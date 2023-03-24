Пулеметы и инженерные танки – новый пакет помощи от Германии

В новый пакет военной помощи от Германии входят пулеметы, запасные части для бронированной техники, дроны и инженерные бронированные машины Dachs.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Украина получила 100 пулеметов MG3, устанавливаемых на танках Leopard, 30 датчиков для обнаружения дронов, БМП Marder и инженерные бронированные машины Dachs.

Также поступили запчасти для Leopard и БМП Marder. Сама техника должна прибыть в конце марта или позже.

Недавно сообщалось , что Германия договорилась со Словакией о ремонте САУ Panzerhaubitze 2000, чтобы передать их Украине.

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