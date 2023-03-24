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Новини Війна
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Мобільним засобам ППО важче збивати цілі вночі, - Повітряні сили

війна,ппо

Робота мобільних вогневих груп ППО вночі ускладнюється, оскільки їм важче помітити ціль, не маючи радарів для її виявлення.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, мобільні вогневі групи почали працювати давно і ефективні вони більш вдень, ніж вночі.

"Вночі мобільним вогневим групам важко виявляти візуально повітряні цілі. Тож повітряні цілі вночі збиваються засобами, які мають радіолокаційну прив'язку до цілі. Тобто, мають радари, які виявляють її і знищують", - пояснює Ігнат.

Йдеться, наприклад, про зенітні ракетні комплекси, винищувальну авіацію тощо.

"Мобільні вогневі групи озброєні і зенітними гарматами і багатокаліберними кулеметами, ПЗРК, але треба ціль бачити. Вночі ця робота ускладнюється. Так, є прожектори та певні засоби для виявлення цілей. Однак не все так просто та і дальність ураження вищезазначеного озброєння є доволі невеликою. Це і ускладнює роботу мобільних ППО вночі та в умовах поганої видимості", - розповів Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни випустили по території України ракети, "шахеди" та керовані авіабомби, - Повітряні сили

Автор: 

обстріл (28392) ППО (3180) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+8
А ворог читає таку інформацію?
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24.03.2023 09:14
+8
Ворог і так це знає.
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24.03.2023 09:31
+6
А для кого ж це написали ???
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24.03.2023 09:26
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А ворог читає таку інформацію?
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24.03.2023 09:14 Відповісти
А для кого ж це написали ???
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24.03.2023 09:26 Відповісти
Це прохання не атакувати вночі, чи звіт ворогу про влучання?
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24.03.2023 09:30 Відповісти
Правильно, якраз тепер вночі будуть масовані обстріли. Молодці.
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24.03.2023 09:27 Відповісти
Дрони и так вночі атакуют майже завжди, а проти пакет працюют працюють радари, зоча останні ракетні атаки також були у ночі.
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24.03.2023 09:55 Відповісти
Наразі є стаття від розробників дронів, як відслідити їх уночі. Так що Ігнат на марафоні може просто говорити.....
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24.03.2023 10:02 Відповісти
Ворог і так це знає.
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24.03.2023 09:31 Відповісти
Зараз вже точно знає
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24.03.2023 21:51 Відповісти
Так це очевидно, тому вони и пускають шлюхеды вночі.
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24.03.2023 09:52 Відповісти
не будуть тепер кацапи пускати свої шахеди вдень, це ж очевидно, якщо вони намацали наші слабкі ланки - тепер тільки вночі..., не розумію, чому б нам не скористатися такою можливістю, кацапи точно не зможуть поставити ппо біля кожного заводу...
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24.03.2023 09:16 Відповісти
А є чим скористатися такою можливістю?
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24.03.2023 11:01 Відповісти
На жаль це правда. Прожекторів на джипах нема.
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24.03.2023 09:24 Відповісти
А чому немае прожекторив?Все через одне місце.А люди страждають через дебілізм влади.
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24.03.2023 09:26 Відповісти
джип не підніме прожектор необхідної потужності
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24.03.2023 09:40 Відповісти
То хай його на причіпи возитимуть
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24.03.2023 17:14 Відповісти
Все ж таки найкраще ППО це - удари по Масквабаду.
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24.03.2023 09:26 Відповісти
"Багатокаліберні кулемети" ...
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24.03.2023 09:33 Відповісти
Студент за пиріжок на дистанції краще не напише, вибачте
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24.03.2023 09:51 Відповісти
Рашисти стали атакувати по ночах слабо захищені ППО українські міста дронами Шахед-136/херань-2, щаподіюючи значної шкоди цивільним об'єктам та вбиваючи мирних громадян у хх будинках і квартирах.
ППО ЗСУ лише частково може нищити ці літаючі "мопеди", витрачати на це десятки і сотні дорогих ракет.
Чи є можливим знешкодження цієї ірано-китайської напасті іншими, більш ефективними і дешевшими способами?
Як вбачається, один з таких способів теоретично можливий, проте його практичне застосування наразі під питанням.
Так, колись давно в лабораторії одного НДІ ми з колегами проводили досить таки цікавий експеримент: направленим імпульсом електромагнітного поля (ЕМІ) змінювали напрямок орієнтації доменів мікрочіпів довгострокової пам'яті на протилежний. Це призводило до зчитування процессором бітів інформації, до прикладу, не як "10101", а навпаки - "01010".
Як відомо, рашистські дрони-камікадзе летять на ціль за заданими навігаційними координатами існуючих цифрових карт, які при підготовці до старту заносяться у пам'ять бортового комп'ютера.
При цьому, небезпека від цих дронів чатує не лише для наземних стаціонарних об'єктів, а навіть для літаків-винищувачів ППО, якщо вони намагаються збити цей БПЛА не ракетами повітря-повітря, а зі своїх штатних авіаційних 30мм гармат, адже прицільна дальність гармати Ш-30-1 по повітряній цілі - до 800 метрів, а радіус розльоту уламків від вибуху 40 кг бойової частини дрону - 1500 метрів, що не залишає шансів для пілота відвернути літак від хмари уламків (втрата літака МІГ-29 біля Вінниці в гпудні минулого року - тому підтвердження).
Через це, цікавою видається ідея спорядити наші МІГи ще одними гарматами, але іншими - електромагнітними, коли пролітаючи над дроном-камікадзе, літак генерує потужний ЕМІ, що призводить до переорієнтації чіпових доменів, як було зазначено вище.
В результаті дрон, що летів до цілі за координатами, наприклад, Києва - округлено 50.4 - 30.4, тобто за двійковим обчисленням по-бітно: 110010 - 11110, після удару ЕМІ полетить у напрямку селища Яга в Буркіна Фасо (Африка) з координатами 13.1 - 0.9 або 001101- 00001.
Інші приклади перенаправлення ворожих крилатих ракет і дронів з України в Африку таким же методом:
Харків - Ум Кадада, Судан;
Одеса - Бурем, Малі;
Запоріжжя - Совдарі, Судан;
Львів - Мараді, Нігер...
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24.03.2023 09:39 Відповісти
змішали все докупи, окремо коментувати не буду

