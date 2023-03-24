Мобильным средствам ПВО труднее сбивать цели ночью, - Воздушные силы

Работа мобильных огневых групп ПВО ночью усложняется, поскольку им труднее заметить цель, не имея радаров для ее обнаружения.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, мобильные огневые группы начали работать давно и эффективны они более днем, чем ночью.

"Ночью мобильным огневым группам трудно обнаруживать визуально воздушные цели. Поэтому воздушные цели ночью сбиваются средствами, которые имеют радиолокационную привязку к цели. То есть имеют радары, которые обнаруживают ее и уничтожают", - объясняет Игнат.

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Речь идет, например, о зенитных ракетных комплексах, истребительной авиации и т.д.

"Мобильные огневые группы вооружены и зенитными пушками и многокалиберными пулеметами, ПЗРК, но надо цель видеть. Ночью эта работа усложняется. Да, есть прожекторы и определенные средства для выявления целей. Однако не все так просто и дальность поражения вышеупомянутого вооружения достаточно не достаточно. Это и усложняет работу мобильных ПВО ночью и в условиях плохой видимости", - рассказал Игнат.