувало дороги для кацапських танків, а довбойоби його за це в сраку цілують. Воно їх напередодні повномасштабного наступу кинуло напризволяще, але вкраїнчіки і це проковтнули. Воно обліпило себе ригами, гебнею і недолугими кумами-сватами, а малоросліки все одно у захваті. Воно не придбало для армії ні-ху-я, але "поганий" при цьому Порошенко, який "піаріцца" на допомозі ЗСУ. Так, і досі єдина людина, від якої коробить малороснявих довбойобів - це Порошенко. З олігархічних каналів їм так щедро срали у голови з 2015-го, що те гівно вже, мабуть, не вичерпаєш.
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23.03.2023 21:54 Відповісти
Скоро мудрому народу зроблять 5,5 грн за кВт/год. Ото лайно почне виходити!
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23.03.2023 21:58 Відповісти
Губу закатай. Сейчас действует программа утилизации советского вооружения.

А значит своё современное оружие никто сюда не собирается отправлять, чтоб не портить его имидж на оружейных рынках, когда оно будет уничтожаться.

Так что зачем новое оружие, когда можно т-55 подсобирать.
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23.03.2023 21:58 Відповісти
Щось хайп Рєзнікова на літаках раптом зник.Може вже на носовичку вишиті не літаки,а цибуля,яйця і яблука?
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23.03.2023 22:08 Відповісти
Голова НАБУ - це добре. Але не людинка Єрмака.
Україна - це добре. Але не ЗЄ.
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24.03.2023 06:12 Відповісти
ЗЕлений ПОЦ знищив українське озброєння щоб клянчити чуже, наше озброєння: Стугна,Нептун,Богдана,Вільха і т.інше краще за західне.
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24.03.2023 06:58 Відповісти
Оказывается как все просто))Все свое можно просырать,а потом глазки строишь и говоришь просто ,дайте!!!)А все это другим с неба упало или как?Все что отдают то надо самим потом компенсировать,а ситуация при этом кризисе у всех не простая,люди не довольные растущими ценами и уменьшающими своими доходами.Так что с деньгами у всех напряг:
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24.03.2023 07:00 Відповісти
 
 