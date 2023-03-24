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В ВР предлагают упростить получение статуса ветерана

шуляк

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 9141, предусматривающий, что компетентные органы сами будут собирать необходимые документы вместо военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Военнослужащие, защищавшие страну, имеют право на получение статуса участника боевых действий, а в случае ухудшения состояния здоровья – статуса лица с инвалидностью. Это гарантия правовой и социальной защиты", - отметила один из авторов законопроекта Елена Шуляк, глава партии "Слуга народа".

Однако, как пояснил инициатор документа, народный депутат "Слуги народа" Егор Чернев, практика показывает, что военнослужащие имеют ряд препятствий для оформления такого статуса.

"Компетентные органы просят перечень документов, часть из которых даже может не требоваться законодательством. Если защитники, оформляющие статус ветерана одновременно продолжают проходить военную службу, они часто не могут прийти и принести документы, недостающие для оформления статуса", - рассказал он.

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По мнению авторов законопроекта, крайне важно устранить бюрократические преграды и проявить уважение достоинства военнослужащих, в том числе лиц с инвалидностью, и членов семей погибших.

Именно поэтому законопроект предполагает, что компетентные органы сами будут просить у ответственных органов или лиц необходимые документы, являющиеся основанием для предоставления статуса.

"Таким образом, мы сможем проявить уважение и уважение государства к вкладу ветерана в защиту его суверенитета", - подытожил Чернев.

Автор: 

ветераны (1107) законопроект (3221) Чернев Егор (106) Шуляк Елена (86)


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Тому Бєнядіктива і попхалась ближче до фронту на броньовичку щоб отримати УБД.
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24.03.2023 12:28 Ответить
Це буде як з поліційними відрядженнями, коли щойно стало більш-менш безпечно на деокупованих територіях, вони на тиждень-два їздили туди, аби оформити собі пільги, доплати та УБД? Тепер цей контингент ще й ветеранами стане, а справжні ветерани так і бігатимуть по кабінетах, як і добровольці, які роками не отримають статус УБД.
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24.03.2023 12:32 Ответить
кому упростить? Слуган народа с тищенками, бакановыми, кошевыми, пикаловыми, корявченками и сыну мэра Березани и таким как он?
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24.03.2023 12:34 Ответить
Идея хорошая. Если есть трудности в таком вопросе из нужно решать. Хотя я думал, что это давным-давно решенный вопрос. А оказывается не все так гладко было.
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24.03.2023 12:40 Ответить
щось мені це не дуже подобається..., зараз повернуться з-за кордону діти чоловічої статі всіх "серйозних" людей та заволають - хочу статус убд, купіть мені... цей статус й так вже отримали ті, хто тільки лицем стояв до лінії фронту...
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24.03.2023 12:41 Ответить
Різко щось вони підскочили з УБД й інвалідністю..там же все заточено на хабарі. А з перекомісією інвалідів, то ваще аут. Нахріна інваліду, який втратив кінцівку, або не ходить проходити її?? Кінцівка відросте чи бігати марафони людина почне??
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24.03.2023 12:58 Ответить
Знову ця бл@дота зі своїми й@баними ініціативами
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24.03.2023 13:38 Ответить
Скільки різних гнид полізе за статусом - це уявити неможливо. Як тільки десь гроші або пільги - вони перші. Треба з цим щось робити.
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24.03.2023 13:51 Ответить
Уверен первыми ветеранами станут Ермак, Тищенко и Геращенко...
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24.03.2023 15:05 Ответить
 
 