Зеленський: МІГи - це добре, але нам потрібні сучасні літаки

Україна вдячна Польщі та Словаччині за МІГи, проте їй потрібні сучасніші літаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського до лідерів ЄС.

Зеленський подякував Словаччині та Польщі. Він зауважив, що сьогоднішня поставка вагомо посилить захист українського неба.

Але потім він нагадав, що немає причин не надати Україні сучасніші моделі: "Хіба є раціональна мотивація у затягуванні щодо сучасних літаків? Згадаєте скільки російського залякування було, коли йшлося про передачу Leopard інших сучасних танків, ніж ті, що були раніше у наших воїнів. Сучасніші танки вже в Україні, то що зробила Росія у відповідь? Ми усі маємо звикнути до того що держава-терорист блефує частіше ніж може піти на ескалацію. Все зло проти України та всієї Європи, на яке Росія була здатна, вона вже робить".

Як повідомлялося, передані Словаччиною МІГ-29 вже в Україні.

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