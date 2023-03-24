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Новости Помощь Украине
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Пулеметы и инженерные танки – новый пакет помощи от Германии

німеччина

В новый пакет военной помощи от Германии входят пулеметы, запасные части для бронированной техники, дроны и инженерные бронированные машины Dachs.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Украина получила 100 пулеметов MG3, устанавливаемых на танках Leopard, 30 датчиков для обнаружения дронов, БМП Marder и инженерные бронированные машины Dachs.

Также поступили запчасти для Leopard и БМП Marder. Сама техника должна прибыть в конце марта или позже.

Недавно сообщалось , что Германия договорилась со Словакией о ремонте САУ Panzerhaubitze 2000, чтобы передать их Украине.

Читайте также: Действия ВСУ скованы медленными поставками западного оружия, - The Washington Post

Автор: 

Германия (6949) Украина (44936) техника (1735) помощь и поддержка (869)


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24.03.2023 13:06 Ответить
Тут самое главное инженерные танки ,по другому разминирователь. Это машины наступления.
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24.03.2023 16:04 Ответить
зо 2-3 сотні MG 42, він же "циркулярка Гітлера" з комплектом запасних стволів по 2-3 на машингвер та запасом набоїв було б непогано передати !!! а що "деди паміралі", внуки і правнуки нехай також памірают !!!
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24.03.2023 13:23 Ответить
Ярослав Іванович, а Maschinengehwer- 03 ще крутіший! Бо використовує набої 7,62/51, що набагато економніше,погодьтеся. А під MG-42 набоїв зараз днем з вогнем не знайдеш... Там же патрон 7,92/57. Де їх брати?!
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24.03.2023 15:15 Ответить
нженерна броньована машина Dachs аналог радянського ИМР ,
але змість захвата-маніпулятора -- ковш. Прокладує шляхи,
але в містах разгороджувати завали та барікади -- проблема.
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24.03.2023 15:35 Ответить
 
 