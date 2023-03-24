Мобильным средствам ПВО труднее сбивать цели ночью, - Воздушные силы
Работа мобильных огневых групп ПВО ночью усложняется, поскольку им труднее заметить цель, не имея радаров для ее обнаружения.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, мобильные огневые группы начали работать давно и эффективны они более днем, чем ночью.
"Ночью мобильным огневым группам трудно обнаруживать визуально воздушные цели. Поэтому воздушные цели ночью сбиваются средствами, которые имеют радиолокационную привязку к цели. То есть имеют радары, которые обнаруживают ее и уничтожают", - объясняет Игнат.
Речь идет, например, о зенитных ракетных комплексах, истребительной авиации и т.д.
"Мобильные огневые группы вооружены и зенитными пушками и многокалиберными пулеметами, ПЗРК, но надо цель видеть. Ночью эта работа усложняется. Да, есть прожекторы и определенные средства для выявления целей. Однако не все так просто и дальность поражения вышеупомянутого вооружения достаточно не достаточно. Это и усложняет работу мобильных ПВО ночью и в условиях плохой видимости", - рассказал Игнат.
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ППО ЗСУ лише частково може нищити ці літаючі "мопеди", витрачати на це десятки і сотні дорогих ракет.
Чи є можливим знешкодження цієї ірано-китайської напасті іншими, більш ефективними і дешевшими способами?
Як вбачається, один з таких способів теоретично можливий, проте його практичне застосування наразі під питанням.
Так, колись давно в лабораторії одного НДІ ми з колегами проводили досить таки цікавий експеримент: направленим імпульсом електромагнітного поля (ЕМІ) змінювали напрямок орієнтації доменів мікрочіпів довгострокової пам'яті на протилежний. Це призводило до зчитування процессором бітів інформації, до прикладу, не як "10101", а навпаки - "01010".
Як відомо, рашистські дрони-камікадзе летять на ціль за заданими навігаційними координатами існуючих цифрових карт, які при підготовці до старту заносяться у пам'ять бортового комп'ютера.
При цьому, небезпека від цих дронів чатує не лише для наземних стаціонарних об'єктів, а навіть для літаків-винищувачів ППО, якщо вони намагаються збити цей БПЛА не ракетами повітря-повітря, а зі своїх штатних авіаційних 30мм гармат, адже прицільна дальність гармати Ш-30-1 по повітряній цілі - до 800 метрів, а радіус розльоту уламків від вибуху 40 кг бойової частини дрону - 1500 метрів, що не залишає шансів для пілота відвернути літак від хмари уламків (втрата літака МІГ-29 біля Вінниці в гпудні минулого року - тому підтвердження).
Через це, цікавою видається ідея спорядити наші МІГи ще одними гарматами, але іншими - електромагнітними, коли пролітаючи над дроном-камікадзе, літак генерує потужний ЕМІ, що призводить до переорієнтації чіпових доменів, як було зазначено вище.
В результаті дрон, що летів до цілі за координатами, наприклад, Києва - округлено 50.4 - 30.4, тобто за двійковим обчисленням по-бітно: 110010 - 11110, після удару ЕМІ полетить у напрямку селища Яга в Буркіна Фасо (Африка) з координатами 13.1 - 0.9 або 001101- 00001.
Інші приклади перенаправлення ворожих крилатих ракет і дронів з України в Африку таким же методом:
Харків - Ум Кадада, Судан;
Одеса - Бурем, Малі;
Запоріжжя - Совдарі, Судан;
Львів - Мараді, Нігер...
з якої відстані Ви переорієнтовували домени ? (до речі, пам'ять на магнітних доменах вже декілька десятків років не використовується)
а для того щоб пошкодити електроніку дрона ЕМІ потрібна потужність як у атомної бомби
на заході є розробки в яких дрон вражають променем лазера але не ЕМІ