з якої відстані Ви переорієнтовували домени ? (до речі, пам'ять на магнітних доменах вже декілька десятків років не використовується)

а для того щоб пошкодити електроніку дрона ЕМІ потрібна потужність як у атомної бомби
на заході є розробки в яких дрон вражають променем лазера але не ЕМІ
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24.03.2023 09:49 Відповісти
Таки влада у нас дебілкувата.
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24.03.2023 09:41 Відповісти
це компенсується геніальністю населення
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24.03.2023 09:50 Відповісти
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24.03.2023 09:52 Відповісти
...яке обирає цю владу.
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24.03.2023 11:31 Відповісти
у підсумку виходить "геніальна дебільність".
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24.03.2023 12:02 Відповісти
У нас на державному утриманні (за кошти народу) є дуже величезна академія наук, різні ніі які за 9 років війни могли б хоч вичавити з себе теоретичні основи виявлення низьковисотних об'єктів на фоні різних поверхонь. Їхні досягнення це схеми оренди нерухомості та землі. Джавеліни і Петріоти хіба розробила академія наук США ?
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24.03.2023 09:49 Відповісти
Усе що сказано на марафонах залишається на марафонах. Не думаю, що там є хоть частина реальних даних. Так перекличка і політінформація для майбутнього виборця
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24.03.2023 09:52 Відповісти
Тепловізор
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24.03.2023 10:02 Відповісти
деякі розрахунки "примотують" гарний волонтерський тепловізор на пару кілометрів на самопальний лазерний вказівник, знову ж таки волонтерського виготовлення.
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24.03.2023 12:05 Відповісти
а асфальтом зустрічати ще складніше
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24.03.2023 10:11 Відповісти
Депутати нехай тепер збивають сврїми законами, особливо Третьякова.
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24.03.2023 10:20 Відповісти
 
 