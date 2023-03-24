В ВР предлагают упростить получение статуса ветерана

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 9141, предусматривающий, что компетентные органы сами будут собирать необходимые документы вместо военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Военнослужащие, защищавшие страну, имеют право на получение статуса участника боевых действий, а в случае ухудшения состояния здоровья – статуса лица с инвалидностью. Это гарантия правовой и социальной защиты", - отметила один из авторов законопроекта Елена Шуляк, глава партии "Слуга народа".

Однако, как пояснил инициатор документа, народный депутат "Слуги народа" Егор Чернев, практика показывает, что военнослужащие имеют ряд препятствий для оформления такого статуса.

"Компетентные органы просят перечень документов, часть из которых даже может не требоваться законодательством. Если защитники, оформляющие статус ветерана одновременно продолжают проходить военную службу, они часто не могут прийти и принести документы, недостающие для оформления статуса", - рассказал он.

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По мнению авторов законопроекта, крайне важно устранить бюрократические преграды и проявить уважение достоинства военнослужащих, в том числе лиц с инвалидностью, и членов семей погибших.

Именно поэтому законопроект предполагает, что компетентные органы сами будут просить у ответственных органов или лиц необходимые документы, являющиеся основанием для предоставления статуса.

"Таким образом, мы сможем проявить уважение и уважение государства к вкладу ветерана в защиту его суверенитета", - подытожил Чернев.