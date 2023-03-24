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Кулемети, дрони та інженерні танки - новий пакет допомоги від Німеччини

німеччина

До нового пакету військової допомоги від Німеччини входять кулемети, запасні частини для броньованої техніки, дрони та інженерні броньовані машини Dachs.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Україна отримала 100 кулеметів MG3, які встановлюються на танках Leopard, 30 датчиків для виявлення дронів, БМП Marder та інженерних броньованих машинах Dachs.

Також надійшли запчастини для Leopard та БМП Marder. Сама техніка має прибути наприкінці березня або пізніше. 

Нещодавно повідомлялося, що Німеччина домовилася зі Словаччиною про ремонт САУ Panzerhaubitze 2000, щоб передати їх Україні. 

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Німеччина (7347) Україна (5884) техніка (1825) допомога і підтримка (1160)


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24.03.2023 13:06 Відповісти
Тут самое главное инженерные танки ,по другому разминирователь. Это машины наступления.
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24.03.2023 16:04 Відповісти
зо 2-3 сотні MG 42, він же "циркулярка Гітлера" з комплектом запасних стволів по 2-3 на машингвер та запасом набоїв було б непогано передати !!! а що "деди паміралі", внуки і правнуки нехай також памірают !!!
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24.03.2023 13:23 Відповісти
Ярослав Іванович, а Maschinengehwer- 03 ще крутіший! Бо використовує набої 7,62/51, що набагато економніше,погодьтеся. А під MG-42 набоїв зараз днем з вогнем не знайдеш... Там же патрон 7,92/57. Де їх брати?!
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24.03.2023 15:15 Відповісти
нженерна броньована машина Dachs аналог радянського ИМР ,
але змість захвата-маніпулятора -- ковш. Прокладує шляхи,
але в містах разгороджувати завали та барікади -- проблема.
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24.03.2023 15:35 Відповісти
 
 