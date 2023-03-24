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Новости Война
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Мобильным средствам ПВО труднее сбивать цели ночью, - Воздушные силы

війна,ппо

Работа мобильных огневых групп ПВО ночью усложняется, поскольку им труднее заметить цель, не имея радаров для ее обнаружения.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, мобильные огневые группы начали работать давно и эффективны они более днем, чем ночью.

"Ночью мобильным огневым группам трудно обнаруживать визуально воздушные цели. Поэтому воздушные цели ночью сбиваются средствами, которые имеют радиолокационную привязку к цели. То есть имеют радары, которые обнаруживают ее и уничтожают", - объясняет Игнат.

Смотрите также: Бойцы ПВО уничтожают воздушную цель. ВИДЕО

Речь идет, например, о зенитных ракетных комплексах, истребительной авиации и т.д.

"Мобильные огневые группы вооружены и зенитными пушками и многокалиберными пулеметами, ПЗРК, но надо цель видеть. Ночью эта работа усложняется. Да, есть прожекторы и определенные средства для выявления целей. Однако не все так просто и дальность поражения вышеупомянутого вооружения достаточно не достаточно. Это и усложняет работу мобильных ПВО ночью и в условиях плохой видимости", - рассказал Игнат.

Автор: 

обстрел (27071) ПВО (2739) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+8
А ворог читає таку інформацію?
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24.03.2023 09:14
+8
Ворог і так це знає.
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24.03.2023 09:31
+6
А для кого ж це написали ???
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24.03.2023 09:26
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А ворог читає таку інформацію?
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24.03.2023 09:14 Ответить
А для кого ж це написали ???
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24.03.2023 09:26 Ответить
Це прохання не атакувати вночі, чи звіт ворогу про влучання?
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24.03.2023 09:30 Ответить
Правильно, якраз тепер вночі будуть масовані обстріли. Молодці.
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24.03.2023 09:27 Ответить
Дрони и так вночі атакуют майже завжди, а проти пакет працюют працюють радари, зоча останні ракетні атаки також були у ночі.
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24.03.2023 09:55 Ответить
Наразі є стаття від розробників дронів, як відслідити їх уночі. Так що Ігнат на марафоні може просто говорити.....
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24.03.2023 10:02 Ответить
Ворог і так це знає.
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24.03.2023 09:31 Ответить
Зараз вже точно знає
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24.03.2023 21:51 Ответить
Так це очевидно, тому вони и пускають шлюхеды вночі.
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24.03.2023 09:52 Ответить
не будуть тепер кацапи пускати свої шахеди вдень, це ж очевидно, якщо вони намацали наші слабкі ланки - тепер тільки вночі..., не розумію, чому б нам не скористатися такою можливістю, кацапи точно не зможуть поставити ппо біля кожного заводу...
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24.03.2023 09:16 Ответить
А є чим скористатися такою можливістю?
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24.03.2023 11:01 Ответить
На жаль це правда. Прожекторів на джипах нема.
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24.03.2023 09:24 Ответить
А чому немае прожекторив?Все через одне місце.А люди страждають через дебілізм влади.
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24.03.2023 09:26 Ответить
джип не підніме прожектор необхідної потужності
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24.03.2023 09:40 Ответить
То хай його на причіпи возитимуть
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24.03.2023 17:14 Ответить
Все ж таки найкраще ППО це - удари по Масквабаду.
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24.03.2023 09:26 Ответить
"Багатокаліберні кулемети" ...
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24.03.2023 09:33 Ответить
Студент за пиріжок на дистанції краще не напише, вибачте
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24.03.2023 09:51 Ответить
Рашисти стали атакувати по ночах слабо захищені ППО українські міста дронами Шахед-136/херань-2, щаподіюючи значної шкоди цивільним об'єктам та вбиваючи мирних громадян у хх будинках і квартирах.
ППО ЗСУ лише частково може нищити ці літаючі "мопеди", витрачати на це десятки і сотні дорогих ракет.
Чи є можливим знешкодження цієї ірано-китайської напасті іншими, більш ефективними і дешевшими способами?
Як вбачається, один з таких способів теоретично можливий, проте його практичне застосування наразі під питанням.
Так, колись давно в лабораторії одного НДІ ми з колегами проводили досить таки цікавий експеримент: направленим імпульсом електромагнітного поля (ЕМІ) змінювали напрямок орієнтації доменів мікрочіпів довгострокової пам'яті на протилежний. Це призводило до зчитування процессором бітів інформації, до прикладу, не як "10101", а навпаки - "01010".
Як відомо, рашистські дрони-камікадзе летять на ціль за заданими навігаційними координатами існуючих цифрових карт, які при підготовці до старту заносяться у пам'ять бортового комп'ютера.
При цьому, небезпека від цих дронів чатує не лише для наземних стаціонарних об'єктів, а навіть для літаків-винищувачів ППО, якщо вони намагаються збити цей БПЛА не ракетами повітря-повітря, а зі своїх штатних авіаційних 30мм гармат, адже прицільна дальність гармати Ш-30-1 по повітряній цілі - до 800 метрів, а радіус розльоту уламків від вибуху 40 кг бойової частини дрону - 1500 метрів, що не залишає шансів для пілота відвернути літак від хмари уламків (втрата літака МІГ-29 біля Вінниці в гпудні минулого року - тому підтвердження).
Через це, цікавою видається ідея спорядити наші МІГи ще одними гарматами, але іншими - електромагнітними, коли пролітаючи над дроном-камікадзе, літак генерує потужний ЕМІ, що призводить до переорієнтації чіпових доменів, як було зазначено вище.
В результаті дрон, що летів до цілі за координатами, наприклад, Києва - округлено 50.4 - 30.4, тобто за двійковим обчисленням по-бітно: 110010 - 11110, після удару ЕМІ полетить у напрямку селища Яга в Буркіна Фасо (Африка) з координатами 13.1 - 0.9 або 001101- 00001.
Інші приклади перенаправлення ворожих крилатих ракет і дронів з України в Африку таким же методом:
Харків - Ум Кадада, Судан;
Одеса - Бурем, Малі;
Запоріжжя - Совдарі, Судан;
Львів - Мараді, Нігер...
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24.03.2023 09:39 Ответить
змішали все докупи, окремо коментувати не буду

