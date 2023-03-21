Німеччина і Чехія продовжать підтримку України, - заява президентів

Німеччина і Чехія продовжать свої зусилля – як кожна свої власні, так і разом – надавати підтримку Україні у її боротьбі з агресором та повоєнному відновленні.

Про це заявили президенти ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр і Чеської Республіки Петр Павел на спільній пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, Чеська Республіка та Німеччина, твердо стоїмо разом на боці України… ЄС і НАТО готові продовжувати підтримку – фінансову, економічну, гуманітарну та військову", - наголосив Штайнмаєр, зазначивши, що вони з чеським колегою обговорили допомогу Україні.

Російська війна проти сусіда поставила перед країнами ЄС і НАТО нові виклики, з якими вони впораються, оскільки демонструють єдність у ЄС та в НАТО, сказав Штайнмаєр.

Водночас президенти відзначили надзвичайну мужність, з якою українці протистоять більш сильному ворогу і показують усьому світу, що ті, хто борються за свободу та демократію, можуть подолати потужного противника.

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Обидва лідери, за словами Штайнмаєра, єдині в думці, що плани Путіна не мають реалізуватися.

Петр Павел згадав, що будучи генералом НАТО, говорив про ризики, які надходять з Росії, за що був прозваний "лідером русофобії в регіоні". Він зазначив, що його застереження виявилися, на жаль, не безпідставними.

За словами Павела, російська війна змінила ситуацію на континенті та в усьому світі, і "розпочинається написання нової глави європейської історії". Політик наголосив на тому, що такі держави як Німеччина можуть зіграти "в цій фазі" вирішальну роль. Президент ЧР назвав це "німецьким лідерством і німецькою відповідальністю", які Чехія готова підтримати. Лідерство Німеччини, додав Павел, може проявитися також у питанні повоєнного відновлення України. Розробляти плани такої відбудови треба вже зараз, сказав він.

Водночас чеський лідер звернув увагу на "нову динаміку", яка виникла всередині Європи після 24 лютого 2022 року. Країни Східної і Центральної Європи відіграли дуже активну роль у підтримці України після нападу не неї рф, що, за словами Павела, призвело до значного зростання впевненості в собі цієї частини континенту.

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