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Пулеметы и инженерные танки – новый пакет помощи от Германии
В новый пакет военной помощи от Германии входят пулеметы, запасные части для бронированной техники, дроны и инженерные бронированные машины Dachs.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
Украина получила 100 пулеметов MG3, устанавливаемых на танках Leopard, 30 датчиков для обнаружения дронов, БМП Marder и инженерные бронированные машины Dachs.
Также поступили запчасти для Leopard и БМП Marder. Сама техника должна прибыть в конце марта или позже.
Недавно сообщалось , что Германия договорилась со Словакией о ремонте САУ Panzerhaubitze 2000, чтобы передать их Украине.
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але змість захвата-маніпулятора -- ковш. Прокладує шляхи,
але в містах разгороджувати завали та барікади -- проблема.