Кулемети, дрони та інженерні танки - новий пакет допомоги від Німеччини

До нового пакету військової допомоги від Німеччини входять кулемети, запасні частини для броньованої техніки, дрони та інженерні броньовані машини Dachs.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Німеччини.

Україна отримала 100 кулеметів MG3, які встановлюються на танках Leopard, 30 датчиків для виявлення дронів, БМП Marder та інженерних броньованих машинах Dachs.

Також надійшли запчастини для Leopard та БМП Marder. Сама техніка має прибути наприкінці березня або пізніше.

Нещодавно повідомлялося, що Німеччина домовилася зі Словаччиною про ремонт САУ Panzerhaubitze 2000, щоб передати їх Україні.

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