Мобільним засобам ППО важче збивати цілі вночі, - Повітряні сили

Робота мобільних вогневих груп ППО вночі ускладнюється, оскільки їм важче помітити ціль, не маючи радарів для її виявлення.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, мобільні вогневі групи почали працювати давно і ефективні вони більш вдень, ніж вночі.

"Вночі мобільним вогневим групам важко виявляти візуально повітряні цілі. Тож повітряні цілі вночі збиваються засобами, які мають радіолокаційну прив'язку до цілі. Тобто, мають радари, які виявляють її і знищують", - пояснює Ігнат.

Йдеться, наприклад, про зенітні ракетні комплекси, винищувальну авіацію тощо.

"Мобільні вогневі групи озброєні і зенітними гарматами і багатокаліберними кулеметами, ПЗРК, але треба ціль бачити. Вночі ця робота ускладнюється. Так, є прожектори та певні засоби для виявлення цілей. Однак не все так просто та і дальність ураження вищезазначеного озброєння є доволі невеликою. Це і ускладнює роботу мобільних ППО вночі та в умовах поганої видимості", - розповів Ігнат.

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