з якої відстані Ви переорієнтовували домени ? (до речі, пам'ять на магнітних доменах вже декілька десятків років не використовується)

а для того щоб пошкодити електроніку дрона ЕМІ потрібна потужність як у атомної бомби
на заході є розробки в яких дрон вражають променем лазера але не ЕМІ
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24.03.2023 09:49 Ответить
Таки влада у нас дебілкувата.
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24.03.2023 09:41 Ответить
це компенсується геніальністю населення
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24.03.2023 09:50 Ответить
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24.03.2023 09:52 Ответить
...яке обирає цю владу.
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24.03.2023 11:31 Ответить
у підсумку виходить "геніальна дебільність".
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24.03.2023 12:02 Ответить
У нас на державному утриманні (за кошти народу) є дуже величезна академія наук, різні ніі які за 9 років війни могли б хоч вичавити з себе теоретичні основи виявлення низьковисотних об'єктів на фоні різних поверхонь. Їхні досягнення це схеми оренди нерухомості та землі. Джавеліни і Петріоти хіба розробила академія наук США ?
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24.03.2023 09:49 Ответить
Усе що сказано на марафонах залишається на марафонах. Не думаю, що там є хоть частина реальних даних. Так перекличка і політінформація для майбутнього виборця
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24.03.2023 09:52 Ответить
Тепловізор
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24.03.2023 10:02 Ответить
деякі розрахунки "примотують" гарний волонтерський тепловізор на пару кілометрів на самопальний лазерний вказівник, знову ж таки волонтерського виготовлення.
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24.03.2023 12:05 Ответить
а асфальтом зустрічати ще складніше
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24.03.2023 10:11 Ответить
Депутати нехай тепер збивають сврїми законами, особливо Третьякова.
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24.03.2023 10:20 Ответить
 
 