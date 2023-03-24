Мобільним засобам ППО важче збивати цілі вночі, - Повітряні сили
Робота мобільних вогневих груп ППО вночі ускладнюється, оскільки їм важче помітити ціль, не маючи радарів для її виявлення.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, мобільні вогневі групи почали працювати давно і ефективні вони більш вдень, ніж вночі.
"Вночі мобільним вогневим групам важко виявляти візуально повітряні цілі. Тож повітряні цілі вночі збиваються засобами, які мають радіолокаційну прив'язку до цілі. Тобто, мають радари, які виявляють її і знищують", - пояснює Ігнат.
Йдеться, наприклад, про зенітні ракетні комплекси, винищувальну авіацію тощо.
"Мобільні вогневі групи озброєні і зенітними гарматами і багатокаліберними кулеметами, ПЗРК, але треба ціль бачити. Вночі ця робота ускладнюється. Так, є прожектори та певні засоби для виявлення цілей. Однак не все так просто та і дальність ураження вищезазначеного озброєння є доволі невеликою. Це і ускладнює роботу мобільних ППО вночі та в умовах поганої видимості", - розповів Ігнат.
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ППО ЗСУ лише частково може нищити ці літаючі "мопеди", витрачати на це десятки і сотні дорогих ракет.
Чи є можливим знешкодження цієї ірано-китайської напасті іншими, більш ефективними і дешевшими способами?
Як вбачається, один з таких способів теоретично можливий, проте його практичне застосування наразі під питанням.
Так, колись давно в лабораторії одного НДІ ми з колегами проводили досить таки цікавий експеримент: направленим імпульсом електромагнітного поля (ЕМІ) змінювали напрямок орієнтації доменів мікрочіпів довгострокової пам'яті на протилежний. Це призводило до зчитування процессором бітів інформації, до прикладу, не як "10101", а навпаки - "01010".
Як відомо, рашистські дрони-камікадзе летять на ціль за заданими навігаційними координатами існуючих цифрових карт, які при підготовці до старту заносяться у пам'ять бортового комп'ютера.
При цьому, небезпека від цих дронів чатує не лише для наземних стаціонарних об'єктів, а навіть для літаків-винищувачів ППО, якщо вони намагаються збити цей БПЛА не ракетами повітря-повітря, а зі своїх штатних авіаційних 30мм гармат, адже прицільна дальність гармати Ш-30-1 по повітряній цілі - до 800 метрів, а радіус розльоту уламків від вибуху 40 кг бойової частини дрону - 1500 метрів, що не залишає шансів для пілота відвернути літак від хмари уламків (втрата літака МІГ-29 біля Вінниці в гпудні минулого року - тому підтвердження).
Через це, цікавою видається ідея спорядити наші МІГи ще одними гарматами, але іншими - електромагнітними, коли пролітаючи над дроном-камікадзе, літак генерує потужний ЕМІ, що призводить до переорієнтації чіпових доменів, як було зазначено вище.
В результаті дрон, що летів до цілі за координатами, наприклад, Києва - округлено 50.4 - 30.4, тобто за двійковим обчисленням по-бітно: 110010 - 11110, після удару ЕМІ полетить у напрямку селища Яга в Буркіна Фасо (Африка) з координатами 13.1 - 0.9 або 001101- 00001.
Інші приклади перенаправлення ворожих крилатих ракет і дронів з України в Африку таким же методом:
Харків - Ум Кадада, Судан;
Одеса - Бурем, Малі;
Запоріжжя - Совдарі, Судан;
Львів - Мараді, Нігер...
з якої відстані Ви переорієнтовували домени ? (до речі, пам'ять на магнітних доменах вже декілька десятків років не використовується)
а для того щоб пошкодити електроніку дрона ЕМІ потрібна потужність як у атомної бомби
на заході є розробки в яких дрон вражають променем лазера але не ЕМІ